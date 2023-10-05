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жалоба (152) Харківщина (6053)

6-8 жовтня на Харківщині оголошено днями жалоби

купянськ

У Харківській області із 6 по 8 жовтня буде оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок російського удару по с. Гроза.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, три дні, з 6 по 8 жовтня, в Харківській області будуть оголошені днями жалоби.

"Терористична атака російських військових по с. Гроза стала найкривавішим злочином росіян на Харківщині за весь час від початку повномасштабного вторгнення. За останніми даними, цей злочин забрав життя 51 цивільної людини, 6 людей поранені", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 51 особа, зокрема дитина, загинула внаслідок удару РФ по селу Гроза на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 51 особа, зокрема дитина, загинула внаслідок удару РФ по селу Гроза на Харківщині. Російський удар по селищу Гроза на Харківщині уразив магазин та кафе, у якому був поминальний обід.

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не дуже довіряв провидцям але зображенні сатани з мордою ***** 500-600 років тому міняє погляди
цю сатану люди бачили ще тоді
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05.10.2023 19:21 Відповісти
Звичний для пітьми рашистський терористичний акт.
Там попрацював навідник ворога, 100%.
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05.10.2023 19:21 Відповісти
Суки кацапські-поздихайте там усі, разом з ****** своїм і з моїми родичами.
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05.10.2023 19:34 Відповісти
Ракетчики, отработайте обратку в полный рост. Пожалуйста.
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05.10.2023 20:27 Відповісти
 
 