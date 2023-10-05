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траур (216) Харьковщина (5576)

6-8 октября в Харьковской области объявлены днями траура

купянськ

В Харьковской области с 6 по 8 октября будет объявлен трехдневный траур по погибшим в результате российского удара по с. Гроза.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, три дня, с 6 по 8 октября, в Харьковской области будут объявлены днями траура.

"Террористическая атака российских военных по с. Гроза стала самым кровавым преступлением россиян на Харьковщине за все время с начала полномасштабного вторжения. По последним данным, это преступление унесло жизни 51 гражданского человека, 6 человек ранены", - говорится в сообщении.

Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.

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не дуже довіряв провидцям але зображенні сатани з мордою ***** 500-600 років тому міняє погляди
цю сатану люди бачили ще тоді
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05.10.2023 19:21 Ответить
Звичний для пітьми рашистський терористичний акт.
Там попрацював навідник ворога, 100%.
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05.10.2023 19:21 Ответить
Суки кацапські-поздихайте там усі, разом з ****** своїм і з моїми родичами.
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05.10.2023 19:34 Ответить
Ракетчики, отработайте обратку в полный рост. Пожалуйста.
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05.10.2023 20:27 Ответить
 
 