Росіяни однією ракетою вбили більш як половину жителів села Гроза на Харківщині, - прокуратура
У селі Гроза Куп’янського району Харківської області росіяни однією ракетою вбили більш як половину мешканців.
Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це невеличкий населений пункт. У ньому на даний час проживало взагалі близько ста мешканців. Більшу частину мешканців цього села було вбито однією ракетою, запущеною росіянами. Це найбільша кількість жертв одного обстрілу з початку повномасштабного вторгнення у нашому регіоні", - зазначив Чубенко.
Він підтвердив, що у кафе проходили поминки за військовим, там були присутні його родичі та друзі.
"Всі загиблі - цивільні. Це здебільшого жінки, люди похилого віку. Звичайні місцеві мешканці, які ховали та поминали свого односельчанина", - зауважив Чубенко.
Речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко в ефірі телемарафону поінформував, що з-під завалів загалом дістали 58 осіб, із них 51 - загинули.
Рятувальники, медики, правоохоронці, волонтери, місцеві мешканці продовжують працювати на місці.
"Тривають пошуки тіл загиблих. Важко сказати, чи є ще люди під завалами. За попередніми даними, в кафе знаходилося близько 60 людей, а можливо, й більше. Рятувальна операція триватиме, поки ми не розберемо завали", - зазначив Василенко.
Нагадаємо, глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що рашисти вдарили близько 13:15 по кафе та магазину в с. Гроза.
Пізніше очільник області повідомив, що кількість жертв становить вже 49 осіб.
Глава МВС Ігор Клименко заявив, що кількість жертв зросла до 50. Попередньо, росіяни вдарили по селу Іскандером.
Пізніше Клименко повідомив, що кількість загиблих зросла до 51.
Будь ласка, зачекайте...
Тоді ракети прилетіли біля будинку де проходили похорони бійця, благо процесія вже поїхала на кладовище, було б дуже багато жертв
а може треба писати північні брати????
не орки, не путлерівці не рашисти не вата, не загарбники навіть не врог, вашу мать...
росіяни.....
Просто, знищення населеного містечка з мешканцями!!
Головне, щоб Україна ЯКУСЬ чергову, ЧЕРВОНУ лінію не перетнула для московитів!! А московіти, нехай убивають Українців…
Спочивайте У Мирі
Путін уже зрозумів, що війна зайшла в глухий кут, і зараз, перед виборами, йому як повітря потрібен хоч якийсь результат, любе досягнення, хоч щось показати своїм виборцям. А цим результатом можуть стати переговори та закріплення за росією досягнутого на сьогоднішній день (Крим, ДНР, ЛНР та узбережжя Азовського моря). За звичайним принципом - "Якщо не можеш досягти бажаного, то досягнуте видай за бажане". Україна на переговори не погоджується і масовий терор проти цивільного населення це і є тиск на керівництво України - негайно сісти за стіл переговорів
У мене теж сателітна антена і я теж у FTA дещо розумію. Буду вдячний, якщо ти назвеш мені твої "ізраїльські канали"
Це міжнародні канали про Ізраїль та ізраїльське життя.
І як вони мали відреагувати на новини з України, якщо це канали, які передають ізраїльські новини. Повідомили у зведенні, і все.
Якщо ти себе вважаєш комахою, спростовувати не буду, хоч хробаком. У вас, у божевільних, цих манєчок багато і знати все я не зобов'язаний
Є ще один канал російською, 9-й, внутрішній, але це вже рівень самодіяльності, і його ніхто всерйоз не сприймає.
А на ізраїльських державних, так, тема України пішла на другий план, все-таки вже 600 днів триває війна, та й своїх гарячих новин вище за дах. Але це, про вбивство 50 людей, сьогодні звичайно показали.
Довольному кацапу задали вопрос - почему русские не выступают против войны? Так он ответил - потому что война ведется на территории Украины и то что ракеты падают на головы украинцев мало кого на рашке волнует. Им насрать.
И такое отношение не удивительно - чем отвечает Украина за удары по мирному населению? Пшиком где то в Москве или Брянске после чего все орут о бавовне которая выбила окно в квартире и напугала ротозея на улице. Украина по сути вообще ничем не отвечает потому что нечем, а пора бы уже и своими ракетами обзавестись - серьезными ракетами которые смогут разделить Москву на два острова, чтобы крысы левого берега не могли попасть на правый берег из за разваленных мостов.
Чтобы ракета прилетела в место скопления нечисти - после чего сказать; мы поразили военный объект. И это будет правильно и справедливо. Хватит вести себя как жертву для битья - пора уже давать сдачи и не только музыкантам, а и тем кто такую музыку заказывает и поддерживает...
Цей злочин дуже складно розкрити, бо у детектива повинна бути фантазія краща, ніж у мене. І список підозрюваних повинен бути всеохоплюючий. Аби злочинець не остався в стороні. Ну нема причини просто так жахнути по селу потужною і дорогою ракетою. Хтось переконав кацапню про важливість подібного удару. Так, як колись убили ракетою Вадатурського. Теж не було розслідування. А роги в тому випадку ростуть не з кацапії.
І стурбовані євро чиновники нам не допоможуть.
Тому - по кацапах ВОГОНЬ!!!💯