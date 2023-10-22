Всі загиблі та поранені внаслідок ракетного удару по Харківщині - працівники "Нової пошти"

Усі 6 загиблих та 14 постраждалих внаслідок удару ракетного удару окупантів по Харківщині - це працівники підприємства, які перебували всередині терміналу "Нової пошти". За попередніми даними, ворог вдарив ракетами комплексу С-300.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Постраждалі віком від 19 до 42 років отримали осколкові поранення та вибухові травми.



Серед ушпиталених 7 людей перебувають у стані середньої тяжкості. Ще 7 чоловіків - у тяжкому стані, лікарі борються за їхні життя та надають всю необхідну допомогу.

На місці триває розбір завалів.

Як повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, під обстріл ворога потрапило с. Новий Коротич. Після ракетної атаки загорівся термінал "Нової пошти" та вантажівка, площа пожежі склала 300 м.кв. Пошкоджені автомобілі та причепи "Нової пошти".

"Двоє з шести загиблих настільки сильно обгоріли, що нам доведеться знову робити аналізи ДНК, щоби опізнати жертв російського терору", - зазначив поліцейський.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".