УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3577 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 430 24

Всі загиблі та поранені внаслідок ракетного удару по Харківщині - працівники "Нової пошти"

харків

Усі 6 загиблих та 14 постраждалих внаслідок удару ракетного удару окупантів по Харківщині - це працівники підприємства, які перебували всередині терміналу "Нової пошти". За попередніми даними, ворог вдарив ракетами комплексу С-300.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Постраждалі віком від 19 до 42 років отримали осколкові поранення та вибухові травми.

Серед ушпиталених 7 людей перебувають у стані середньої тяжкості. Ще 7 чоловіків - у тяжкому стані, лікарі борються за їхні життя та надають всю необхідну допомогу.

На місці триває розбір завалів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили ракетою по терміналу "Нової пошти" на Харківщині: 6 людей загинули, 14 осіб госпіталізували. ВIДЕО

Як повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, під обстріл ворога потрапило с. Новий Коротич. Після ракетної атаки загорівся термінал "Нової пошти" та вантажівка, площа пожежі склала 300 м.кв. Пошкоджені автомобілі та причепи "Нової пошти".

Всі загиблі та поранені внаслідок ракетного удару по Харківщині - працівники Нової пошти 01

"Двоє з шести загиблих настільки сильно обгоріли, що нам доведеться знову робити аналізи ДНК, щоби опізнати жертв російського терору", - зазначив поліцейський.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Автор: 

обстріл (30389) Харківщина (6054) Нова пошта (367)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Очередное преступление, где эмбарго на нефть и газ? как это с Ираком сделали после войны с Кувейтом? когда была замечательная программа "нефть в обмен на продовольствие"
показати весь коментар
22.10.2023 01:03 Відповісти
+14
Суки рашистские, гореть вам в аду на очччччень медленном огне. Очччччень долго
показати весь коментар
22.10.2023 01:16 Відповісти
+14
А кацапи почнуть верещать що то був центр доставки зброї та *********** з НАТО Адже саме посилками "Нової пошти" нам везуть танки і "Атакамси"!
показати весь коментар
22.10.2023 03:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Очередное преступление, где эмбарго на нефть и газ? как это с Ираком сделали после войны с Кувейтом? когда была замечательная программа "нефть в обмен на продовольствие"
показати весь коментар
22.10.2023 01:03 Відповісти
Більщість з загиблих мабуть в той час були на вулиці ті хто був на складі пощастило скоріш більше.
показати весь коментар
22.10.2023 01:07 Відповісти
Там гофра й пів цегли(((
показати весь коментар
22.10.2023 01:18 Відповісти
Сендвіч панелі - катаний метал плюс мінеральна вата. Краще ніж нічого гасить вибухову хвилю.
показати весь коментар
22.10.2023 01:58 Відповісти
Зе мавпа з утра знову буде гундосити про незламність і нову зброю яку він виклянчить у партнерів /яких він кидає/
показати весь коментар
22.10.2023 01:08 Відповісти
А кацапи почнуть верещать що то був центр доставки зброї та *********** з НАТО Адже саме посилками "Нової пошти" нам везуть танки і "Атакамси"!
показати весь коментар
22.10.2023 03:02 Відповісти
100 % кто то із місцеви навел ракети!

Кому нужна була Нова Пошта? Хтось з місцевих щось знав…
показати весь коментар
22.10.2023 04:28 Відповісти
Может быть пришли какие-нибудь фишки для волонтеров.И кто-то из персонала навел или пролярался.Другой вопрос что условных пару дронов и 6 погибших , и 7 в тяжелом состоянии-это военное преступление.
показати весь коментар
22.10.2023 07:43 Відповісти
Ботва під проксі - НАВІВ а не навел
Чому вас там на Лахті вчать кацапів
показати весь коментар
22.10.2023 13:00 Відповісти
Ребята Поноштнинцы, держитесь, вы сейчас одних из самых востребованнных людей в стране, наряду с медиками и дснк-ми.
показати весь коментар
22.10.2023 01:11 Відповісти
Суки рашистские, гореть вам в аду на очччччень медленном огне. Очччччень долго
показати весь коментар
22.10.2023 01:16 Відповісти
одна молодежь...
показати весь коментар
22.10.2023 01:35 Відповісти
Вітя, ти рибу їв? Чи так о&уів?

Украінці загибли від ракети ху&ла ,
а ти про Україну та кайф.
показати весь коментар
22.10.2023 04:32 Відповісти
Замовч!
показати весь коментар
22.10.2023 06:47 Відповісти
Зелене падло готувало країну до шашликів, а не до ракетних атак.
Для цього воно зупинило всі ракетні програми України і розставило на ключові посади агентів кремля.
Скільки крові українців на руках цього падла? А воно ще під час війни вирішило стати сином видатного вченого з довічною стипендією на додачу до своїх десятків мільйонів доларів, схованих в офшорах.
показати весь коментар
22.10.2023 07:25 Відповісти
Пане Зєлєнський, лідор **********,- коли буде нанесено удар у відповідь по пошті Бєлгорода або Курська? Коли ти, нарешті, зрозумієш, що на війні ефективно діє лише "кров за кров, смерть за смерть", а не твоя грьобана "хвормула миру"???
показати весь коментар
22.10.2023 07:30 Відповісти
После акции "возмездия" ,к которой вы справидливо призываете Украина будет воевать при помощи камней,палок,луков и стрел...Никто оружия больше Украине не даст-такая реальность
показати весь коментар
22.10.2023 07:46 Відповісти
Не хвилюйся ботва кацапська
Удари по твоїй Кацапії будуть і по мацкві також.
показати весь коментар
22.10.2023 13:02 Відповісти
Просто не має слів! Царство небесне всім загиблим! Щирі співчуття родинам загиблих😢!
показати весь коментар
22.10.2023 08:02 Відповісти
показати весь коментар
22.10.2023 13:01 Відповісти
 
 