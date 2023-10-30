Наразі проведення виборів у "Дії" не обговорюється, - Федоров
Для проведення виборів у "Дії" потрібне рішення парламенту, тому зараз така можливість не обговорюється.
Про це заявив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, для цього потрібне рішення парламенту та ЦВК, а також проведення інтеграції "Дії" з реєстром виборців.
"Для цього потрібно почати нові великі організаційні проєкти", - додав Федоров.
Наразі в застосунку дійсно розвивають опитування. Такі інструменти, на його думку, можна використовувати для виборів до Ради правосуддя, сказав віце-прем'єр.
Відповідаючи на запитання про можливість обирати через застосунок депутатів та президентів, Федоров зазначив, що для цього необхідне відповідне розпорядження від Центральної виборчої комісії та парламенту.
"Але є багато інших інструментів, де можна використовувати пряму електронну демократію. І враховуючи, в яких умовах ми знаходимося під час повномасштабної війни, я впевнений, що цей інструмент буде достатньо ефективним", - підсумував очільник Мінцифри.
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Він ідіот?
1. Які вибори під час війни?!
2. « Я уверен…»?!
До чого нам таоя впевненність?! Який це аргумент? Ніякій!
3. Твоя « Дія» як решето.
Вона дірява та не забезпечує сохранність персональних данних громадян.
Кібер безпека практично на нулі.
Ніякоі відповідальності для державних чиновників за порушення роботи з ціею величезною БД не передбачено.
4. Хто буде гарантувати сохранність данних ?
Ти?
Яка буде відповідальність? 5 років тюрьми? Чи довічне?
В це тільки « технічни проблеми» єлектронного голосування!
А е ще і «політичні».
Створення цифрового ГУЛАГУ- мрія кожного диктатора.
Та е порушенням Свобод та Прав Людини.