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Наразі проведення виборів у "Дії" не обговорюється, - Федоров

дія

Для проведення виборів у "Дії" потрібне рішення парламенту, тому зараз така можливість не обговорюється.

Про це заявив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, для цього потрібне рішення парламенту та ЦВК, а також проведення інтеграції "Дії" з реєстром виборців.

"Для цього потрібно почати нові великі організаційні проєкти", - додав Федоров.

Наразі в застосунку дійсно розвивають опитування. Такі інструменти, на його думку, можна використовувати для виборів до Ради правосуддя, сказав віце-прем'єр.

Відповідаючи на запитання про можливість обирати через застосунок депутатів та президентів, Федоров зазначив, що для цього необхідне відповідне розпорядження від Центральної виборчої комісії та парламенту.

"Але є багато інших інструментів, де можна використовувати пряму електронну демократію. І враховуючи, в яких умовах ми знаходимося під час повномасштабної війни, я впевнений, що цей інструмент буде достатньо ефективним", - підсумував очільник Мінцифри.

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Автор: 

вибори (6720) Федоров Михайло (887) Дія (1141)


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Топ коментарі
+8
Пошол на зі своєю електроной демократієй,хто йому таке впіхнул-фсб,чи гру рашкі.
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30.10.2023 13:31 Відповісти
+8
Право голосу мають усі громадяни україни з 18 років,азаслужити як це собі представляєте,поясніть.Голосування в дії порушує закон про тайну голосування т.к усі паспортні данні у такзванной дії,а це повишає ризики маніпуляціі,а також можливість переслідування тих як що проголосували за політичні(партіі,людей)яки програють вибори.А це пряма дорога к діктатурі.Ніде в розвинутих демакратіях не проводяться вибори у смартфоні.
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30.10.2023 13:44 Відповісти
+8
Розводняк чистої води. Клоун які захоче результати. такі і намалює
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30.10.2023 13:47 Відповісти
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Пошол на зі своєю електроной демократієй,хто йому таке впіхнул-фсб,чи гру рашкі.
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30.10.2023 13:31 Відповісти
« И учитывая, в каких условиях мы находимся во время полномасштабной войны, я уверен, что этот инструмент будет достаточно эффективным", - подытожил глава Минцифры. «…. ?!?

Він ідіот?

1. Які вибори під час війни?!

2. « Я уверен…»?!

До чого нам таоя впевненність?! Який це аргумент? Ніякій!

3. Твоя « Дія» як решето.
Вона дірява та не забезпечує сохранність персональних данних громадян.

Кібер безпека практично на нулі.
Ніякоі відповідальності для державних чиновників за порушення роботи з ціею величезною БД не передбачено.

4. Хто буде гарантувати сохранність данних ?
Ти?

Яка буде відповідальність? 5 років тюрьми? Чи довічне?

В це тільки « технічни проблеми» єлектронного голосування!

А е ще і «політичні».
Створення цифрового ГУЛАГУ- мрія кожного диктатора.

Та е порушенням Свобод та Прав Людини.
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30.10.2023 15:20 Відповісти
Вибори в Дії були б чудовим рішенням. Але право голосу треба заслужити
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30.10.2023 13:31 Відповісти
Прокачати пєрки та скіли
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30.10.2023 13:35 Відповісти
У елдака, да, ватка?
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30.10.2023 13:38 Відповісти
Право голосу мають усі громадяни україни з 18 років,азаслужити як це собі представляєте,поясніть.Голосування в дії порушує закон про тайну голосування т.к усі паспортні данні у такзванной дії,а це повишає ризики маніпуляціі,а також можливість переслідування тих як що проголосували за політичні(партіі,людей)яки програють вибори.А це пряма дорога к діктатурі.Ніде в розвинутих демакратіях не проводяться вибори у смартфоні.
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30.10.2023 13:44 Відповісти
А насправді "закон про тайну голосування" - основа основ для будь-яких маніпуляцій голосами виборців. Ніхто не зможе перевірити тих, хто організовує та проводить голосування.
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30.10.2023 14:12 Відповісти
Ви дочитайте до кінця.Чим може закінчить для виборця,який голосував за опозіційні партіі(політиків) як що данні будуть доступні.У нас більшість людей незнає своїх прав і нехоче їх захищяти(думають про шлунок).
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30.10.2023 14:35 Відповісти
Уважно дочитав, будьте певні. Якщо виборець непокоїться (боїться) за наслідки свого голосування, то це не вибори.
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30.10.2023 14:39 Відповісти
Вибори онлайн: 65% українців не підтримують ідею через ризик фальсифікацій.
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30.10.2023 13:39 Відповісти
Знову щось мутять..постійно дію з виборами згадують..
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30.10.2023 13:45 Відповісти
Самі ж постійно і вкидують інфу про "поки не обговорюємо". Щоб привчити до думки, що колись відбудуться вибори в "Дії". Хоча такі вибори не захищені ні від атак, ні від фальсифікації. Чомусь Зельониє цього не бояться, а навпаки, прагнуть провести в своїй кацапами створеній "Дії". Єдиний варіант протягнути вибори так як їм потрібно.
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30.10.2023 13:46 Відповісти
Розводняк чистої води. Клоун які захоче результати. такі і намалює
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30.10.2023 13:47 Відповісти
идите в жопу со своими эл.выборами..........недодолбоебы.................................................
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30.10.2023 13:54 Відповісти
Подібні так званні вибори онлайн проводилися у рашці.Назвалося це "дійство"-умное голосавание(які вибориу диктатурі?).Мабуть вони (Федоров і ко)бажають ПАВТАРІТЬ,тіки под іншими гаслами.Правду кажуть необільшовики 21сторіччя набагато хитрийші і безпринципніші.А обмануті люди самі посадять собі катів на шію.
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30.10.2023 13:57 Відповісти
А чому?
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30.10.2023 14:07 Відповісти
Наразі на дворі тепла погода.
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30.10.2023 14:08 Відповісти
Господи, когда мы уже избавимся от этой зелёной банды?
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30.10.2023 14:13 Відповісти
Тіко після припинення вєнних дій,з свободой слова,розблокованими тв каналами і конкуренцією ідей а не тупо популіскими гаслами(таріфи,зарплати,просто перестать стрелять,договорится по серединке ит.д)
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30.10.2023 14:42 Відповісти
Чергове тестування українців на свої хочунчики. Запахне гнівом, скаже, що його вирвало із контекста.
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30.10.2023 15:35 Відповісти
 
 