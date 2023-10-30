Наразі проведення виборів у "Дії" не обговорюється, - Федоров

Для проведення виборів у "Дії" потрібне рішення парламенту, тому зараз така можливість не обговорюється.

Про це заявив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, для цього потрібне рішення парламенту та ЦВК, а також проведення інтеграції "Дії" з реєстром виборців.

"Для цього потрібно почати нові великі організаційні проєкти", - додав Федоров.

Наразі в застосунку дійсно розвивають опитування. Такі інструменти, на його думку, можна використовувати для виборів до Ради правосуддя, сказав віце-прем'єр.

Відповідаючи на запитання про можливість обирати через застосунок депутатів та президентів, Федоров зазначив, що для цього необхідне відповідне розпорядження від Центральної виборчої комісії та парламенту.

"Але є багато інших інструментів, де можна використовувати пряму електронну демократію. І враховуючи, в яких умовах ми знаходимося під час повномасштабної війни, я впевнений, що цей інструмент буде достатньо ефективним", - підсумував очільник Мінцифри.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повісток у "Дії" не буде, - Федоров