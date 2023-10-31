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Новини
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Білий дім про події в Дагестані: Дуже схоже на погроми початку 20-го століття

кірбі

Представник Білого дому Джон Кірбі прокоментував антисемітські акції в Махачкалі (РФ), де натовп увірвався в аеропорт з метою виявлення там ізраїльтян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ви всі бачили те, що сталося вчора в Дагестані, Росії. Це те, що можна описати лише як жахлива демонстрація ненависті, фанатизму та залякування. Деякі люди порівнюють це з погромами кінця 19-го та початку 20-го століття, і я думаю, що це, мабуть, влучний опис, враховуючи те відео, яке ми там бачили", - сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США.

Кірбі вважає промовистим той факт, що російський президент Володимир Путін не засудив насильство у Махачкалі.

"Місцеві провінційні чиновники, звичайно, досить швидко засудили цей натовп, і я почув протягом останньої години, що пан Путін вирішив провести якусь зустріч із представниками служби безпеки. Але поза цим ми нічого не почули від Кремля: ані засудження, ані жодних закликів до припинення ненависті, дискримінації та фанатизму щодо євреїв, нічого. І я думаю, що це дуже промовисто", - сказав представник Білого дому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія засудила антисемітські погроми в аеропорту Махачкали

Коментуючи заяви Путіна, мовляв, за подіями в Дагестані стоять країни Заходу та Україна, Кірбі сказав, що це "класична риторика" господаря Кремля.

"Ну хіба це не мило? Це класична російська риторика, чи не так? Коли щось йде погано у вашій країні, просто звинувачуйте когось іншого, звинувачуйте в цьому зовнішні впливи. Захід не має до цього відношення. Це просто ненависть, фанатизм і залякування, чисто і просто, і хороший лідер, порядний лідер назвав би це таким, яким воно є, як президент Байден назвав це тут, у цій країні, замість того, щоб звинувачувати в чомусь Захід", - зазначив Кірбі.

Нагадаємо, у неділю 29 жовтня в Махачкалі (Дагестан) учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак із Тель-Авіва, шукаючи євреїв.

Президент РФ звинуватив Україну і західні спецслужби у заворушеннях в Дагестані. За словами Путіна, "США і їхні сателіти організовують смертельний хаос", стоять за "трагедією палестинців і бійнею в Україні", а також намагаються "розколоти Росію зсередини".

Також читайте: МЗС про звинувачення України в причетності до антисемітських погромів у Махачкалі: Намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову

Автор: 

антисемітизм (123) Дагестан (78) США (23355) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+12
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31.10.2023 01:31 Відповісти
+7
а це такий влучний тролінг кацапів, щоб їм вкотре нагадати в якому столітті кацапи живуть. )
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31.10.2023 01:58 Відповісти
+5
погромщики не там шукали.
Доречі, попередній генпрокурор Дагестану був з прізвищем Єжов ))
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31.10.2023 03:24 Відповісти
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31.10.2023 01:31 Відповісти
але все що вони встигнуть побачити це яскравий спалах, а потім пекло
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31.10.2023 08:41 Відповісти
може вже пора відправляти кацапню в рідні ***** ?
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31.10.2023 01:45 Відповісти
"погром" - российское слово вошедшее во все языки мира без перевода.
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31.10.2023 01:45 Відповісти
а це такий влучний тролінг кацапів, щоб їм вкотре нагадати в якому столітті кацапи живуть. )
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31.10.2023 01:58 Відповісти
погромщики не там шукали.
Доречі, попередній генпрокурор Дагестану був з прізвищем Єжов ))
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31.10.2023 03:24 Відповісти
Колись Герінг на закиди "істинних арійців" щодо "засилля євреїв у люфтваффе" (один з його помічників мав предків-євреїв) сказав: "Я сам у себе вирішую - хто у мене "єврей"!" От і у Кремлі так само вирішують Єврей Соловйов у "кремлівських" - "істинний росіянин" І РОтенберги з Абрамовичем - теж!
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31.10.2023 04:04 Відповісти
тому українці той зброд не поділяють на рускіх і росіян, всі росіяни (свинособаки і інші варіанти), хоча колись кацапня місцева з подачі з кремля намагалась нав'язати вживання в Україні росіянин і рускій, не пройшло.
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31.10.2023 08:44 Відповісти
"Кірбі вважає промовистим той факт, що російський президент Володимир Путін не засудив насильство у Махачкалі".

А Нетаньягу засудив? Він хоч щось сказав на адресу москви і ***** у зв'язку з погромами?
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31.10.2023 03:30 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1718710565818839042 трохи про дітей ГазиДагестану
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31.10.2023 04:11 Відповісти
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31.10.2023 04:49 Відповісти
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31.10.2023 06:44 Відповісти
Получается Путин назвал Дагестанцев легко управляемым стадом?

Русские совсем никого не уважают.
Дагестанцев вывели на улицу Украинцы.
Своего мнения у мужчин Дагестана нет.
Путин позор.
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31.10.2023 04:58 Відповісти
Насправді головним мотивом бунту тамтешніх "протестувальників" було показати всім рузькім, як титульній нації пітьми, які на їх території панують ксенофобські настрої і щоби на майбутнє не пхались пришлі до них і не селились на їхніх каспійських курортах.
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31.10.2023 08:07 Відповісти
ніхто їх птати не буде, скоро то все чорнота буде гнити в степах України, а курортні містечка заселять ветерани фесебе і інших структур
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31.10.2023 08:46 Відповісти
Евреи и бандеровцы против Путина...

Рабинович сидит на скамейке в парке и читает антисемитскую газету .

Другой еврей, проходя мимо, с возмущением ему говорит:

- Нашли шо себе читать. Лучше бы почитали нормальную еврейскую газету!

-Та шо ви такое говорите? Шо в тех еврейских газетах: антисемитизм, арабы, война, террористические атаки... - всякие неприятности. Сплошное делание мне нервов. Вроде бы для делание мне нервов у меня нет жены с ее мамой...

А здесь, в этой газете - сплошное счастье! Убедитесь сами. Евреи контролируют все банки, все предприятия, торговлю, биржи и даже проституцию с наркоманией. Евреи даже испортили климат путем перегрева планеты, сжигают леса и парки ... и не только в Сибири

Евреи контролируют телевидение,печать, и даже интернЭт....

Все ведущие политики евреи, все министры евреи, все их кабинеты полны евреев, все ученые, шахматисты и артисты тоже себе евреи...

Нет, я лучше буду читать хорошие новости.
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31.10.2023 06:21 Відповісти
как бы они не по домам ходили, что бы сравнивать
пар выпустили и разошлись.

что то никто озабоченность не высказывает по поводу погромов в других частях света...
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31.10.2023 06:59 Відповісти
Ну сам же подтверждаешь, что "пар" таки есть, ненависть к евреям есть и антисемитизм в российской федерации в расцвете
А так да. Впервые, наверное, произошел еврейский погром без евреев. Только от этого он не стал менее отвратительным
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31.10.2023 07:33 Відповісти
"Пан Путін"??-мене аж пересмикнуло, ***** - справжнє прізвище цього військового злочинця ...
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31.10.2023 07:33 Відповісти
Наші сьогоднішні можновладці мають знати, що якщо будуть продовжувати красти у військових яйця по 17 грн, гроші на лікування і бойові, то ті мародери резнікови, боневтіки, єлдаки, бені і їх друзяки будуть відправлені для виховної роботи в Махачкалу. Гезніков побачив, що там напівдикі з ними зроблять?
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31.10.2023 07:58 Відповісти
Дикие узкие
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31.10.2023 21:56 Відповісти
 
 