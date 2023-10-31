Білий дім про події в Дагестані: Дуже схоже на погроми початку 20-го століття

Представник Білого дому Джон Кірбі прокоментував антисемітські акції в Махачкалі (РФ), де натовп увірвався в аеропорт з метою виявлення там ізраїльтян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ви всі бачили те, що сталося вчора в Дагестані, Росії. Це те, що можна описати лише як жахлива демонстрація ненависті, фанатизму та залякування. Деякі люди порівнюють це з погромами кінця 19-го та початку 20-го століття, і я думаю, що це, мабуть, влучний опис, враховуючи те відео, яке ми там бачили", - сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США.

Кірбі вважає промовистим той факт, що російський президент Володимир Путін не засудив насильство у Махачкалі.

"Місцеві провінційні чиновники, звичайно, досить швидко засудили цей натовп, і я почув протягом останньої години, що пан Путін вирішив провести якусь зустріч із представниками служби безпеки. Але поза цим ми нічого не почули від Кремля: ані засудження, ані жодних закликів до припинення ненависті, дискримінації та фанатизму щодо євреїв, нічого. І я думаю, що це дуже промовисто", - сказав представник Білого дому.

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Коментуючи заяви Путіна, мовляв, за подіями в Дагестані стоять країни Заходу та Україна, Кірбі сказав, що це "класична риторика" господаря Кремля.

"Ну хіба це не мило? Це класична російська риторика, чи не так? Коли щось йде погано у вашій країні, просто звинувачуйте когось іншого, звинувачуйте в цьому зовнішні впливи. Захід не має до цього відношення. Це просто ненависть, фанатизм і залякування, чисто і просто, і хороший лідер, порядний лідер назвав би це таким, яким воно є, як президент Байден назвав це тут, у цій країні, замість того, щоб звинувачувати в чомусь Захід", - зазначив Кірбі.

Нагадаємо, у неділю 29 жовтня в Махачкалі (Дагестан) учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак із Тель-Авіва, шукаючи євреїв.

Президент РФ звинуватив Україну і західні спецслужби у заворушеннях в Дагестані. За словами Путіна, "США і їхні сателіти організовують смертельний хаос", стоять за "трагедією палестинців і бійнею в Україні", а також намагаються "розколоти Росію зсередини".

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