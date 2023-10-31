Білий дім про події в Дагестані: Дуже схоже на погроми початку 20-го століття
Представник Білого дому Джон Кірбі прокоментував антисемітські акції в Махачкалі (РФ), де натовп увірвався в аеропорт з метою виявлення там ізраїльтян.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Ви всі бачили те, що сталося вчора в Дагестані, Росії. Це те, що можна описати лише як жахлива демонстрація ненависті, фанатизму та залякування. Деякі люди порівнюють це з погромами кінця 19-го та початку 20-го століття, і я думаю, що це, мабуть, влучний опис, враховуючи те відео, яке ми там бачили", - сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США.
Кірбі вважає промовистим той факт, що російський президент Володимир Путін не засудив насильство у Махачкалі.
"Місцеві провінційні чиновники, звичайно, досить швидко засудили цей натовп, і я почув протягом останньої години, що пан Путін вирішив провести якусь зустріч із представниками служби безпеки. Але поза цим ми нічого не почули від Кремля: ані засудження, ані жодних закликів до припинення ненависті, дискримінації та фанатизму щодо євреїв, нічого. І я думаю, що це дуже промовисто", - сказав представник Білого дому.
Коментуючи заяви Путіна, мовляв, за подіями в Дагестані стоять країни Заходу та Україна, Кірбі сказав, що це "класична риторика" господаря Кремля.
"Ну хіба це не мило? Це класична російська риторика, чи не так? Коли щось йде погано у вашій країні, просто звинувачуйте когось іншого, звинувачуйте в цьому зовнішні впливи. Захід не має до цього відношення. Це просто ненависть, фанатизм і залякування, чисто і просто, і хороший лідер, порядний лідер назвав би це таким, яким воно є, як президент Байден назвав це тут, у цій країні, замість того, щоб звинувачувати в чомусь Захід", - зазначив Кірбі.
Нагадаємо, у неділю 29 жовтня в Махачкалі (Дагестан) учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак із Тель-Авіва, шукаючи євреїв.
Президент РФ звинуватив Україну і західні спецслужби у заворушеннях в Дагестані. За словами Путіна, "США і їхні сателіти організовують смертельний хаос", стоять за "трагедією палестинців і бійнею в Україні", а також намагаються "розколоти Росію зсередини".
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Доречі, попередній генпрокурор Дагестану був з прізвищем Єжов ))
А Нетаньягу засудив? Він хоч щось сказав на адресу москви і ***** у зв'язку з погромами?
ГазиДагестану
Русские совсем никого не уважают.
Дагестанцев вывели на улицу Украинцы.
Своего мнения у мужчин Дагестана нет.
Путин позор.
Рабинович сидит на скамейке в парке и читает антисемитскую газету .
Другой еврей, проходя мимо, с возмущением ему говорит:
- Нашли шо себе читать. Лучше бы почитали нормальную еврейскую газету!
-Та шо ви такое говорите? Шо в тех еврейских газетах: антисемитизм, арабы, война, террористические атаки... - всякие неприятности. Сплошное делание мне нервов. Вроде бы для делание мне нервов у меня нет жены с ее мамой...
А здесь, в этой газете - сплошное счастье! Убедитесь сами. Евреи контролируют все банки, все предприятия, торговлю, биржи и даже проституцию с наркоманией. Евреи даже испортили климат путем перегрева планеты, сжигают леса и парки ... и не только в Сибири
Евреи контролируют телевидение,печать, и даже интернЭт....
Все ведущие политики евреи, все министры евреи, все их кабинеты полны евреев, все ученые, шахматисты и артисты тоже себе евреи...
Нет, я лучше буду читать хорошие новости.
пар выпустили и разошлись.
что то никто озабоченность не высказывает по поводу погромов в других частях света...
А так да. Впервые, наверное, произошел еврейский погром без евреев. Только от этого он не стал менее отвратительным