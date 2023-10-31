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Україна має внести комплексні зміни до законодавства, які дозволять провести вибори після війни, - IFES/ОПОРА

вибори

Проведення виборів в Україні наразі є неможливим через дію режиму воєнного стану у державі та фактичними обставинами війни, яка триває. Однак вже зараз необхідно здійснити комплексні зміни до виборчого законодавства, що дозволить провести вибори після війни.

Про це йдеться у документі, підготовленному Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) спільно з Громадянською мережею ОПОРА за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства міжнародних справ Канади та допомоги від уряду Великої Британії. 

Запропонований перелік приоритетів виборчої реформи виглядає наступним чином:

1. Вирішити проблеми проведення виборів, які були зумовлені або поглиблені війною, потенційно через прийняття окремого законопроєкту разової дії:

  • Визначити модель та правила, за яких буде здійснюватися організація та проведення виборів для громадян України, котрі є вимушеними переселенцями як всередині України, так і за її межами.  Наявна система для організації голосування закордоном призводила до того, що виборці стикалися із довгими чергами на виборчих дільницях навіть до початку повномасштабного вторгнення. Ця проблема тепер поглибиться, враховуючи, що понад 6 млн. українців були змушені покинути Україну після початку повномасштабного вторгнення. Крім того, чинна виборча система створює бар’єри для голосування внутрішньо переміщених осіб в Україні. Ці реформи системи голосування закордоном мають супроводжуватися масштабною інформаційно-просвітницькою кампанією для ВПО та переселенців закордоном, а Державний реєстр виборців – пройти незалежний аудит відповідно до міжнародних стандартів. До національного законодавства мають бути внесені зміни та мають бути укладені міжнародні договори, спрямовані на запобігання виборчим правопорушенням на закордонному виборчому окрузі та на притягнення порушників до відповідальності.
  • Забезпечити політичні права всіх виборців та кандидатів, зокрема жінок та військовослужбовців. За правилами чинного законодавства, мільйони жінок, які вимушено перебувають закордоном більше 90 днів, формально втрачають право балотуватися на загальнодержавних виборах. До відповідних положень потрібно внести зміни, якими перебування закордоном у зв’язку з воєнним станом не є підставою для позбавлення осіб пасивного виборчого права. Відповідні зміни вже напрацьовані ЦВК і передані в профільний Комітет у вересні 2022 році. Окрім цього, варто вжити заходи законодавчого та практичного, безпекового характеру для повного забезпечення прав військових як обирати, так і бути обраними. 
  • Провести оцінку безпеки громад для ефективного і безперешкодного транзиту влади від військово-цивільних адміністрацій до цивільної влади. На законодавчому рівні мають бути розроблені критерії об’єктивної оцінки та прозорого, дієвого механізму відтермінування виборів на територіях, де проведення виборів певний час становитиме загрозу безпеці або буде неможливе з інших причин, пов’язаних з війною. Відповідні процедури мають бути врегульовані на рівні закону і враховувати попередні рекомендації Венеційської комісії та БДІПЛ ОБСЄ. Центральна виборча комісія вже напрацювала та направила в парламент відповідний проєкт закону, який може стати основою для подальшої роботи.
  • Забезпечити наявність належних фінансових та організаційних ресурсів для проведення виборів та відновлення пошкодженої або зруйнованої виборчої інфраструктури. Має бути проведений комплексний аудит наявного та необхідного матеріально-технічного забезпечення повоєнних виборів. Цей аудит має супроводжуватись фінансовим розрахунком необхідних витрат з Державного бюджету. Організатори виборів на всіх рівнях повинні пройти належну підготовку щодо безпеки організації повоєнних виборів
  • Забезпечити інклюзивність та доступність виборів. Потрібно повністю забезпечити умови для доступного голосування людей з інвалідністю, особливо враховуючи збільшення кількості таких виборців – наприклад, ветеранів війни. Це можна реалізувати відповідно до критеріїв Кабінету Міністрів України щодо доступності виборчих дільниць.

2. Врахувати раніше невиконані рекомендації для продовження прогресу у виборчому процесі в Україні

  • Посилити пропорційну систему з відкритими списками на парламентських виборах
  • Посилити адміністрування виборчого процесу
  • Захистити мандат та повноваження ЦВК шляхом виключення можливості дострокового припинення повноважень усього складу ЦВК одночасно. Це унеможливить дострокове припинення повноважень всього складу ЦВК з міркувань політичної доцільності
  • Оновити законодавство про політичні партії відповідно до міжнародних стандартів

Читайте на "Цензор.НЕТ": 65% українців негативно ставляться до ідеї дистанційних виборів, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Поряд із пріоритетами виборчої реформи, критично важливим є якомога швидше завершити реформу Конституційного Суду України і сформувати його оновлений склад. Це необхідно для того, щоб незалежний та ефективний суд мав змогу приймати важливі рішення з питань виборів, зокрема, до прикладу, стосовно призначення дати перших загальнонаціональних повоєнних виборів.

Разом з тим, на думку експертів, Україні слід розглянути можливість запровадження перехідного періоду тривалістю не менш ніж 6 місяців від завершення правового режиму воєнного стану до початку виборчого процесу. Це дозволить Центральній виборчі комісії та іншим сторонам належним чином підготуватися до організації і проведення повоєнних виборів, оновити Державний реєстр виборців, вирішити проблеми, пов’язані зі зруйнованими приміщеннями для голосування, організувати кампанію з просвіти виборців для мільйонів вимушених переселенців в Україні та закордоном. Такий період також забезпечить належний час для повного відновлення свободи слова, політичних висловлювань, можливість дебатів та вільного доступу до ЗМІ, що є критично важливими передумовами для будь-яких виборів.

Нагадуємо, згідно з Конституцією України, наступні чергові парламентські вибори мали би відбутися у жовтні 2023 року, а президентські – навесні 2024 року.

Також читайте: Є п’ять проблемних питань, які необхідно вирішити для проведення виборів, - Стефанчук

Автор: 

вибори (6720) ЦВК (1177) ОПОРА (216)


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Топ коментарі
+18
Самое главное - посадить до выборов преЗедента, завхоза и очкастого экс-министра обороны, запретить партии "слуга району" и всякие опзж ....
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31.10.2023 20:36 Відповісти
+14
Ну після війни закон дозволяє проводити вибори. Та й за кордоном постійно голосують без особливих проблем. Ось зробити просту і прозору систему відкликання виборцями депутата за брехню, за невиконані обіцянки, за корупцію , за прогули ітд ось таке давно пора!
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31.10.2023 20:52 Відповісти
+13
блд, дуже актуально.
доживіть спочатку до того самого після війни, потім за вибори турбуйтеся.
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31.10.2023 20:34 Відповісти
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нууу...
що? повертаємось, до партійної системи, до відкритих списків, до програм партій та відкриту звітність?
ой мля? а що таке?
тридцять років тупили і тут вирішите?
****, куди не ткни, всюди срака!!!
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31.10.2023 20:32 Відповісти
блд, дуже актуально.
доживіть спочатку до того самого після війни, потім за вибори турбуйтеся.
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31.10.2023 20:34 Відповісти
вибори для монобільшості, як для чорта ладан.
вони знають що більше ніколи в історії не попадуть в парламент.
боневтік ще має підтримку але попереду, на днях буквально, АВДІЇВКА...
далі буде зима...
і підтримка вивітриться.
то ж вибори після війни, яку вони хрен закінчать.
не зніме воєнного стану і все..
бо НС або ВС може бути навіть при других явищах крім війни.
наприклад, розруха, яка вже є...
не зніме поки не "витратить" всі репарації
а це від 400 ярдів, до трільйога баксів
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31.10.2023 21:05 Відповісти
як би ти читав все що я пишу,
і про закінчення війни і про Авдіївски, ще поки що не котел
то може не порівнював би мене з цими тварюками.
добре що не запитав
чому не воюю.
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01.11.2023 09:36 Відповісти
якщо читати всіляку маячню - ніякого часу не вистачить. тут таких "експертів" кожен перший та кожен вважає, без жодних на те підстав, що він істина в останній інстанції.
а чому ти не воюєш, а тільки "експертну теорію" на форум виливаєш - мені взагалі до лампочки.
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01.11.2023 10:40 Відповісти
а мені не до лампочки
бо сам інвалід, у мене з родини, не двою-троюрідних, а з родини воюють четверо
я роблю запити в МРаду на бруківку та квіти які вони саджають та вкладають, щоб після повернення воїнів додому показати ці кошториси,
а тобі до лампочки...
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01.11.2023 11:07 Відповісти
Про вибори думають не громадяни, а Зеленьський. Який бажає під час війни, фактично залишивши без права на голосування половини країни переобратися на шармачка.
Саме тому і виходять ці рекомендації- НІЯКИХ ВИБОРІВ під час війни.
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01.11.2023 12:03 Відповісти
що за виверт свідомості? агов, куку! що ти там куриш? ЗЕ як раз таки проти проведення виборів під час війни.
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11.11.2023 23:01 Відповісти
Це ви із Подоляком виришили таку легенду запустити, після того, як із США Кулебі хвоста вкрутили?
Спершу твій "Зє" дає команду на підготовку до виборів, жирна св...я - юрист Стефанчук починає наліво і направо роздавати інтер'ю про "відсутність прямої заброни в Конституції",
"Юрист" на побігушках ОПи - Вєніславський прямо вже триндить, що "вибори заборонені при стані війни", а "воєнних станах" - вибори президента можливі.
І тут прилітає пілюля від Блінкена і все ваше зелене кодло починає здавати взад.
Тут і знадобилися такі як ти Поодоляку.
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11.11.2023 23:33 Відповісти
це я всього лиш вмію читати, на відміну від тебе.
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12.11.2023 18:08 Відповісти
Самое главное - посадить до выборов преЗедента, завхоза и очкастого экс-министра обороны, запретить партии "слуга району" и всякие опзж ....
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31.10.2023 20:36 Відповісти
Це ваша передвиборча програма? За таке можна віддати голос. Нажаль, не має кандидатів. Зе, люсю не рахувати кандидатами.
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31.10.2023 20:39 Відповісти
А Татарова, Гетьманцева, усіляких шурмів-деркачів поцілувати в лоба і пробачити? Тільки поки вони при владі, нікому їх садити. Спершу- геть з крісла, потім - справедливий суд і відповідальність.
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01.11.2023 13:11 Відповісти
Так делать нельзя. Природа этого не перенесёт. Совпадение ПР и СН "чисто случайное".
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01.11.2023 13:12 Відповісти
Ура панове. Можно красти ще 10 років! (Як мінімум)
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31.10.2023 20:43 Відповісти
Ну після війни закон дозволяє проводити вибори. Та й за кордоном постійно голосують без особливих проблем. Ось зробити просту і прозору систему відкликання виборцями депутата за брехню, за невиконані обіцянки, за корупцію , за прогули ітд ось таке давно пора!
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31.10.2023 20:52 Відповісти
Потрібно ввести кримінальну відповідальність за невиконання перевиборчих обіцянок
бо коли лізуть у владу то обіцяють на перегонки, хто краще може втертись в довіру та розвести людей, а коли пролізуть до влади, можна просто плюнути людям в обличчя нічого не виконати і як ні вчому не бувало, і за те що обдурили людей ніякої відповідальності
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31.10.2023 21:02 Відповісти
Кримінальної відповідальності за передвиборчу брехню запровадити не вдасться. Ну хто ж за таке проголосує, сподіваючись і далі на пригрітому місці залишитись? А от механізм відкликання депутатів всіх рівнів з чітким переліком причин - цього за будь-яку ціну потрібно добитись. Інакше відповідальності в їх діях не буде ніколи.
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01.11.2023 13:20 Відповісти
Одне іншому не заважає, скільки можна брехати
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01.11.2023 13:36 Відповісти
Після якої війни, давайте пакуйте чемодани!
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31.10.2023 21:05 Відповісти
сам зараз як спакуеш - нам вутрішнього ще чублення не хватає
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01.11.2023 03:33 Відповісти
Та шо це , знов ... срали мазали ? Після війни , там в Констітуції все впорядку, ой та їдуть всі 73 % нах , шо до виборів, шо після , прогресируючий пофігізм ,ну це таке ,а нам інтеграцію треба проходити,молодіж пре а от пенсіонерам важкувато, де б галерею знайти , дешеву ,карти писати тут є чим,шо та Констітуція? Непереможна ?
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31.10.2023 21:09 Відповісти
Та да, має...
Жителі територій, окупованих х 2014 - позбавляються виборчих прав пожиттєво.
Жителі територій, окупованих з лютого 2022 - на 10 років.
Виключення: особи, що працювали у підпіллі, партизанському русі, надавали інформацію ЗСУ та іншим Силам Оборони.
А те, що написано у статті, це повна куйня...
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31.10.2023 21:32 Відповісти
Ті, хто воював з 2014 року в ЗСУ мають право голосу. Луганчанин.
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01.11.2023 15:43 Відповісти
як вибори тільки після війни то війна не закінчиться ніколи, влада не допусте
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31.10.2023 21:57 Відповісти
Звідки вилізла ця "опора" і для чого саме зараз про вибори?
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31.10.2023 22:04 Відповісти
На деякі питання треба дивитись ширше: а чи буде взагалі "після війни"?
Враховуючи, що доля російського газу на світовому ринку складає 30%, її зниження вдвічі прогнозується не раніше 2030 року, то наші перспективи відверто сумні...
Хто не зрозумів: притік грошей у русні на вбивство нас зменшуватиметься дуже повільно...
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31.10.2023 22:17 Відповісти
Провести вибори "після війни" - то дати можливість зеленим іудам дорозграбувати країну, знищити Армію (єдиний бар"єр на шляху їхніх злодіянь), дати кацапам добити економіку, енеогетику, інфраструктуру, інфраструктуру. І кинути розграбовану і зруйновану Україну під ноги кацапам - нате, як домовлялися!
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01.11.2023 08:18 Відповісти
Більше не можна проводити вибори з імітацією демократичності, які призначені щоб приводити до влади злодюг.
Необхідно прийняти закони про вибори, які б були аналогом польської демократичної системи.
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01.11.2023 09:15 Відповісти
Ця "Опора" - зручна милиця для Зє-, котрий шкутильгає на обидві ноги та голову
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01.11.2023 09:21 Відповісти
Не після перемоги, а після війни?
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01.11.2023 10:51 Відповісти
Вибори - тільки після "розбору польотів"! Треба, в решті-решт, визначитись з "who is who".Ще однієї такої помилки Україна не витримає! Дай нам бог пережити цю!
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01.11.2023 10:52 Відповісти
вибори? які вибори? як показує практика - в кого ядерна бомба того і "вибори"!
ось і всі "вибори"....

а всю ту писанину в цій статті можна роздрукувати на папері і... ПІДТЕРТИСЬ!!!
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01.11.2023 11:34 Відповісти
Вибори тільки після закінчення війни?! Цебто стимулюєте нинішню владу до безкінечної війни? Що у вас там із глуздом?!
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01.11.2023 11:46 Відповісти
в Украине по факту отсутствует политическая жизнь. нет реально действующих партий, общественных организаций общегосударственного уровня. вся политика превратилась в профанацию. все переносят упор на организацию процесса выборов. но это же только форма, а где суть? какие могут быть выборы без дебатов? без общественного обсуждения? ведь важнее не то кого мы выбираем, а то за что именно мы голосуем?
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01.11.2023 13:02 Відповісти
Мова не про вибори, а про стратегію нашого походу. Поки що вона, можна сказати, ніяка: нам дають гроші і трохи зброї для стримання агресора - для спеціальної воєнної оборони проти спеціальної воєнної операції. Різні керуючі особи уважно спостерігають, роблять висновки і інші свої справи.

Багатьох все це влаштовує, і у нас, і за кордоном. І вони не проти, щоб все продовжувалось. Але є людські втрати, вони йдуть на такій швидкості, що чисельність воїнів досить швидко падає. Так що "після війни" при нинішній стратегії означає після того, як фізично щезне одна із армій.
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01.11.2023 13:20 Відповісти
Ты проверь папу и маму Зельца, может им надо бассейн почистить или за продуктами съездить.
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01.11.2023 15:33 Відповісти
 
 