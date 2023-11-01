Ворог безуспішно штурмував Куп’янщину, намагався відновити втрачені позиції біля Кліщіївки і Андріївки та не полишав спроб оточити Авдіївку. За добу - 68 боєзіткнень, - Генштаб

Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

За даними Генштабу, авіаційних ударів зазнали: Піщане, Новосергіївка, Чернещина, Синьківка, Петропавлівка, Подоли Харківської області; Серебрянське лісництво, Макіївка Луганської області; Верхньокам’янське, Олександропіль, Орлівка, Спірне, Новобахмутівка, Очеретине, Авдіївка, Ласточкіне, Костянтинівка, Веселий Гай, Ганнівка, Новомихайлівка Донецької області; Малинівка, Новоданилівка Запорізької області; Урожайне, Микільське, Іванівка, Берислав, Козацьке, Садове, Тягинка, Львове Херсонської області.

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Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Також зазначається, що в зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

За даними Генштабу, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Надія Луганської області, де наші захисники відбили понад 10 атак противника.

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На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

"На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 5 атак окупантів. Також ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області. В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у повідомленні.

Генштаб інформує, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку. Для підтримки своїх військ застосовує авіацію. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Так, безуспішними були наступальні дії загарбників в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Сєверне, Первомайське, Степове Донецької області, де наші захисники відбили близько 20 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак окупантів.

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Окрім того, зазначається, що на Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії біля Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

"Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - додають у Генштабі.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

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Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 - по пункту управління та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 радіолокаційні станції, 2 склади боєприпасів, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 8 артилерійських засобів противника.