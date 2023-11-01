Блінкен вперше зустрівся з новим спікером Палати представників Джонсоном. Говорили про Україну

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів першу особисту зустріч з новим спікером Палати представників Майком Джонсоном. Вони говорили про необхідність продовження підтримки України та Ізраїлю.

Про це повідомив у вівторок під час пресбрифінгу у Вашингтоні речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це була ознайомча зустріч, коли держсекретар мав можливість уперше зустрітися зі спікером. Він говорив з ним про низку питань, насамперед про запит президента з додатковою допомогою для підтримки України й підтримки Ізраїлю, а також поставки гуманітарної допомоги в Газу та інші райони", - зазначив представник відомства.

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Крім того, за його словами, держсекретар США мав нагоду обговорити зі спікером останні дипломатичні зусилля в регіоні Близького Сходу, а також першочергові цілі щодо звільнення заручників, евакуації американських громадян і запобігання розширенню конфлікту.

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