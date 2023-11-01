Блінкен вперше зустрівся з новим спікером Палати представників Джонсоном. Говорили про Україну
Державний секретар США Ентоні Блінкен провів першу особисту зустріч з новим спікером Палати представників Майком Джонсоном. Вони говорили про необхідність продовження підтримки України та Ізраїлю.
Про це повідомив у вівторок під час пресбрифінгу у Вашингтоні речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Це була ознайомча зустріч, коли держсекретар мав можливість уперше зустрітися зі спікером. Він говорив з ним про низку питань, насамперед про запит президента з додатковою допомогою для підтримки України й підтримки Ізраїлю, а також поставки гуманітарної допомоги в Газу та інші райони", - зазначив представник відомства.
Крім того, за його словами, держсекретар США мав нагоду обговорити зі спікером останні дипломатичні зусилля в регіоні Близького Сходу, а також першочергові цілі щодо звільнення заручників, евакуації американських громадян і запобігання розширенню конфлікту.
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Все теперь ЦРУ/ФБР/Пентагон записывает, все мониторится....каждое слово и высказывание Пуйла, Шойгу, Соловьева, Симоньян, Скобеевых...
Так что не ссыте...ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!!!
Чего раньше не задавали?
Так себе поставив