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Блінкен вперше зустрівся з новим спікером Палати представників Джонсоном. Говорили про Україну

джонсон,майк,блінкен,ентоні

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів першу особисту зустріч з новим спікером Палати представників Майком Джонсоном. Вони говорили про необхідність продовження підтримки України та Ізраїлю.

Про це повідомив у вівторок під час пресбрифінгу у Вашингтоні речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це була ознайомча зустріч, коли держсекретар мав можливість уперше зустрітися зі спікером. Він говорив з ним про низку питань, насамперед про запит президента з додатковою допомогою для підтримки України й підтримки Ізраїлю, а також поставки гуманітарної допомоги в Газу та інші райони", - зазначив представник відомства.

Читайте: Допомогу для України та Ізраїлю розділять, - спікер Палати представників Джонсон

Крім того, за його словами, держсекретар США мав нагоду обговорити зі спікером останні дипломатичні зусилля в регіоні Близького Сходу, а також першочергові цілі щодо звільнення заручників, евакуації американських громадян і запобігання розширенню конфлікту.

Також читайте: Конфлікти в Україні та на Близькому Сході мають чіткий зв’язок. США повинні допомагати обом країнам, - Блінкен

Автор: 

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Кацапы столько уже наговорили на амеров...столько уже грязи вылито на саму Америку...что кто бы там не был у власти(республиканцы или демократы, трамписты или либертарианцы) русским все равно несдобровать...

Все теперь ЦРУ/ФБР/Пентагон записывает, все мониторится....каждое слово и высказывание Пуйла, Шойгу, Соловьева, Симоньян, Скобеевых...
Так что не ссыте...ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!!!
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01.11.2023 09:41 Відповісти
блинкен идиот, иди лучше с салливаном ответы пиши на тот список из 12ти вопросов который республиканцы подали что бы вы, вообще, всей никчемной администрацией объяснили что вообще происходит с помощью для Украины и какой у вас есть план, если он вообще есть. С каждым месяцем помощи всё меньше и меньше.
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01.11.2023 09:59 Відповісти
Все эти вопросы вроде верные, но выглядит как попытка затянуть выделение помощи.

Чего раньше не задавали?
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01.11.2023 11:27 Відповісти
Так они и задавали, но просто накипело уже, имитация помощи вместо помощи, война не заканчивается, контрнаступление провалилось, по совокупности факторов-результатов и сформировался ряд вопросов, да и спикер новый оказался абсолютно адекватный чел, они просто хотят прозрачности, а байден ловит рыбку в мутной воде. В связи с этим помощи всё меньше, последний пакет - 140млн, россия тратит примерно 8млрд. на оборонку и войну в месяц!!!
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01.11.2023 11:36 Відповісти
Як-не-як Май Джонсон - тепер, як кажуть, 3-а людина у США...
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01.11.2023 10:00 Відповісти
Дядько схоже твердий, суперрелігійний.
Так себе поставив
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01.11.2023 12:19 Відповісти
 
 