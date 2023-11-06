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Новини Війна
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Найкращим шляхом для стабільності в Україні є членство в ЄС, - фон дер Ляєн

фон,дер,урсула,ляєн

Вступ до ЄС є важливим для України, але і процес розширення є важливим для самого Європейського Союзу.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Найкращий шлях, щоб забезпечити стабільність та заможність для України у середньостроковій та більш віддаленій перспективі, є, безумовно, членство в Європейському Союзі. Просто подумайте про це. Щоб відновити Україну - Європа є відповіддю. Для того, щоб ще більше зміцнити українську демократію, - Європа є відповіддю. Для захисту України від майбутнього втручання - Європа є відповіддю", - зазначила вона.

За словами фон дер Ляєн, наскільки вступ до ЄС є важливим для України, настільки ж це працює й у зворотному напрямку - процес розширення є важливим для самого Європейського Союзу.

"У світі, де розмір і вага мають значення, чітко зрозуміло, що у геостратегічних інтересах Європи - завершити (створення) нашого Європейського Союзу. З населенням більше 500 мільйонів людей, які живуть у вільному, демократичному, заможному Європейському Союзі. Лише подумайте про це. Історія кличе нас знову, тож це нашому поколінню відповідати на цей заклик", - звернулась вона до керівників дипломатичних місій ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн виступила проти замороження війни в Україні: Має бути справедливий і стійкий мир

Автор: 

членство в ЄС (1300) Євросоюз (13680) фон дер Ляєн Урсула (794)


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Топ коментарі
+4
лучшим путем для стабильности в Украине является отсутствие на ее границах раши и бульбостана
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06.11.2023 14:15 Відповісти
+3
Найкращим шляхом для стабільності в Україні є дати п***ди москалюкам!
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06.11.2023 14:14 Відповісти
+1
Типу, Україна - "нестабільна" країна? А росія тут взагалі ні до чого, так?
Що Україні насправді треба, так це вступ до НАТО.
А щодо ЄС - достатньо зони вільної торгівлі та "шенгену".
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06.11.2023 14:54 Відповісти
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Найкращим шляхом для стабільності в Україні є дати п***ди москалюкам!
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06.11.2023 14:14 Відповісти
лучшим путем для стабильности в Украине является отсутствие на ее границах раши и бульбостана
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06.11.2023 14:15 Відповісти
а гроші.... де гроші?
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06.11.2023 14:27 Відповісти
Ця жінка ну ні як не німкеня!!! Як би і уряд Німеччини так мислив!!!!
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06.11.2023 14:38 Відповісти
давно не было про еэсу
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06.11.2023 14:43 Відповісти
Типу, Україна - "нестабільна" країна? А росія тут взагалі ні до чого, так?
Що Україні насправді треба, так це вступ до НАТО.
А щодо ЄС - достатньо зони вільної торгівлі та "шенгену".
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06.11.2023 14:54 Відповісти
може б ЄС взяв до себе всіх чиновників, хочаб на рік-два???
а там побачимо.
залишиться ЄС в такому вигляді, чи ні
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06.11.2023 15:01 Відповісти
",,Кращим шляхом для стабільності в Україні є членство в ЄС ,,," -- членство в НАТО, шановна пані Урсула,!,(,
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06.11.2023 15:09 Відповісти
Розумна Пані , рятує землю українську, рятує український народ ,а вони 73 % денгенерати по крупному !!!
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06.11.2023 15:16 Відповісти
лицемірна європейська брехня ,котрою в черговий раз годують український народ
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06.11.2023 15:45 Відповісти
 
 