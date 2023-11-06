Найкращим шляхом для стабільності в Україні є членство в ЄС, - фон дер Ляєн

Вступ до ЄС є важливим для України, але і процес розширення є важливим для самого Європейського Союзу.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Найкращий шлях, щоб забезпечити стабільність та заможність для України у середньостроковій та більш віддаленій перспективі, є, безумовно, членство в Європейському Союзі. Просто подумайте про це. Щоб відновити Україну - Європа є відповіддю. Для того, щоб ще більше зміцнити українську демократію, - Європа є відповіддю. Для захисту України від майбутнього втручання - Європа є відповіддю", - зазначила вона.

За словами фон дер Ляєн, наскільки вступ до ЄС є важливим для України, настільки ж це працює й у зворотному напрямку - процес розширення є важливим для самого Європейського Союзу.

"У світі, де розмір і вага мають значення, чітко зрозуміло, що у геостратегічних інтересах Європи - завершити (створення) нашого Європейського Союзу. З населенням більше 500 мільйонів людей, які живуть у вільному, демократичному, заможному Європейському Союзі. Лише подумайте про це. Історія кличе нас знову, тож це нашому поколінню відповідати на цей заклик", - звернулась вона до керівників дипломатичних місій ЄС.

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