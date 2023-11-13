У Франції майже 200 тисяч людей вийшли на марші проти антисемітизму. Понад 100 тисяч, за даними МВС, узяли участь в акціях у Парижі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Le Parisien.

Із закликом вийти на марш виступили голова французького Сенату Жерар Ларше та речник Національної асамблеї Яель Браун-Піве.

Марш у Парижі розпочався на бульварі Інвалідів. У ході взяли участь премʼєр-міністр Франції Елізабет Борн та колишні президенти країни Франсуа Олланд і Ніколя Саркозі. Президента Емманюеля Макрона на акції не було.

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Організатори попросили прийти на марш без будь-яких національних прапорів, обʼєднавшись під гаслом "За республіку, проти антисемітизму", але в натовпі було кілька французьких та ізраїльських прапорів.

Le Parisien звертає увагу, що у ході взяли участь представники майже всіх політичних партій, включно із вкрай правими, але без радикальної лівої опозиції.

Марш у Франції відбувся на тлі операції ізраїльської армії, яка триває в Секторі Гази у відповідь на напад угруповання "Хамас" (визнане терористичним у США та ЄС) на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді загинули 1200 людей, близько 240 перебувають у заручниках у Газі.

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Пропалестинські активісти звинувачують Ізраїль у жорстокості та вбивстві мирних палестинців у Газі. За останніми даними підконтрольного "Хамасу" міністерства охорони здоровʼя, внаслідок атак ізраїльської армії загинуло понад 11 тисяч людей. Незалежного підтвердження даних, які наводить ця структура, немає.

Одночасно спостерігається зростання числа випадків антисемітизму в Європі та, зокрема, у Франції, де, за даними МВС, за місяць було зафіксовано понад 1200 виступів проти євреїв. У жовтні французька влада заборонила акції на підтримку палестинців, пояснивши рішення загрозою громадському порядку, але в деяких місцях такі акції відбуваються, попри заборони.

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