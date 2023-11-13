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У Франції майже 200 тисяч людей вийшли на марші проти антисемітизму

франція,антисемітизм

У Франції майже 200 тисяч людей вийшли на марші проти антисемітизму. Понад 100 тисяч, за даними МВС, узяли участь в акціях у Парижі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Le Parisien.

Із закликом вийти на марш виступили голова французького Сенату Жерар Ларше та речник Національної асамблеї Яель Браун-Піве.

Марш у Парижі розпочався на бульварі Інвалідів. У ході взяли участь премʼєр-міністр Франції Елізабет Борн та колишні президенти країни Франсуа Олланд і Ніколя Саркозі. Президента Емманюеля Макрона на акції не було.

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Організатори попросили прийти на марш без будь-яких національних прапорів, обʼєднавшись під гаслом "За республіку, проти антисемітизму", але в натовпі було кілька французьких та ізраїльських прапорів.

Le Parisien звертає увагу, що у ході взяли участь представники майже всіх політичних партій, включно із вкрай правими, але без радикальної лівої опозиції.

Марш у Франції відбувся на тлі операції ізраїльської армії, яка триває в Секторі Гази у відповідь на напад угруповання "Хамас" (визнане терористичним у США та ЄС) на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді загинули 1200 людей, близько 240 перебувають у заручниках у Газі.

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Пропалестинські активісти звинувачують Ізраїль у жорстокості та вбивстві мирних палестинців у Газі. За останніми даними підконтрольного "Хамасу" міністерства охорони здоровʼя, внаслідок атак ізраїльської армії загинуло понад 11 тисяч людей. Незалежного підтвердження даних, які наводить ця структура, немає.

Одночасно спостерігається зростання числа випадків антисемітизму в Європі та, зокрема, у Франції, де, за даними МВС, за місяць було зафіксовано понад 1200 виступів проти євреїв. У жовтні французька влада заборонила акції на підтримку палестинців, пояснивши рішення загрозою громадському порядку, але в деяких місцях такі акції відбуваються, попри заборони.

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Автор: 

антисемітизм (123) Ізраїль (1792) Франція (3120)


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Топ коментарі
+17
как погода в Чухломе? дождь переходящий в снег?
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13.11.2023 02:42 Відповісти
+15
Взагалі-то він розпочався 24.02.2022.

Тільки направлений він проти Українців, у тому числі і єврейської національності також, і не тільки!
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13.11.2023 01:39 Відповісти
+13
Реконкиста началась!

"В Баварии теперь можно ответить перед судом за "From the river to the sea"

В Германии в Баварии приняли местный закон, который говорит о том, что за любимую палестинскую кричалку "от реки до моря Палестина будет свободна" можно превратиться в криминального преступника. Потому как этот лозунг не просто антисемитский, но и ставит под сомнение существование Израиля.

Об этом изданию Süddeutsche Zeitung в субботу, 11 ноября, сообщил генеральный прокурор Мюнхена Андреас Франк.

"Тот, кто публично на любом языке будет использовать пропагандистский слоган запрещенной в ФРГ террористической организации, будет привлечен к уголовной ответственности согласно Уголовному кодексу ФРГ по статье "Использование символов и знаков антиконституционных и террористических организаций"".
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13.11.2023 01:44 Відповісти
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Молодці.
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13.11.2023 01:28 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1723528191925535163 А Вчера исламисты при поддержке французских коммунистических организаций захватили улицы #Paris , столицы #France . Они провели анти- #Israel митинг, во время которого несли сотни турецких, а также коммунистических флагов. #Turkey и #Qatar играют важную роль в организации этих протестов.
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13.11.2023 01:32 Відповісти
Президента Емманюеля Макрона на акції не було.

"Президент Франции Эммануэль Макрон созвонился с израильским коллегой Ицхаком Герцогом после того, как вокруг его слов по поводу "убийств женщин и детей" в Газе разгорелся скандал.

Он пояснил, что продолжает поддерживать Израиль и вовсе не возлагает на Еврейское Государство "какую-либо вину за умышленное причинение вреда невинным гражданским лицам".

Макрон пояснил, что имел в виду гуманитарный кризис в Газе и попросил собеседника разъяснить это в Израиле. Он также подтвердил свою приверженность срочному освобождению похищенных, удерживаемых ХАМАСом.

В ответ Герцог посоветовал Макрону и мировым лидерам посмотреть фильм про зверства ХАМАСа, чтобы помнить, кто является настоящим врагом всего мира, и кто представляет собой абсолютное зло."
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13.11.2023 01:35 Відповісти
Наконец- то!
А то я почти потеряла веру в Европу
Мы давно решили ,
Что Холокост никогда не повторится
А он повторился- 7 октября 2023 года
И не важен масштаб
Важно ,что людей убивали, потому что они евреи
И самое страшное - нашлись миллионы тех ,кто поддержал
Нынешний Холокост
И это мы называем ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ?
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13.11.2023 01:36 Відповісти
Взагалі-то він розпочався 24.02.2022.

Тільки направлений він проти Українців, у тому числі і єврейської національності також, і не тільки!
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13.11.2023 01:39 Відповісти
Помиляєтксь якраз Ви, бо повторюєте пропаганду віслід за новочасним Гітлером.

Вбвають не за етнічною ознакою, вбивають за те, що Українець!
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13.11.2023 10:31 Відповісти
Я, на відміну від Вас, не ділю Українців на нації!
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13.11.2023 11:39 Відповісти
До хуцпатих проців, також.
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13.11.2023 13:13 Відповісти
"У нас нет антисемитизма, тому що мы не вважаєм, что евреї розумніші за нас", - М. Тетчер.

Русня же без зупину намагається переконати Українців, що вони тупі.
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13.11.2023 13:45 Відповісти
Але Голодомор Ізраіль не визнає, та ніколи не визнає.
Варто подивитись на пізвища хто влаштував Голодомор в Україні
Ізраїль не визнає́ Голодомор геноцидом українців через причетність євреїв
https://bastion.tv/izrayil-ne-viznaye-golodomor-genocidom-**********-cherez-prichetnist-yevreyiv_n54281#:~:text=%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%94%CC%81%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97%D0%B2,-%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%86%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90
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13.11.2023 07:48 Відповісти
Ага, ниче не понятно
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13.11.2023 07:32 Відповісти
Реконкиста началась!

"В Баварии теперь можно ответить перед судом за "From the river to the sea"

В Германии в Баварии приняли местный закон, который говорит о том, что за любимую палестинскую кричалку "от реки до моря Палестина будет свободна" можно превратиться в криминального преступника. Потому как этот лозунг не просто антисемитский, но и ставит под сомнение существование Израиля.

Об этом изданию Süddeutsche Zeitung в субботу, 11 ноября, сообщил генеральный прокурор Мюнхена Андреас Франк.

"Тот, кто публично на любом языке будет использовать пропагандистский слоган запрещенной в ФРГ террористической организации, будет привлечен к уголовной ответственности согласно Уголовному кодексу ФРГ по статье "Использование символов и знаков антиконституционных и террористических организаций"".
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13.11.2023 01:44 Відповісти
Как они боятся что они к ним в Германию приедут. Правильно, я тоже поддерживаю Израиль по этой же причине
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13.11.2023 02:25 Відповісти
С 7 октября в результате боевых действий в секторе Газа погибли 88 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). По странной случайности 87 из них оказались активными участниками ХАМАСа, а некоторые также журналистами BBC.
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13.11.2023 01:48 Відповісти
Можливо ще не все згаяне? І європейці якось зможуть протистоять світовій орді.
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13.11.2023 02:01 Відповісти
Походу уже давно всё потеряно , в Европе этих исламистов, что собак не резаных , они размножаются со скоростью звука …
Европа со своей толерастией , впустила этих дикарей , подписав себе этим смертный приговор …
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13.11.2023 03:18 Відповісти
Условием вступления Украины в ЕС Европа ставит условие, что Украина должна принимать беженцев мигрантов, так что скоро их всех выпрут в Украину! 😭
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13.11.2023 07:39 Відповісти
А в Украине для них не будет европейских пособий, их сюда и палкой не загонишь.
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13.11.2023 08:21 Відповісти
та й толерастів у нас немає
якщо що з ними буде як з кацапами- ну ви зрозуміли?
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13.11.2023 09:01 Відповісти
Наївні! ЄС можуть ім платити за те щоб вони жили в Україні
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13.11.2023 09:15 Відповісти
У 90-ті роки до знайомого родича, який працював в інспекції річкового флоту, приїжджали колеги з Африки і вони казали, вах, как ви плохо живьотє. А до них наші їздили і їм казали, що вони людожери і в очі їм не дивиться.
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13.11.2023 09:51 Відповісти
Якщо так то, це палка про два кінця з одного погано з іншого добре.
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13.11.2023 09:52 Відповісти
Нісенітниця
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13.11.2023 08:22 Відповісти
Це що одна із тих 7-ми вимог, які прізедєнт закликає виконати?
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14.11.2023 17:04 Відповісти
BBC

У суботу в Лондоні відбувся марш на підтримку палестинців, четвертий за рахунком після жовтневого нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня. У ньому взяли участь близько 300 тисяч осіб.
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13.11.2023 02:15 Відповісти
как погода в Чухломе? дождь переходящий в снег?
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13.11.2023 02:42 Відповісти
А, так это евреи на Украину напали и убивают тут людей, не российская ********* ?
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13.11.2023 03:12 Відповісти
Так в России у власти кто?
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13.11.2023 04:33 Відповісти
Ні вони її просто не захищають. Бо це не їхня війна.
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13.11.2023 09:54 Відповісти
Убейся ап стену винторогий!
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13.11.2023 04:35 Відповісти
Какого х..я на украинской земле делает россиянці? Чи вони євреї?
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13.11.2023 06:26 Відповісти
здрасті, посрамшьі?
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13.11.2023 07:52 Відповісти
А хоч хтось звернув увагу що закликал на марш голова сенату.На марші були колишні презіденти.Ось що означає єдність.А шо зараз твориться у нас.Стороники зе готові розірвати прихильників порошенка.По вулицям міст лазять якісь протестувальники.У нас війна на знищення,а люди виясняють у кого піпірка круче.
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13.11.2023 03:58 Відповісти
Потому что власть платит денюжку, чтобы натравливать людей. Обычная тактика авторитаристов.
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13.11.2023 04:34 Відповісти
Як що ви маєте на увазі украіну то згоден.
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13.11.2023 05:23 Відповісти
"Украинец", неужели так трудно написать название "родной" страны с большой буквы?
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13.11.2023 08:26 Відповісти
У нас народ все ще живе паприколу
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13.11.2023 09:27 Відповісти
У нас в Мариуполе погибло больше 100 тысяч мирных жителей, но это не антисемитизм...
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13.11.2023 08:23 Відповісти
Тому, що при нинішній владі в Україні? закон про антисемізм встановили, а про антиукраїзм-ні!
Українців не ущемляють? Але українці проковтнули!
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13.11.2023 09:20 Відповісти
Библия говорит, что к приходу антихриста все евреи соберутся в Израиле
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13.11.2023 09:25 Відповісти
І ви вірите в ці казочки? Тому, що це не можливо апріорі. Хто з них покине насиджені хлібні місця тому, це не про них.
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13.11.2023 10:02 Відповісти
Лучше бы вышли на акцию против рашизма!!!
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13.11.2023 09:30 Відповісти
 
 