У Франції майже 200 тисяч людей вийшли на марші проти антисемітизму
У Франції майже 200 тисяч людей вийшли на марші проти антисемітизму. Понад 100 тисяч, за даними МВС, узяли участь в акціях у Парижі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Le Parisien.
Із закликом вийти на марш виступили голова французького Сенату Жерар Ларше та речник Національної асамблеї Яель Браун-Піве.
Марш у Парижі розпочався на бульварі Інвалідів. У ході взяли участь премʼєр-міністр Франції Елізабет Борн та колишні президенти країни Франсуа Олланд і Ніколя Саркозі. Президента Емманюеля Макрона на акції не було.
Організатори попросили прийти на марш без будь-яких національних прапорів, обʼєднавшись під гаслом "За республіку, проти антисемітизму", але в натовпі було кілька французьких та ізраїльських прапорів.
Le Parisien звертає увагу, що у ході взяли участь представники майже всіх політичних партій, включно із вкрай правими, але без радикальної лівої опозиції.
Марш у Франції відбувся на тлі операції ізраїльської армії, яка триває в Секторі Гази у відповідь на напад угруповання "Хамас" (визнане терористичним у США та ЄС) на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді загинули 1200 людей, близько 240 перебувають у заручниках у Газі.
Пропалестинські активісти звинувачують Ізраїль у жорстокості та вбивстві мирних палестинців у Газі. За останніми даними підконтрольного "Хамасу" міністерства охорони здоровʼя, внаслідок атак ізраїльської армії загинуло понад 11 тисяч людей. Незалежного підтвердження даних, які наводить ця структура, немає.
Одночасно спостерігається зростання числа випадків антисемітизму в Європі та, зокрема, у Франції, де, за даними МВС, за місяць було зафіксовано понад 1200 виступів проти євреїв. У жовтні французька влада заборонила акції на підтримку палестинців, пояснивши рішення загрозою громадському порядку, але в деяких місцях такі акції відбуваються, попри заборони.
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"Президент Франции Эммануэль Макрон созвонился с израильским коллегой Ицхаком Герцогом после того, как вокруг его слов по поводу "убийств женщин и детей" в Газе разгорелся скандал.
Он пояснил, что продолжает поддерживать Израиль и вовсе не возлагает на Еврейское Государство "какую-либо вину за умышленное причинение вреда невинным гражданским лицам".
Макрон пояснил, что имел в виду гуманитарный кризис в Газе и попросил собеседника разъяснить это в Израиле. Он также подтвердил свою приверженность срочному освобождению похищенных, удерживаемых ХАМАСом.
В ответ Герцог посоветовал Макрону и мировым лидерам посмотреть фильм про зверства ХАМАСа, чтобы помнить, кто является настоящим врагом всего мира, и кто представляет собой абсолютное зло."
А то я почти потеряла веру в Европу
Мы давно решили ,
Что Холокост никогда не повторится
А он повторился- 7 октября 2023 года
И не важен масштаб
Важно ,что людей убивали, потому что они евреи
И самое страшное - нашлись миллионы тех ,кто поддержал
Нынешний Холокост
И это мы называем ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ?
Тільки направлений він проти Українців, у тому числі і єврейської національності також, і не тільки!
Вбвають не за етнічною ознакою, вбивають за те, що Українець!
Русня же без зупину намагається переконати Українців, що вони тупі.
Варто подивитись на пізвища хто влаштував Голодомор в Україні
Ізраїль не визнає́ Голодомор геноцидом українців через причетність євреїв
https://bastion.tv/izrayil-ne-viznaye-golodomor-genocidom-**********-cherez-prichetnist-yevreyiv_n54281#:~:text=%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%94%CC%81%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97%D0%B2,-%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%86%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90
"В Баварии теперь можно ответить перед судом за "From the river to the sea"
В Германии в Баварии приняли местный закон, который говорит о том, что за любимую палестинскую кричалку "от реки до моря Палестина будет свободна" можно превратиться в криминального преступника. Потому как этот лозунг не просто антисемитский, но и ставит под сомнение существование Израиля.
Об этом изданию Süddeutsche Zeitung в субботу, 11 ноября, сообщил генеральный прокурор Мюнхена Андреас Франк.
"Тот, кто публично на любом языке будет использовать пропагандистский слоган запрещенной в ФРГ террористической организации, будет привлечен к уголовной ответственности согласно Уголовному кодексу ФРГ по статье "Использование символов и знаков антиконституционных и террористических организаций"".
Европа со своей толерастией , впустила этих дикарей , подписав себе этим смертный приговор …
якщо що з ними буде як з кацапами- ну ви зрозуміли?
У суботу в Лондоні відбувся марш на підтримку палестинців, четвертий за рахунком після жовтневого нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня. У ньому взяли участь близько 300 тисяч осіб.
Українців не ущемляють? Але українці проковтнули!