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Новини Війна
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Необхідно підготувати серйозний пакет допомоги для України та підтвердити, що "втоми" немає, - глава МЗС Румунії Одобеску

одобеску

Країни ЄС мають надіслати потужний політичний сигнал, що простору для вагань і втоми у підтримці України немає.

Про це заявила очільниця МЗС Румунії Лумініца Одобеску, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Я наголошуватиму на необхідності підготувати комплексний і серйозний пакет допомоги для України, щоб схвалити його на засіданні Євроради у грудні. Ми маємо надіслати потужний політичний сигнал про те, що немає простору для вагань, для втоми у нашій підтримці України", - наголосила вона.

Одобеску зазначила, що йдеться у тому числі про спеціальний пакет у межах Європейського фонду миру.

Міністерка також висловилася за те, щоб ЄС погодив політичне рішення про відкриття перемовин про членство з Україною і Молдовою до кінця року на основі рекомендацій Єврокомісії.

Глава МЗС додала, що також Румунія виступатиме за схвалення 12-го пакету санкцій проти Росії.

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Автор: 

Румунія (1201)


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Необхідно підготувати серйозний пакет допомоги для України та підтвердити, що "втоми" немає

Так чого саме немає: реальної втоми чи втоми в лапках?
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13.11.2023 11:43 Відповісти
Які є притомні та розумні люди в ЄС.
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13.11.2023 11:46 Відповісти
Румуни брати.
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13.11.2023 11:52 Відповісти
Тобто, до цьго, були Несерйозні??,--- Дякуємо,
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13.11.2023 11:52 Відповісти
"Запад уже 20 месяцев думает, что Украина должна победить Россию за счёт морального превосходства. Это так не работает", - полковник Генштаба Австрии Маркус Райснер

По его словам, каждую неделю в Украину должны ехать 3-4 состава с военным грузом. Есть целая палитра вооружений, которые можно поставить.

Иначе - нужно самокритично признаться, что это невозможно. Тогда нужно сказать это украинцам и начинать переговоры.
Видео - https://t.me/insiderUKR/64713
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13.11.2023 11:54 Відповісти
Одно сигнали надсилають. Потужні.
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13.11.2023 11:56 Відповісти
Хоть так . Добре що румини не мадяри, у них теж під боком є придністров'я, воно їх непокоїть. Доречі Руминія допомогає досить потужно але про це не говорять що є добре
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13.11.2023 12:09 Відповісти
''Серйозний пакет'' це добре. Але бажано щоб у тому пакеті були ті речі про які ЗСУ вже давно просить. Про про**би зелених вже мовчатиму..
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13.11.2023 11:59 Відповісти
Смотрите как бывает. Румыны меньше всех издят и просто делают.
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13.11.2023 12:10 Відповісти
 
 