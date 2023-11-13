Необхідно підготувати серйозний пакет допомоги для України та підтвердити, що "втоми" немає, - глава МЗС Румунії Одобеску

Країни ЄС мають надіслати потужний політичний сигнал, що простору для вагань і втоми у підтримці України немає.

Про це заявила очільниця МЗС Румунії Лумініца Одобеску, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Я наголошуватиму на необхідності підготувати комплексний і серйозний пакет допомоги для України, щоб схвалити його на засіданні Євроради у грудні. Ми маємо надіслати потужний політичний сигнал про те, що немає простору для вагань, для втоми у нашій підтримці України", - наголосила вона.

Одобеску зазначила, що йдеться у тому числі про спеціальний пакет у межах Європейського фонду миру.

Міністерка також висловилася за те, щоб ЄС погодив політичне рішення про відкриття перемовин про членство з Україною і Молдовою до кінця року на основі рекомендацій Єврокомісії.

Глава МЗС додала, що також Румунія виступатиме за схвалення 12-го пакету санкцій проти Росії.

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