Обговорюється варіант фінансування військової допомоги для України не всіма країнами-членами ЄС, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Країни Євросоюзу обговорюють варіант фінансування військової допомоги для України за участі не всіх країн-членів, якщо запланований формат через Європейський фонд миру не вийде погодити.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Журналісти запитали главу МЗС Литви про перспективи схвалення коштів для фінансування військової допомоги Україні через Європейський фонд миру.

Ландсбергіс зазначив, що у цьому питанні "є шанси рухатися далі".

"Є пропозиції, щоб країни, які не хочуть брати участь, могли не брати участі. Це означає, що моя та інші країни, які братимуть участь, візьмуть на себе більше навантаження. Ми, Литва, готові на це… Тобто, це будуть не 27 країн-членів, а менша група країн", – пояснив він.

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