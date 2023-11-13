Майже 67,5 тис. українців уже долучилися до "Армії відновлення". ІНФОГРАФІКА
Станом на 13 листопада 2023 року до "Армії відновлення" долучилися 67 413 тисяч українців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Державної служби зайнятості.
Станом на 13 листопада 2023 року Державна служба зайнятості видала 67 413 направлень на виконання суспільно-корисних робіт, найбільше – у Харківській області (12 613 направлень).
Також серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних - Полтавська (8908 направлень), Донецька (8113), Київська (7916) та Чернігівська (7554) області.
Як зазначається, "Армія відновлення" набирає обертів - за цією програмою працюють українці та українки в 19 регіонах.
Топ коментарі
+9 НБ
показати весь коментар13.11.2023 18:56 Відповісти Посилання
+7 Олександр Дніпро
показати весь коментар13.11.2023 18:53 Відповісти Посилання
+5 Олег Сергеев #560142
показати весь коментар13.11.2023 18:24 Відповісти Посилання
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скільки самих чиновників покинули свої посади та вступили в цю армію???
яка в цій армії зарплата???
бо щось я не знайшов такої інфи...
спочатку ти голосуєш за блазня, а невдовзі долучаєшся до "Армії відновлення".
73 дупоголових за один день виконали завдання.