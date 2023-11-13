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Майже 67,5 тис. українців уже долучилися до "Армії відновлення". ІНФОГРАФІКА

Станом на 13 листопада 2023 року до "Армії відновлення" долучилися 67 413 тисяч українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Державної служби зайнятості.

Станом на 13 листопада 2023 року Державна служба зайнятості видала 67 413 направлень на виконання суспільно-корисних робіт, найбільше – у Харківській області (12 613 направлень).

Також серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних - Полтавська (8908 направлень), Донецька (8113), Київська (7916) та Чернігівська (7554) області.

Як зазначається, "Армія відновлення" набирає обертів - за цією програмою працюють українці та українки в 19 регіонах.

Також читайте: До "Армії відновлення" вже долучилися більш ніж 66 тисяч українців. ІНФОГРАФІКА

Майже 67,5 тис. українців уже долучилися до Армії відновлення 01

Автор: 

Держслужба зайнятості (179) відновлення (610)


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Топ коментарі
+9
Ідеї Троцького про "трудові армії" це все на що здатні жидобільшовики зермаківщини в країні яка на 4 місці в списку країн з "податковим пеклом". В таких країнах не платять чесну зарплату. Там обкрадають інвесторів і заганяють людей в економічне рабство. Перше, друге та третє місця за Білоруссю, Венесуелою та Аргентиною. П'ятими та шостими за Україною слідують Бразилія та Мексика. До рейтингу також потрапила Росія - дев'яте місце. Ми економічно ще гірші за кацапів... То ж які унас шанси?
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13.11.2023 18:56 Відповісти
+7
Українська народна прикмета:
спочатку ти голосуєш за блазня, а невдовзі долучаєшся до "Армії відновлення".
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13.11.2023 18:53 Відповісти
+5
ну да сами с радостью вступили в добровольные малооплачивамые рабы))может причина в том что госстат звиздит как и любая ветвь власти и безработица все таки настолько велика что люди готовы работать за еду?!?
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13.11.2023 18:24 Відповісти
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ну да сами с радостью вступили в добровольные малооплачивамые рабы))может причина в том что госстат звиздит как и любая ветвь власти и безработица все таки настолько велика что люди готовы работать за еду?!?
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13.11.2023 18:24 Відповісти
А полонених касапів будемо відгодовувати??
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13.11.2023 18:29 Відповісти
Готовий вступити, якщо забронюють. Доречі я программіст і девопс.
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13.11.2023 18:30 Відповісти
программистов у нас как вшей на собаке
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13.11.2023 18:33 Відповісти
Ну так я і сказав, якщо забронюють. У нас как вшей на собаке. Найдіть будь - ласка людину яка з нуля розгорне кластер hadoop, запилить скріпти на пайтоні, запилить софт для обробки данних на жаві. Що ? Не можете ? Знаю знаю.
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13.11.2023 18:36 Відповісти
Ну, ок кожна вша зможе в терраформі підіймати енвайрменти, та запілювати маніфести кубернейтса. Правильно ?
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13.11.2023 18:38 Відповісти
для мене как два пальца ...
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13.11.2023 18:43 Відповісти
Ясно )
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13.11.2023 18:44 Відповісти
in English ,please
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13.11.2023 18:45 Відповісти
я не спец ,но все перечисленное знаю как любитель
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13.11.2023 18:47 Відповісти
Ok, as beginner, but i`ve been working for years, and also has big experience as java developer under my belt.
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13.11.2023 18:49 Відповісти
java forever
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13.11.2023 18:51 Відповісти
А шоб програмістом стати часом не проводять якісь випробування - як те шо ви сказали зробити і запустити на другому Пентіумі з 256 Мегабайтами оперативки ( ну а шо файному програмісту нестача ресурсів немає стати перешкодою - в минулому якось це робили ).
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13.11.2023 18:51 Відповісти
у меня на ноуте три ОС линукс ,вин хп и вин 10
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13.11.2023 18:55 Відповісти
А шо 3.1 Вікна нема - ну тоді який ви програміст ви профан .
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13.11.2023 19:03 Відповісти
некоторые программы например для восстановления батарей ноутов работают только под ХП
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13.11.2023 19:07 Відповісти
Ага шось подібне з іграми - вони то працюють але так шо диву даєшся ( гра 2004 видає кадрів 10 15 при тому гра 2013 року видає стабільно 30 кадрів - бо в нових Діректах шось там вирізали і тепер така муйня).
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13.11.2023 19:13 Відповісти
І при тому на 7 Вікні ігри старі як запускались нормально так і проблем з графікою не було - а в 10 Вікні муйня з графікою і запуском така повна муйня шо ліпше не буду нічого писати.
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13.11.2023 19:21 Відповісти
постоянно на вин 10, пробовал вин11 - фигня
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13.11.2023 19:09 Відповісти
Відаовідаю, беремо дістрибутів линуксу (дебіан убунту ..) (доречі я розпочинав з фріБСД в 2008 році). Ставим KVM, скачуємо ISO образ необхідної ОС, вуаля запилюємо клатер з 3 нод .
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13.11.2023 19:36 Відповісти
в KVMнекоторые фитчи не катят
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13.11.2023 20:00 Відповісти
Which features ?
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13.11.2023 20:04 Відповісти
Это которые по 6,5 тыс. грн в месяц?
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13.11.2023 18:31 Відповісти
пока работы нету
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13.11.2023 18:34 Відповісти
а скільки дружин, дітей, братів, сестер, батьків, друзів, кумів, сватів наших чиновників задіяно в армії, ***** відновлення????
скільки самих чиновників покинули свої посади та вступили в цю армію???
яка в цій армії зарплата???
бо щось я не знайшов такої інфи...
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13.11.2023 18:36 Відповісти
Мінімалка.
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13.11.2023 18:46 Відповісти
если б у меня были такие деньги , я б уже женился
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13.11.2023 18:53 Відповісти
Ну, на Роксану вистачить : https://stylus.ua/naduvnaya-kukla-roxana-bs5900016-p686972c13765.html Роксана , а от на Ріккі вже ні https://stylus.ua/realistichnaya-seks-kukla-s-pyshnymi-formami-lovedoll-rikki-163-sm-p1061982c13765.html Ріккі
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13.11.2023 19:02 Відповісти
ага
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13.11.2023 19:05 Відповісти
Українська народна прикмета:
спочатку ти голосуєш за блазня, а невдовзі долучаєшся до "Армії відновлення".
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13.11.2023 18:53 Відповісти
Ідеї Троцького про "трудові армії" це все на що здатні жидобільшовики зермаківщини в країні яка на 4 місці в списку країн з "податковим пеклом". В таких країнах не платять чесну зарплату. Там обкрадають інвесторів і заганяють людей в економічне рабство. Перше, друге та третє місця за Білоруссю, Венесуелою та Аргентиною. П'ятими та шостими за Україною слідують Бразилія та Мексика. До рейтингу також потрапила Росія - дев'яте місце. Ми економічно ще гірші за кацапів... То ж які унас шанси?
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13.11.2023 18:56 Відповісти
Найбільш вдалий проект був реалізований в 2019р - Армія знищення України
73 дупоголових за один день виконали завдання.
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13.11.2023 19:40 Відповісти
 
 