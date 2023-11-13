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Около 67,5 тыс. украинцев уже присоединились к "Армии восстановления". ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 13 ноября 2023 к "Армии восстановления" присоединились 67 413 тысяч украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Государственной службы занятости.

По состоянию на 13 ноября 2023 Государственная служба занятости выдала 67 413 направлений на выполнение общественно-полезных работ, больше всего - в Харьковской области (12 613 направлений).

Среди регионов с самым большим количеством привлеченных безработных - Полтавская (8908 направлений), Донецкая (8113), Киевская (7916) и Черниговская (7554) области.

Как отмечается, "Армия восстановления" набирает обороты - по этой программе работают украинцы и украинки в 19 регионах.

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Около 67,5 тыс. украинцев уже присоединились к Армии восстановления 01

Автор: 

Госслужба занятости (115) восстановления (153)


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Топ комментарии
+9
Ідеї Троцького про "трудові армії" це все на що здатні жидобільшовики зермаківщини в країні яка на 4 місці в списку країн з "податковим пеклом". В таких країнах не платять чесну зарплату. Там обкрадають інвесторів і заганяють людей в економічне рабство. Перше, друге та третє місця за Білоруссю, Венесуелою та Аргентиною. П'ятими та шостими за Україною слідують Бразилія та Мексика. До рейтингу також потрапила Росія - дев'яте місце. Ми економічно ще гірші за кацапів... То ж які унас шанси?
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13.11.2023 18:56 Ответить
+7
Українська народна прикмета:
спочатку ти голосуєш за блазня, а невдовзі долучаєшся до "Армії відновлення".
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13.11.2023 18:53 Ответить
+5
ну да сами с радостью вступили в добровольные малооплачивамые рабы))может причина в том что госстат звиздит как и любая ветвь власти и безработица все таки настолько велика что люди готовы работать за еду?!?
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13.11.2023 18:24 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ну да сами с радостью вступили в добровольные малооплачивамые рабы))может причина в том что госстат звиздит как и любая ветвь власти и безработица все таки настолько велика что люди готовы работать за еду?!?
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13.11.2023 18:24 Ответить
А полонених касапів будемо відгодовувати??
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13.11.2023 18:29 Ответить
Готовий вступити, якщо забронюють. Доречі я программіст і девопс.
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13.11.2023 18:30 Ответить
программистов у нас как вшей на собаке
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13.11.2023 18:33 Ответить
Ну так я і сказав, якщо забронюють. У нас как вшей на собаке. Найдіть будь - ласка людину яка з нуля розгорне кластер hadoop, запилить скріпти на пайтоні, запилить софт для обробки данних на жаві. Що ? Не можете ? Знаю знаю.
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13.11.2023 18:36 Ответить
Ну, ок кожна вша зможе в терраформі підіймати енвайрменти, та запілювати маніфести кубернейтса. Правильно ?
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13.11.2023 18:38 Ответить
для мене как два пальца ...
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13.11.2023 18:43 Ответить
Ясно )
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13.11.2023 18:44 Ответить
in English ,please
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13.11.2023 18:45 Ответить
я не спец ,но все перечисленное знаю как любитель
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13.11.2023 18:47 Ответить
Ok, as beginner, but i`ve been working for years, and also has big experience as java developer under my belt.
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13.11.2023 18:49 Ответить
java forever
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13.11.2023 18:51 Ответить
А шоб програмістом стати часом не проводять якісь випробування - як те шо ви сказали зробити і запустити на другому Пентіумі з 256 Мегабайтами оперативки ( ну а шо файному програмісту нестача ресурсів немає стати перешкодою - в минулому якось це робили ).
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13.11.2023 18:51 Ответить
у меня на ноуте три ОС линукс ,вин хп и вин 10
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13.11.2023 18:55 Ответить
А шо 3.1 Вікна нема - ну тоді який ви програміст ви профан .
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13.11.2023 19:03 Ответить
некоторые программы например для восстановления батарей ноутов работают только под ХП
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13.11.2023 19:07 Ответить
Ага шось подібне з іграми - вони то працюють але так шо диву даєшся ( гра 2004 видає кадрів 10 15 при тому гра 2013 року видає стабільно 30 кадрів - бо в нових Діректах шось там вирізали і тепер така муйня).
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13.11.2023 19:13 Ответить
І при тому на 7 Вікні ігри старі як запускались нормально так і проблем з графікою не було - а в 10 Вікні муйня з графікою і запуском така повна муйня шо ліпше не буду нічого писати.
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13.11.2023 19:21 Ответить
постоянно на вин 10, пробовал вин11 - фигня
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13.11.2023 19:09 Ответить
Відаовідаю, беремо дістрибутів линуксу (дебіан убунту ..) (доречі я розпочинав з фріБСД в 2008 році). Ставим KVM, скачуємо ISO образ необхідної ОС, вуаля запилюємо клатер з 3 нод .
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13.11.2023 19:36 Ответить
в KVMнекоторые фитчи не катят
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13.11.2023 20:00 Ответить
Which features ?
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13.11.2023 20:04 Ответить
Это которые по 6,5 тыс. грн в месяц?
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13.11.2023 18:31 Ответить
пока работы нету
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13.11.2023 18:34 Ответить
а скільки дружин, дітей, братів, сестер, батьків, друзів, кумів, сватів наших чиновників задіяно в армії, ***** відновлення????
скільки самих чиновників покинули свої посади та вступили в цю армію???
яка в цій армії зарплата???
бо щось я не знайшов такої інфи...
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13.11.2023 18:36 Ответить
Мінімалка.
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13.11.2023 18:46 Ответить
если б у меня были такие деньги , я б уже женился
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13.11.2023 18:53 Ответить
Ну, на Роксану вистачить : https://stylus.ua/naduvnaya-kukla-roxana-bs5900016-p686972c13765.html Роксана , а от на Ріккі вже ні https://stylus.ua/realistichnaya-seks-kukla-s-pyshnymi-formami-lovedoll-rikki-163-sm-p1061982c13765.html Ріккі
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13.11.2023 19:02 Ответить
ага
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13.11.2023 19:05 Ответить
Українська народна прикмета:
спочатку ти голосуєш за блазня, а невдовзі долучаєшся до "Армії відновлення".
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13.11.2023 18:53 Ответить
Ідеї Троцького про "трудові армії" це все на що здатні жидобільшовики зермаківщини в країні яка на 4 місці в списку країн з "податковим пеклом". В таких країнах не платять чесну зарплату. Там обкрадають інвесторів і заганяють людей в економічне рабство. Перше, друге та третє місця за Білоруссю, Венесуелою та Аргентиною. П'ятими та шостими за Україною слідують Бразилія та Мексика. До рейтингу також потрапила Росія - дев'яте місце. Ми економічно ще гірші за кацапів... То ж які унас шанси?
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13.11.2023 18:56 Ответить
Найбільш вдалий проект був реалізований в 2019р - Армія знищення України
73 дупоголових за один день виконали завдання.
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13.11.2023 19:40 Ответить
 
 