Около 67,5 тыс. украинцев уже присоединились к "Армии восстановления". ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 13 ноября 2023 к "Армии восстановления" присоединились 67 413 тысяч украинцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Государственной службы занятости.
По состоянию на 13 ноября 2023 Государственная служба занятости выдала 67 413 направлений на выполнение общественно-полезных работ, больше всего - в Харьковской области (12 613 направлений).
Среди регионов с самым большим количеством привлеченных безработных - Полтавская (8908 направлений), Донецкая (8113), Киевская (7916) и Черниговская (7554) области.
Как отмечается, "Армия восстановления" набирает обороты - по этой программе работают украинцы и украинки в 19 регионах.
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показать весь комментарий13.11.2023 18:56 Ответить Ссылка
+7 Олександр Дніпро
показать весь комментарий13.11.2023 18:53 Ответить Ссылка
+5 Олег Сергеев #560142
показать весь комментарий13.11.2023 18:24 Ответить Ссылка
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скільки самих чиновників покинули свої посади та вступили в цю армію???
яка в цій армії зарплата???
бо щось я не знайшов такої інфи...
спочатку ти голосуєш за блазня, а невдовзі долучаєшся до "Армії відновлення".
73 дупоголових за один день виконали завдання.