Около 67,5 тыс. украинцев уже присоединились к "Армии восстановления". ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 13 ноября 2023 к "Армии восстановления" присоединились 67 413 тысяч украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Государственной службы занятости.

По состоянию на 13 ноября 2023 Государственная служба занятости выдала 67 413 направлений на выполнение общественно-полезных работ, больше всего - в Харьковской области (12 613 направлений).

Среди регионов с самым большим количеством привлеченных безработных - Полтавская (8908 направлений), Донецкая (8113), Киевская (7916) и Черниговская (7554) области.

Как отмечается, "Армия восстановления" набирает обороты - по этой программе работают украинцы и украинки в 19 регионах.

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