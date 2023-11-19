Дронів багато не буває, Україна перебуває дещо у кращій позиції у питанні безпілотників, ніж РФ, - Ігнат
Завдяки наявності західних технологій Україна у кращій позиції у питанні розробки та виготовлення безпілотних літальних апаратів, ніж Російська Федерація.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Дронів багато не буває, треба нарощувати ці системи. Ми, можливо, навіть у кращій позиції, ніж та ж Росія, бо маємо доступ до західних технологій", - пояснив Ігнат.
Він зазначив, що західна підтримка дозволяє Україні нарощувати кількість ударних дронів. Це своєю чергою дозволить здійснювати атаки на російську територію.
Ігнат також наголосив, що Росія у майбутніх атаках може робити акцент на дронах, оскільки запас ракет виснажився у порівнянні з минулим роком. Він заявив, що в України є засоби протидії з безпілотниками, зокрема, зенітки Gepard і мобільні вогневі групи.
За словами речника, саме мобільні групи можуть "раціонально" знищувати російські дрони. Так, вчора дві третини "Шахедів" були знищені бійцями таких вогневих груп.
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Давышооо? А я и не знал что ето Украина каждый день запускает по рашке пол сотни Шахедов треть из которых достигают цели
ігнат чи бійці з передової???
догадайтесь з трох разів...
хлопці кажуть що нікуя не вистачає а орки мають в рази більше цього "добра"
ігнат каже 50*50 але рохи в нашу сторону.
як це розуміти???
Серьезно?
С начала войны РФ построила уже 3 (три) завода по производству БПЛА (малых) и на 200% увеличила производство среднеразмерных БПЛА и среднеразмерных дронов-камикадзе. И это в условиях санкций.
А что сделала Украина кроме того, что энтузиасты "на коленке" дроны клепают? Вот ВВС что сделало, например? Ну, кроме разговоров?
Моя думка ..не потрібно повторювати бредні маленького дурка.