Протягом 19 листопада росіяни 20 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 130 вибухів, - ОВА
Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та громад Сумської області. Зафіксовано 130 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська, Шалигинська, Есманська, Зноб-Новгородська громади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.
У повідомленні зазначається: "Шалигинська громада: ворог бив з мінометів (21 вибух) та ствольної артилерії (14 вибухів).
Юнаківська громада: здійснено артилерійські обстріли (15 вибухів) та скидання ВОГ з БПЛА (8 вибухів).
Білопільська громада: були мінометні обстріли (23 вибухи) та обстріл з артилерії (3 вибухи).
Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (35 вибухів).
Есманська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (2 вибухи).
Зноб-Новгородська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади.
Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи). Внаслідок обстрілу загинув 1 місцевий мешканець. Також був обстріл з артилерії (3 вибухи)".
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