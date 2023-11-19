Протягом 19 листопада росіяни 20 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 130 вибухів, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та громад Сумської області. Зафіксовано 130 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська, Шалигинська, Есманська, Зноб-Новгородська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Шалигинська громада: ворог бив з мінометів (21 вибух) та ствольної артилерії (14 вибухів).

Юнаківська громада: здійснено артилерійські обстріли (15 вибухів) та скидання ВОГ з БПЛА (8 вибухів).

Білопільська громада: були мінометні обстріли (23 вибухи) та обстріл з артилерії (3 вибухи).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілу окупантами цивільної інфраструктури Середини-Буди на Сумщині загинув чоловік. ФОТОрепортаж

Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (35 вибухів).

Есманська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (2 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади.

Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи). Внаслідок обстрілу загинув 1 місцевий мешканець. Також був обстріл з артилерії (3 вибухи)".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілів Сумської області. ФОТОрепортаж