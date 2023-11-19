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Протягом 19 листопада росіяни 20 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 130 вибухів, - ОВА

сумщина

Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та громад Сумської області. Зафіксовано 130 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська, Шалигинська, Есманська, Зноб-Новгородська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Шалигинська громада: ворог бив з мінометів (21 вибух) та ствольної артилерії (14 вибухів).

Юнаківська громада: здійснено артилерійські обстріли (15 вибухів) та скидання ВОГ з БПЛА (8 вибухів).

Білопільська громада: були мінометні обстріли (23 вибухи) та обстріл з артилерії (3 вибухи).

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Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (35 вибухів).

Есманська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (2 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади.

Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи). Внаслідок обстрілу загинув 1 місцевий мешканець. Також був обстріл з артилерії (3 вибухи)".

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Автор: 

обстріл (28378) Сумська область (3651)


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Юнаківська громада...https://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&section=0
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20.11.2023 03:41 Відповісти
 
 