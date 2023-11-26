РФ забрала з Калінінграда системи ППО, - британська розвідка
У листопаді Росія, ймовірно, перекинула стратегічні системи ППО з Калінінградської області на заміну втраченим у війні з Україною.
Про це пише британська розвідка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
З виняткових пересувань російської транспортної авіації протягом листопада 2023 року розвідка припускає, що Росія могла перемістити стратегічні системи протиповітряної оборони з Калінінградської області, щоб замінити втрачені у війні з Україною.
Ці переміщення помітили після зростання втрат російських систем ППО С-400 (SA-21 за кодифікацією НАТО) на окупованих територіях України наприкінці жовтня 2023 року.
"Оскільки Калінінградська область є найбільш західним форпостом Росії й з трьох боків межує з країнами-членами НАТО, РФ розглядає її як один з найбільш стратегічно вразливих регіонів. Той факт що МО РФ, схоже, готове йти там на додаткові ризики, підкреслює труднощі, які створила війна для деяких найсучасніших спроможностей Росії", – зазначає розвідка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мене інше непокоїть. Вчора писали тут про 99 російських авіаударів по українських позиціях. А це близько сотні мінімум поранених і вбитих.
Де українське фронтове ППО?
Мені не потрібні локації.
Захистити наших воїнів від цього гівна може тільки лазерна зброя, яку Ізраїль, США та Китай вже мають на озброєні, бо це і є панацея від усіх типів дронів, мін, крилатих ракет. Все ще літає низько знищується за кілька секунд зі 100% точністю, що було доведено не одним випробуванням.
Хоч поцікався про нові розробки Raytheon та Ізраїльських компаній. Те що вони мають здате пропалити ланцет за кілька секунд, при чому одна мобільна установка здатна знищити 3 ланцети чи FPV які зроблені з легких матеріалів.
Продовжуй фантазувать, "Манілов"!
Одна Безвугла чого варта зі свіжою порцією епічної дічі!
2. "Скільки треба лазерів ?" Та навіть якщо одна установка закриє надважливий простір аеродрому, складу чи штабу - це ще не результат ?
3. У нас предостатньо генераторів різного призначення. За рік закупились вдосталь. Є і такі що здатні генерувати велику напругу.
4. Туман то фігня, ******** лазер і його пропалить
Каб б'ють по складах, пунктах керування... досить велика проблема, гинуть командири в тому числі і толкові... нові версії до 70 КМ як і ланцети....
а теально, весь схід у орків голий, вивезли все
китайцям можна летіти не винищувачами а цивільними літаками через кордон
а зараз і поляки з прибалтами можуть літати над калінінградом як руст над кремлем колись
здорова росія а не велика
І що з того?
Кенінггсберг взад!
Наразі це реальна причина війни, якщо відкинути пропагандонські байки.
якому десятиріччями внушають, яке воно "цінне".
Насправді, НАТО не напало би, навіть якби кацапи повністю прибрали ППО.
Про це повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Ізраїлю у https://twitter.com/MoDIsrael/status/1727682755096350904 Twitter . Як зазначили у відомстві, сьогодні, 23 листопада, підписаний контракт на продаж Німеччини системи ППО Arrow 3, вартістю близько 3,6 мільярда доларів.
Arrow 3 - найвищий елемент ешелонованої протиракетної оборони Ізраїлю, призначена для знищення балістичних ракет на висоті понад 100 км. 3 1 жовтня стало відомо, що Ізраїль вперше в світі застосував Arrow 3 щоб збити ракету, запущену з відстані понад 1500 км. з території Ємену.