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10 039 69

РФ забрала з Калінінграда системи ППО, - британська розвідка

с-400,ппо

У листопаді Росія, ймовірно, перекинула стратегічні системи ППО з Калінінградської області на заміну втраченим у війні з Україною.

Про це пише британська розвідка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

З виняткових пересувань російської транспортної авіації протягом листопада 2023 року розвідка припускає, що Росія могла перемістити стратегічні системи протиповітряної оборони з Калінінградської області, щоб замінити втрачені у війні з Україною.

Ці переміщення помітили після зростання втрат російських систем ППО С-400 (SA-21 за кодифікацією НАТО) на окупованих територіях України наприкінці жовтня 2023 року.

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"Оскільки Калінінградська область є найбільш західним форпостом Росії й з трьох боків межує з країнами-членами НАТО, РФ розглядає її як один з найбільш стратегічно вразливих регіонів. Той факт що МО РФ, схоже, готове йти там на додаткові ризики, підкреслює труднощі, які створила війна для деяких найсучасніших спроможностей Росії", – зазначає розвідка.

Автор: 

армія рф (17143) Велика Британія (5534) зовнішня розвідка (463)


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Топ коментарі
+28
Просто московія впевнена на 100%, що тому анклаву нічого не загрожує з боку НАТО. А лемент стосовно бажання НАТО захопити територію московитів - то для внутрішнього споживання і підтримання градусу ненависті проти зовнішнього ворога. Тоді на внутрішнього ці андрофаги не будуть звертати увагу.
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26.11.2023 13:35
+13
Це байки для наївних, бо паРаша воює виключно проти тих, кого вважає слабкими. Вони б і в Україну не полізли, якби знали, що отримають такий спротив. Зариватися проти НАТО з потужною та ******** армією США та чималим ядерним арсеналом вони не ризикнуть, бо знають, що це самогубство.
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26.11.2023 13:55
+10
А те, це означає, що кацапам "баньдєравци" страшніші за все НАТО.
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26.11.2023 13:42
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Тю тричі тю,бо коли читаєш зведення тут від орків скільки ракет і дронів України вони збили,то висновок, що у них ппо, як блох у собак
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26.11.2023 13:31 Відповісти
Якщо забрали то явно не вистачає машин.

Мене інше непокоїть. Вчора писали тут про 99 російських авіаударів по українських позиціях. А це близько сотні мінімум поранених і вбитих.

Де українське фронтове ППО?
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26.11.2023 13:36 Відповісти
Свого часу було відео, як нашу систему ППО німецького виробництва знищили одразу, як її підвели ближче до лінії фронту, аби прикривала наступ. Потім схожим чином втратили ще "совкові", відтак, скоріше за все, крім мобільних систем там нічого немає.
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26.11.2023 13:43 Відповісти
Якщо ви про Іріс Т, то його ніби вдалося полагодити
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26.11.2023 13:46 Відповісти
За 5 хвилин у Залужного закінчиться нарада і він скине локації. Будь ласка трохи почекайте.
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26.11.2023 13:43 Відповісти
Це риторичне питання, яке будь хто, що вміє читати і хоч трохи мислити поставить.

Мені не потрібні локації.
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26.11.2023 13:45 Відповісти
Закривають Київ,бо скоро новорічні свята, а зе захист і гумор обіцяв.
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26.11.2023 13:55 Відповісти
Нашу фронтову ПВО знищують FPVхами, ланцетами а тепер і нові іранські шахеди ще будуть...
Захистити наших воїнів від цього гівна може тільки лазерна зброя, яку Ізраїль, США та Китай вже мають на озброєні, бо це і є панацея від усіх типів дронів, мін, крилатих ракет. Все ще літає низько знищується за кілька секунд зі 100% точністю, що було доведено не одним випробуванням.
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26.11.2023 14:00 Відповісти
"Фантазёр - ты меня называла!" Ти хоч поцікався принципом дії бойових лазерів І часом за який він може знищить об"єкт!
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26.11.2023 14:12 Відповісти
Схоже ти з розряду спектиків які все ще вважають що "лазери тільки для цілевказання".
Хоч поцікався про нові розробки Raytheon та Ізраїльських компаній. Те що вони мають здате пропалити ланцет за кілька секунд, при чому одна мобільна установка здатна знищити 3 ланцети чи FPV які зроблені з легких матеріалів.
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26.11.2023 22:59 Відповісти
А ці "кілька секунд" вони будуть стоять і чекать? Як ти той "Ланцет" "вести" будеш? І навіть не саме головне - скільки треба "лазерів" щоб закрить більше тисячі кілометрів лінії фронту? Найголовніше - де ти візьмеш "охєренну купу" генераторів - які будуть давать енергію для твоїх "бойових лазерів? А як ті лазери працюватимуть у снігопад і туман?
Продовжуй фантазувать, "Манілов"!
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26.11.2023 23:17 Відповісти
То всьо тактика. А гражданін Трумпо-Фенікс стратих. Чи то сратег (дідько знає, як воно правильно).
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26.11.2023 23:29 Відповісти
Та чесно кажучи - ці "стратиги" сьогодні вже трохи "підзатрахали" Колись вичитав крилатий вислів : "До винайдення Інтернет лише твої близькі знали який ти ідіот Тепер ти заявляєш про це на весь світ!" (інша версія - "Тепер про це знає весь світ!")
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26.11.2023 23:33 Відповісти
Осінь закінчується, а їх, болєзних, накриває чим далі, тим дужче, хоча, по ідеї, має вже потроху попускати. І це непокоїть. Бо кінця-краю їхньому холівару зі здоровим глуздом не видно.
Одна Безвугла чого варта зі свіжою порцією епічної дічі!
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27.11.2023 00:39 Відповісти
1. Ланцети дуже повільні, навіть на відео що знімає русня вони летять хвилину на низьких висотах до ураження цілі. Хвилина це більше ніж достатньо для знищення.
2. "Скільки треба лазерів ?" Та навіть якщо одна установка закриє надважливий простір аеродрому, складу чи штабу - це ще не результат ?
3. У нас предостатньо генераторів різного призначення. За рік закупились вдосталь. Є і такі що здатні генерувати велику напругу.
4. Туман то фігня, ******** лазер і його пропалить
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26.11.2023 23:43 Відповісти
"Манілов"! "Старайся"! Далі продовжувать пояснення не буду - втомився сьогодні! Твій "брат по духу" мені сьогодні цілий день робив спроби "мозок винести" тільки стосовно танків На твої "лазери" у мене вже "моральна нестоячка" Трахай мізки комусь іншому
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26.11.2023 23:49 Відповісти
По-перше - "удари по позиціях" - це, в основному, удари по окопах та бліндажах переднього краю Там люди у землю вкопані і "по-відкритому" майже не пересуваються І б"ють вони по позиціях, з своєї території , "навмання" - з кабрування "Авось попадёт!" По-друге, скидань КАБів у них не так багато Враховуючи те, що у нас ЗАБОРОНЕНО збирання особового складу значними групами - це теж "малозначно" (Недавно кацапи вдарили по одній військовій частині у нас в тилу Хлопці сміялися - там пусті казарми! Бо вони всі живуть у лісових масивах - у бліндажах Хоч і менше "зручностей" - зате всі живі! Мені про це вчора казав батько одного з них)
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26.11.2023 14:08 Відповісти
Заборонено але буквально два тижні не пройшло було від попередньої трагедії і знову ті ж граблі бригада і щей недалеко від попередньої... Мосийчук оприлюднив...

Каб б'ють по складах, пунктах керування... досить велика проблема, гинуть командири в тому числі і толкові... нові версії до 70 КМ як і ланцети....
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26.11.2023 14:23 Відповісти
Я що - заперечую втрати взагалі? Я кажу про те, що вони не на "сотні" нараховуються від авіаударів А те, що б"ють по складах і пунктах управління - так для цього режим "обмеженого доступу" та "маскування" є! Самі ж командири хай і думають та вибирають, що вигідніше - комфорт чи безпека?
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26.11.2023 14:40 Відповісти
Річ про самі установки. Іх не так багато, і виробляти сотнями як шахеди їх не вийде.
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26.11.2023 13:53 Відповісти
А я про що? Скільки сьогодні орки "збили" і ракети і дрони та ще на усіх напрямках
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26.11.2023 13:58 Відповісти
це як що саме так рахувати
а теально, весь схід у орків голий, вивезли все
китайцям можна летіти не винищувачами а цивільними літаками через кордон
а зараз і поляки з прибалтами можуть літати над калінінградом як руст над кремлем колись
здорова росія а не велика
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26.11.2023 15:56 Відповісти
Й після цього якийсь експерд на радіо НВ розповідає ,що росія готова до війни з нато?((Очевидно ,він уявляє війну з нато як війну з хамасом((
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26.11.2023 13:32 Відповісти
Це байки для наївних, бо паРаша воює виключно проти тих, кого вважає слабкими. Вони б і в Україну не полізли, якби знали, що отримають такий спротив. Зариватися проти НАТО з потужною та ******** армією США та чималим ядерним арсеналом вони не ризикнуть, бо знають, що це самогубство.
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26.11.2023 13:55 Відповісти
Радіо "НВ" все більше починає нагадувати радіо "Ера" ублюдка Андрія Деркача.
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26.11.2023 13:56 Відповісти
еру давно не слухав, але автомобільний приймач дуже якісно приймає радіо нв, на якому значно менше музики, але багато аналітики. ну напрям аналітики видно неозброєним оком. точно по гебельсу.
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26.11.2023 15:07 Відповісти
РФ забрала з Калінінграда системи ППО

І що з того?
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26.11.2023 13:34 Відповісти
А те, це означає, що кацапам "баньдєравци" страшніші за все НАТО.
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26.11.2023 13:42 Відповісти
Як що з того?Саме час у*бати по Кьонігсбергу.Кацапня ж із натою воює.
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26.11.2023 14:09 Відповісти
З того витікає, що рф отримала "залізобетонні" гарантії "ненападу".
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26.11.2023 16:44 Відповісти
Просто московія впевнена на 100%, що тому анклаву нічого не загрожує з боку НАТО. А лемент стосовно бажання НАТО захопити територію московитів - то для внутрішнього споживання і підтримання градусу ненависті проти зовнішнього ворога. Тоді на внутрішнього ці андрофаги не будуть звертати увагу.
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26.11.2023 13:35 Відповісти
Самий ра туди відправити десант СБУ, по та територія не кацапська а арендовани ними.
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26.11.2023 14:08 Відповісти
Прочитай про рішеняя Потсдамської конференції та не мели дурниць Південну частину Східної Прусії передали Польщі Вона там у післявоєнні роки повністю змінила населення (німці були депортовані до Німеччини) Що зараз робить полякам? Теж повертать "орендовану" територію?
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26.11.2023 14:52 Відповісти
Аякже і депортувати москалів к ібєням?
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26.11.2023 15:09 Відповісти
З приводу Калінінграду поки що і мову вести не будемо! Це - ТЕРИТОРІЯ РФ! Згідно з рішенням Потсдамської кнференції та Верховної Ради СРСР Що буде після розвалу Росії - "будем пасматреть"
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26.11.2023 15:34 Відповісти
Кацапи забрали бо у них нестача ППО, теж вони знають, що навколо калінінграда цивілізовані країни і обстрілювати не будуть.
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26.11.2023 13:37 Відповісти
Якщо ще і іскандери вивезли, то поляки легко можуть забрати
Кенінггсберг взад!
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26.11.2023 13:42 Відповісти
А вони тут до чого?
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26.11.2023 17:10 Відповісти
Може на калінінград щось запустити??
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26.11.2023 13:45 Відповісти
Звідки? З моря? Бо нас розділяє територія кількох країн І проліт БПЛА чи ракет над ними - порушення їх повітряного простору!
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26.11.2023 14:54 Відповісти
З тої сторони, з якої дупопровод злетів..
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26.11.2023 14:58 Відповісти
Тоді діставай з комірчини ракетний фрегат чи крейсер і готуй для удару
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26.11.2023 15:08 Відповісти
але напрямок думки і ідея гарні)
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26.11.2023 17:04 Відповісти
3,14тераси рашистські можуть забратися накуй з України з територіїї котрої, їхню територію теж ніхто ніколи не буде обстрілювати "куйлостан"
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26.11.2023 13:45 Відповісти
Воно і правильно. Адже злобна НАТА швидше буде той Калінінград (Кеніґсберг) зазишати аласним ППО, ніж перекине її в Україну.
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26.11.2023 13:45 Відповісти
і НАТО не бояться
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26.11.2023 13:47 Відповісти
Ну так вищих чини добре розуміють що ніякої загрози війни з НАТО нема. І що НАТО не планує захоплювати рассею. Це казочка для лохів.
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26.11.2023 13:55 Відповісти
А навіщо НАТО захоплювати сміття?
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26.11.2023 13:57 Відповісти
Поки жоден кацап не зміг пояснити, чому НАТО мріє захопити ядерну рф, і не захоплює слабких Швейцарію, Венесуелу, ОАЕ...
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26.11.2023 14:25 Відповісти
Там теперь солдаты НАТы?
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26.11.2023 13:56 Відповісти
Ето разрушает миф что кремлевский режим напал на Украину якобы чтобы она не вступила в НАТО. Оказывается ***** больше боится что не сможет уничтожить Украину чем то что НАТО нападет на рашку
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26.11.2023 13:59 Відповісти
Кацапи воюють за "збереження обличчя" Окурка.
Наразі це реальна причина війни, якщо відкинути пропагандонські байки.
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26.11.2023 14:27 Відповісти
Може, Польщі саме час пригадати росії 1939 рік?..
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26.11.2023 14:18 Відповісти
А як НАТА нападе???
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26.11.2023 14:21 Відповісти
Загроза НАТО - це казка для кацапського бидла,
якому десятиріччями внушають, яке воно "цінне".

Насправді, НАТО не напало би, навіть якби кацапи повністю прибрали ППО.
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26.11.2023 14:21 Відповісти
Ну взагалі-то Окурок вже поховав сотні мільярдів (якщо не трільйони) доларів в обмін на імперські понти, це факт.
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26.11.2023 14:32 Відповісти
Ізраїль завершив процедуру продажу Німеччини позаатмосферної системи протиракетної оборони Arrow 3.

Про це повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Ізраїлю у https://twitter.com/MoDIsrael/status/1727682755096350904 Twitter . Як зазначили у відомстві, сьогодні, 23 листопада, підписаний контракт на продаж Німеччини системи ППО Arrow 3, вартістю близько 3,6 мільярда доларів.

Arrow 3 - найвищий елемент ешелонованої протиракетної оборони Ізраїлю, призначена для знищення балістичних ракет на висоті понад 100 км. 3 1 жовтня стало відомо, що Ізраїль вперше в світі застосував Arrow 3 щоб збити ракету, запущену з відстані понад 1500 км. з території Ємену.
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26.11.2023 14:35 Відповісти
Герр Шольц, лови момент!
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26.11.2023 14:57 Відповісти
то можна там влупити якісь електропідстанції
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26.11.2023 16:04 Відповісти
Неделю назад российские Ил-76 заведали в Калининградскую обл. и носились туда сюда ,наверно грузили "искандеры и с-400 , посколько ВСУ - ликвидировали много аналогов-нету на Украинской територий. А менят нечем ,пришлось забирать с Калининградской обл.
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26.11.2023 16:34 Відповісти
відомо яким маршрутом вони літали ??
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26.11.2023 17:34 Відповісти
Тож тепер, Україні потрібно атакувати Калінінградську область.
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26.11.2023 17:39 Відповісти
***** росісрашній підерації.
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26.11.2023 20:10 Відповісти
так що, кацапо-дєбілам не потрібно більше казато ти що НАТО нападе ))))
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26.11.2023 21:31 Відповісти
 
 