"Слуга народу" Циба про слова Безуглої щодо Залужного: Вважаю заяви своєї колеги неприпустимими під час війни
Народна депутатка "Слуги народу" Тетяна Циба вважає заяви своєї колеги Мар’яни Безуглої неприпустимими під час війни.
Про це йдеться у дописі Циби на фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вважаю заяви своєї колеги неприпустимими під час війни. Безумовно, всі мають право на власну думку. Безумовно, будь-яка посадова особа повинна підлягати контролю. Безумовно, якщо є питання, їх необхідно задавати. Навіть критичні. Але в умовах війни питання до військово-політичного керівництва повинні бути виключно в рамках чітко визначених процедур та інституцій. Інакше - це розцінюється, як дискредитація і провокація, що грає на руку ворогу", - йдеться у дописі.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше "слуга народу" Безугла розкритикувала Залужного за зустрічі з цивільними. Також повідомлялося, що Безугла вимагає відставки Головкома ВСУ Залужного. За її словами, він "не зміг надати план задуму на 2024".
Завтра на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки має розглядатися питання про позбавлення Безуглої посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю.
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військові НЕ можуть багато-чого робити...якщо в Україні активно працює 5-колона....
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
Цікаво, коли з'явиться дон Алонсо та чиїм загубленим братом він виявиться?
Хоча може на це і був розрахунок. Вікно Овертона воно таке, хтось має бути першим...
А як ні, то це лише метушня , через острах народного гніву
виженіть її з посад у всіх комітетах,
або дайте їй групу та окрему ділянку роботи (тиражовану, щоб якщо завалить було не критично), таку щоб показала що вміє щось як менеджер, а не лише хайпувати в зоні відповідальності інших
Они ЛАКЕИ президента!!!
слуги народаслуги урода.
сімейка заворушилась
я на фб Залужному би відправив - для підняття духу!!!
Шановний! ви так і Україну проє-те!! З 2019 року і терпець УВІРВЕТЬСЯ!
Смерть московитам ***** та його безугли у ВРУ !!
схоже владімірсанич та андрєйбарісич вже давно визначилися на чиєму вони боці
Что вы с ней возитесь, как с инвалидом, которого нельзя обижать?
ибо называя её "коллегою" вы опускаете себя до её уровня