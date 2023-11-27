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"Слуга народу" Циба про слова Безуглої щодо Залужного: Вважаю заяви своєї колеги неприпустимими під час війни

цыба

Народна депутатка "Слуги народу" Тетяна Циба вважає заяви своєї колеги Мар’яни Безуглої неприпустимими під час війни.

Про це йдеться у дописі Циби на фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Вважаю заяви своєї колеги неприпустимими під час війни. Безумовно, всі мають право на власну думку. Безумовно, будь-яка посадова особа повинна підлягати контролю. Безумовно, якщо є питання, їх необхідно задавати. Навіть критичні. Але в умовах війни питання до військово-політичного керівництва повинні бути виключно в рамках чітко визначених процедур та інституцій. Інакше - це розцінюється, як дискредитація і провокація, що грає на руку ворогу", - йдеться у дописі. 

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше "слуга народу" Безугла розкритикувала Залужного за зустрічі з цивільними. Також повідомлялося, що Безугла вимагає відставки Головкома ВСУ Залужного. За її словами, він "не зміг надати план задуму на 2024".

Завтра на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки має розглядатися питання про позбавлення Безуглої посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю.

Також читайте: Нардепка Янченко про заяви "слуги народу" Безуглої: Не час критикувати ЗСУ, коли Україна бореться з таким підступним та жорстоким ворогом

Залужний (720) Слуга народу (2809) Циба (10) Безугла (297)


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Топ коментарі
+26
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27.11.2023 18:30
+21
ця СВИНЯ безугла вже повернула вилучені клістрони??? чи арахамії з шефірами та з партновими і татаравими ще не дозволили цього робити.....

військові НЕ можуть багато-чого робити...якщо в Україні активно працює 5-колона....
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
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27.11.2023 18:13
+18
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27.11.2023 18:35
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ця СВИНЯ безугла вже повернула вилучені клістрони??? чи арахамії з шефірами та з партновими і татаравими ще не дозволили цього робити.....

військові НЕ можуть багато-чого робити...якщо в Україні активно працює 5-колона....
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
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27.11.2023 18:13 Відповісти
О! Бразильський серіал набирає обертів.
Цікаво, коли з'явиться дон Алонсо та чиїм загубленим братом він виявиться?
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27.11.2023 18:18 Відповісти
У государственного чиновника, избранного народом, не может быть публичного личного мнения, подленького и в соцсетях. В таком случае ее "личное мнение" наносит вред государству в целом. Личное мнение или на трибуне Рады, или лично государственному деятелю. А подленько срать в соцсетях могут только ракообразные, которых она уже в борще однажды уже "находила".
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27.11.2023 18:21 Відповісти
А заяву у СБУ на рослідування навмисного створення кофлікту з ЗСУ дядя подавати буде?
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27.11.2023 18:25 Відповісти
Неприпусимо? -ттоді виженіть ту безглузду з фракції.
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27.11.2023 18:29 Відповісти
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27.11.2023 18:30 Відповісти
Та Ви шо? З портретом дермака? Та їй малярша, та шо була заступником міністр оборони і зносила резнікову яйця по 17, повиривє остнні пейси. ********** на "святоє".
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27.11.2023 19:07 Відповісти
який портрет вдалий - прямо як живий
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27.11.2023 19:09 Відповісти
Ну да, заточку мабуть с кирпича рисовали.
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27.11.2023 19:32 Відповісти
Слуги включили "МОЙДОДІРІВ"- насПРавді їх це не врятує. Це відмиватися намагається двоголова влада Є-ЗЕ ( зразок символу курячої двоголової у рашці - наша з іншими гендерними ознаками , але то такоє)
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27.11.2023 19:33 Відповісти
дЄрмак все зрозумів, і дав команду НАЗАД!!!
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27.11.2023 18:30 Відповісти
Вірю, бо почали іменно ракувать, зранку давню публікацію про невідповідність безумної, а тепер і друзі по конвертах легко полірнули
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27.11.2023 19:05 Відповісти
я думаю або 5-10 рядових депутатів кинуть на вентилятор або хламідія в кінці дня дасть анонс про виключення......
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27.11.2023 19:28 Відповісти
Проблема цього скота що воно абсолютно не думає про наслідки. Це ж елементарно - прорахувати найімовірніші реакції і цій ситуації просто заткнутися, бо досягнеш прямо протилежного результату.
Хоча може на це і був розрахунок. Вікно Овертона воно таке, хтось має бути першим...
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27.11.2023 18:32 Відповісти
Квартал-95 промацував, зондував реакцію українців на можливу відставку Залужного. В результаті Безуглу принесуть в жертву. А шапіто скаже "Нє вінаватая я! Ета всьо Бєзуглая надєлала!"
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27.11.2023 18:33 Відповісти
Повірю , как виключать Безумну зі "слуг"

А як ні, то це лише метушня , через острах народного гніву
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27.11.2023 18:33 Відповісти
Таких як безугла потрібно піддавати масовому остракізму і доводити до самогубства або смерті від голоду - ігноруйте їх. Не продавайте їм продуктів. Не надавайте послуг. Знищуйте їх майно. Не спілкуйтесь з ними. Дивіться як через скло немов би їх не існує. Ця ТП має зникнути і пофіг куди - кожний хто має з нею справу бруднить душу і тіло.
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27.11.2023 18:33 Відповісти
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27.11.2023 18:35 Відповісти
Ти диви, немає відосів "російськомовних" бійців "Азову" і не посилають безмозглу, як це робили із Фаріон. Навіть СБУ не порушило жодної справи і не звільнили з роботи. Чому ж такий різний підход? Ще допишу, що після "наїздів" на Фаріон, коли її частково перед кацапами і малоросми дискридитувли, уряд подав до Рди зконопроект про фактичне знищення української мови під приводом захисту меншин. Так що ці безмозглі, бужнські, дубінські, колі котлєти не такі дурні, як про них думають, вони просто тихо роблять свою спарву.
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27.11.2023 18:37 Відповісти
.....5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
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27.11.2023 19:12 Відповісти
Ціна ще прапраправнуків не забезпечила, тре ще трохи продержаться
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27.11.2023 18:42 Відповісти
Циба
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27.11.2023 18:43 Відповісти
Воно за 4 роки сказало, щось "припустиме"?
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27.11.2023 18:43 Відповісти
Безмозгла потвора повинна назавжди зникнути з Ради, політики, СМІ! Її доля ганьба Народу України- пожиттєво! А ще краще- буцегарня довічно, і тим хто її притягнув до Ради!
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27.11.2023 18:47 Відповісти
А не під час війни, це взагалі припустимо, щоб якась лушпайка тявкала на Залужного?!
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27.11.2023 18:48 Відповісти
не треба від неї відмежовуватись

виженіть її з посад у всіх комітетах,
або дайте їй групу та окрему ділянку роботи (тиражовану, щоб якщо завалить було не критично), таку щоб показала що вміє щось як менеджер, а не лише хайпувати в зоні відповідальності інших
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27.11.2023 18:49 Відповісти
Безумная для ху#ловского зебилья- отработанный материал, поэтому её и в расход не жалко ради того, чтобы насрать на Залужного и его боевых Генералов по заданию Ху#ла.
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27.11.2023 18:50 Відповісти
Ну какие они СЛУГИ НАРОДА?
Они ЛАКЕИ президента!!!
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27.11.2023 18:53 Відповісти
Так-то может оно так, ежели конечно...но у Вас - ошибка: слуги народа слуги урода.
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27.11.2023 19:36 Відповісти
Безугла хотіла знати плани Залужного на 2024 щоби що…. злити.
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27.11.2023 18:54 Відповісти
Ті зелені довбні як тільки прийшли до влади то суцільні ''зашквари'' не влада а 95кагал . Зробили з України цирк на весь світ
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27.11.2023 18:59 Відповісти
"Вважаю заяви своєї колеги неприпустимими під час війни. Безумовно, всі мають право на власну думку.
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27.11.2023 19:01 Відповісти
Ти такеж лайно як і твоя колега по партії Безугла.
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27.11.2023 19:23 Відповісти
зелені "задню" передачу ввімкнули
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27.11.2023 19:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=O5TXQ0x87N4 https://www.youtube.com/watch?v=O5TXQ0x87N4

сімейка заворушилась
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27.11.2023 19:28 Відповісти
Безугла та арахамія - кацапські шпіони? Оооо!

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27.11.2023 19:06 Відповісти
представники СН засуєтілісь. Відчувають наближення піздєца партії і кіцня своєї грошово-політичної кар'єри.
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27.11.2023 19:07 Відповісти
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27.11.2023 19:08 Відповісти
креативчик)))))))))))
я на фб Залужному би відправив - для підняття духу!!!
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27.11.2023 19:39 Відповісти
Будьте ви прокляті, зелено-сині покидьки-запроданці! Хто виживе опісля цієї бойні, теж проклянуть вас.
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27.11.2023 19:14 Відповісти
Це зрада України, оця істота безугла! Її СУДИТИ треба, а Стефанчук МОВЧКИ стоїть у лайні від зелених БЕЗУГЛИХ, і тільки розмазує його по щоках!!

Шановний! ви так і Україну проє-те!! З 2019 року і терпець УВІРВЕТЬСЯ!
Смерть московитам ***** та його безугли у ВРУ !!
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27.11.2023 19:19 Відповісти
Та не Безугла, а Безмозла.
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27.11.2023 19:49 Відповісти
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27.11.2023 20:10 Відповісти
зе-лідор та дєрьмак з рашкою воює на словах, а із ЗСУ та Главкомом на ділі...
схоже владімірсанич та андрєйбарісич вже давно визначилися на чиєму вони боці
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27.11.2023 20:58 Відповісти
Так исключите из партии и лишите мандата.
Что вы с ней возитесь, как с инвалидом, которого нельзя обижать?
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27.11.2023 22:18 Відповісти
Таня, она просто проблядь и никакая не "коллега"
ибо называя её "коллегою" вы опускаете себя до её уровня
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27.11.2023 23:39 Відповісти
 
 