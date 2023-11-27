Комітет ВР з питань нацбезпеки та оборони розглядатиме звільнення "слуги народу" Безуглої з посади голови підкомітету. ДОКУМЕНТ
Завтра на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки має розглядатися питання про позбавлення народної депутатки "Слуги народу" Мар’яни Безуглої посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю.
Про це у Facebook повідомила нардепка "ЄС" Ірина Фріз, передає Цензор.НЕТ.
"Завтра має відбутись засідання Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Після серії дописів в соцмережі Мар’яни Безуглої, які створюють підвалини для руйнування єдності в суспільстві, підривають довіру до військового керівництва держави в умовах воєнного стану, згідно рішення нашої фракції, ініціювала розгляд на комітеті питання щодо позбавлення її посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю", - зазначила парламентарка.
Фріз наголосила на неприпустимості дискредитації військових під час війни з боку політиків.
"Наголошую, що політики мають припинити дискредитацію військових. Питання стосується спроможності держави протидіяти не лише зовнішньому ворогу, а й внутрішнім дестабілізаціям", - додала нардепка.
Також Фріз зазначила, що ініціативи щодо відкликання Безуглої з посади заступниці голови Комітету нацбезпеки і оборони блокуються.
"Якщо для відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступника комітету потрібно рішення парламенту, яке блокується попри наявність вже двох постанов від представника Президента в парламенті, члена нашого Комітету Федора Веніславського та співголови фракції "Європейська Солідарність" Ірини Геращенко, то для позбавлення керівництва підкомітету достатньо рішення Комітету з нацбезпеки. Розраховую на готовність членів комітету розглянути питання та ухвалити рішення", - підсумувала вона.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, раніше "слуга народу" Безугла розкритикувала Залужного за зустрічі з цивільними. Також повідомлялося, що Безугла вимагає відставки Головкома ВСУ Залужного. За її словами, він "не зміг надати план задуму на 2024".
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Честно говоря, меня удивляет, что представители нашего военно-политического руководства (а мадам Безугла, как никак, является заместителем председателя комитета ВРУ по национальной безопасности и обороне) путают Стратегический план применения ВСУ и других составляющих сил обороны Украины с Планом обороны Украины...
Более того, они даже не знакомы со СТРУКТУРОЙ и ПРИНЦИПАМИ оборонного планирования в нашем государстве.
Не говоря уже о том, что настоящим открытием для них есть тот факт, что в структуре МОУ существует ведущее подразделение, которое этим занимается и координирует соответствующую работу ВСЕХ государственных институтов в этой области...
Называется он Департамент военной политики и стратегического планирования Министерства обороны Украины ...
Тетя, судя по ее текстам в соцсетях, вообще не разбирается, в том - какие вопросы из сферы оборонного планирования относятся к полномочиям МОУ, а какие к ГШ ВСУ и их Главнокомандующему...
Если мадам Безуглу интересует вопрос "как планируется применять ВСУ" (а именно это относится к компетенции генерала Залужного), вместо того, чтобы согласно своему статусу народного депутата и заместителя председателя соответствующего комитета ВРУ, интересоваться планом обороны Украины, в части, которая ее касается , настолько, что она готова "отправлять Главнокомандующего в отставку"... это меня наталкивает на мысль, что с ней явно, "что-то не так"...
Она - либо "офанаревшая шпионка", либо тотально некомпетентная в вопросе оборонного планирования нашего государства (что само по себе, выглядит, мягко говоря, несколько странно, учитывая ее статус и должность в ВРУ, которую она занимает...).
Вариант с психическими отклонениями, я отвергаю... потому что в "Тирнете" фигурирует справка на счет ее полной адекватности в этой сфере.
Поэтому, после КМБ, я бы рекомендовал этой даме иногда почитывать "Армию - информ"...
Там есть достаточно полезные для наших народных депутатов по этой теме материалы...
Не може така кругла дура бути адекватною.
В её фракции - агент Дубинский-«Буратино», которого взяли за госизмену.
Разрушительное влияние на информационное пространство страны, находящейся в жестокой войне. А ещё у меня вопрос к народным депутатам, коллегам пани.. Вам это ок? Вы тоже не хотите замечать последствия её сообщений?..и кремлёвской агентуры в целом, захватишей информпространство Украины, которые в крайнее время, особо рьяно отрабатывают кремлёвскую повестку, призывая пойти на мирные переговоры с фашистами, скуля что всё пропало и Украина не вывезет..куда СБУ смотрит
Бачте Залужний повинен доповісти їй !
А в пику не хочеш - московська прокладка ?
на фоне прогрессирующего дебелизма....Если весь комитет такой, то могу посочувствовать
обществу и всей верховной раде.
Погляньте на
мор... обличчя наших парламентарів - усі як на підбір відповідають їх внутрішній суті.
Пані Безугла - як прапор цієї команди, і танцює красиво, і зовні нагадує Людмилу Янукович.
І старається для баті.
Чекаємо вкиду про "наколоті апельсини", які роздавав Залужний солдатам і цивільним.
Безумна внаглу виконала завдання Оманських візитерів з патрушевим!!
Вона стала на шляхНАНЕСЕННЮ ШКОДИ національній безпеці України!
Тут море фактів для роботи ДБР та СБУ, щоб за її дії, вона отримала ДОВІЧНЕ з конфіскацією !!! Українці гинуть захищаючи Україну, а безумна свідомо ГАДИТЬ нацБезпеці України!
Це і приклад отого зеленого безвладдя в урядовому кварталі під час московської війни! Вішати її ТРЕБА, а не звільняти з Комітету ВРУ!,
надо делать
Cаме у Безуглої віданні була кардинальна реформа Служби безпеки України, яка так і не була реалізована, а також вона очолювала парламентську комісію щодо "вагнергейту".
Парламентська опозиція і навіть колишні працівники розвідки звинуватили офіс президента Зеленського у витоку інформації і зриві спецоперації. ТСК, яку очолила Безугла, мала б з'ясувати подробиці справи. Однак за підсумками своєї роботи парламентська комісія так і не знайшла відповіді на це питання, щоправда, окремо наголосивши, що ОП точно не причетний до цього скандалу.
Рішення звільнити правильне.
Бої за Сєвєродонецьк дуже тяжкі. І влада зобов'язана, коментуючи складну ситуацію на фронті, демонструвати єдність, а не займатися публічно внутрішніми розбірками. Проте Безугла дотримується протилежної думки. Вона не просто сіє роздрай, а робить це у максимально жорсткій формі. Приїхавши до Лисичанська, вона одразу ж вступила у публічний конфлікт