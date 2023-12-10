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Маріуполь (2820) лікарі (1098) Центр національного спротиву (437)

Росіяни завезли групу із 30 медиків до окупованого Маріуполя для обслуговування армії РФ, - Центр нацспротиву

Новини Цензор.НЕТ Події

цнс

Цивільні лікарні на тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують перетворювати на військові шпиталі для обслуговування російських військових.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Для надання послуг залучають російських лікарів, яких системно привозять на тимчасово окуповані території України. Наприклад, нова група з 30 медиків прибула до тимчасово окупованого Маріуполя.

Військове керівництво росіян на місцях обслуговує виключно медперсонал ЗС РФ або інших цивільних медзакладів з території РФ.

Загалом в усіх лікарнях на ТОТ діє розпорядження щодо пріоритетного обслуговування російських військових. Навіть при наданні екстреної допомоги перевага надається росіянам. Через це в тимчасово окупованих регіонах критична ситуація на фоні загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи загалом. Смертність серед цивільного населення суттєво зростає", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завезли на окуповані території лікарів із Кабардино-Балкарії, - Центр нацспротиву

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Нам потрібні безпілотники,хай тоді хоч десятки тисяч завозить русня,будуть ампутації своїм робити
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10.12.2023 16:45
+2
Таких треба відловлювати та дуже ускладнювати подальше життя.
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10.12.2023 16:45
+2
А могільними чорними кульочкми дя падли кацапської вони запаслися?
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10.12.2023 16:49
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Таких треба відловлювати та дуже ускладнювати подальше життя.
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10.12.2023 16:45 Відповісти
Нам потрібні безпілотники,хай тоді хоч десятки тисяч завозить русня,будуть ампутації своїм робити
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10.12.2023 16:45 Відповісти
А могільними чорними кульочкми дя падли кацапської вони запаслися?
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10.12.2023 16:49 Відповісти
специ по ампутаціях
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10.12.2023 16:49 Відповісти
Що заважає ті госпіталі з москалями бомбанути??!
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10.12.2023 17:39 Відповісти
Вопрос: заплатят ли?
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10.12.2023 18:22 Відповісти
ликвидировать
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10.12.2023 17:50 Відповісти
У Путина украли ДНК в ОАЭ
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11.12.2023 02:59 Відповісти
 
 