УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10480 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
1 550 7
Німеччина (4539) допомога (5072)

Німеччина збільшить військову допомогу Україні з 4 млрд євро до 8 млрд наступного року

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

німеччина

Подвоєння допомоги Україні підтвердила державна міністерка у справах Європи ФРН Анна Люрманн перед початком зустрічі голів МЗС країн ЄС у Брюсселі.

Про це пише Укрінформ, інформує Цензор.НЕТ.

"Федеральна Республіка Німеччина збільшить наступного року вдвічі військову підтримку України - з 4 млрд євро до 8 млрд", - заявила заступниця глави МЗС.

Люрманн зазначила, що нинішній тиждень також є вирішальним, адже партнери хочуть відкрити переговори щодо членства України в ЄС. Позиція ФРН тут є дуже чіткою, зазначила Люрманн і додала, що "26 членів ЄС дуже згуртовані в тому, що хочуть початку таких переговорів", та висловила сподівання, що так і станеться попри позицію Угорщини.

Дипломатка запевнила загалом, що Німеччина продовжує міцно стояти на боці України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наступного року Німеччина планує поставити Україні 200 тис. артснарядів, - генінспектор Бундесверу Броєр

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ото наші крадуни зрадіють
показати весь коментар
11.12.2023 12:58 Відповісти
Проблему провести через Бундестаг вирішили?
показати весь коментар
11.12.2023 13:01 Відповісти
Велике Дякуємо Німеччині!,
показати весь коментар
11.12.2023 13:11 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
показати весь коментар
11.12.2023 13:19 Відповісти
Так німці казали що не зможуть до 8лярдів вийти бо в бюджеті буде дефіцит. А це вже знов обіцяють
показати весь коментар
11.12.2023 13:47 Відповісти
Незважаючи на все, що нам ще належить вирішити і що ми можемо вирішити, я можу погодитися з Олафом Шольцем лише в одному: Підтримка #України - це також інвестиція в нашу безпеку. Ми дотримуємося цієї спільної відповідальності у важкі часи. CL #spdbpt2023 - Крістіан Лінднер (Федеральний міністр фінансів Німеччини) Більшість у Бундестазі за допомогу Україні, тож вони знайдуть спосіб... наприклад, не приймати жодного шукача притулку з Північної Африки та Близького Сходу і давати їм безкоштовне житло та гроші.
показати весь коментар
11.12.2023 14:03 Відповісти
Уже неплохо кстати говорят...
показати весь коментар
11.12.2023 16:42 Відповісти
 
 