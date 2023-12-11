Ліквідація Киви підтверджує, що вороги відповідатимуть за свої злочини. Всі деталі спецоперацій суспільство дізнається після перемоги, - СБУ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Службі безпеки України прокоментували ліквідацію екснардепа-зрадника Іллі Киви та повідомили, що деталі всіх спецоперацій суспільство дізнається після перемоги України.
Про це йдеться в заяві СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Зважаючи на численну кількість запитів від ЗМІ щодо причетності СБУ до ліквідації злочинця і зрадника Іллі Киви, повідомляємо:
Служба безпеки України проводить дуже багато успішних спецоперацій, зокрема і тих, які несуть заслужене покарання воєнним злочинцям і ворогам України. І як зазначав раніше Голова СБУ Василь Малюк, смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам та їх пособникам", - йдеться в повідомленні.
В СБУ нагадали, що очільник Служби Василь Малюк неодноразово наголошував, що вороги України обов’язково будуть відповідати за свої злочини: і перед Богом, і перед українським народом – по закону і по моралі.
"Ситуація з ліквідацією Іллі Киви лише підтверджує ці слова. А всі деталі спецоперацій СБУ суспільство дізнається після нашої неминучої Перемоги!" - підсумували в Службі безпеки.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 6 грудня на території готелю у Підмосков'ї виявили тіло зрадника України Іллі Киви. Його ліквідували в рамках спецоперації СБУ.
Джерела Цензор.НЕТ в СБУ показали кадри з місця ліквідації зрадника Киви
Будь ласка, зачекайте...
Сейчас все сраные медведчуки
Будут оглядываться
Только вот от операции спецслужб
Спрятаться невозможно
Это не удалось даже Усаме бен Ладену
А уж как он прятался
И какая у него была служба охраны
Не помогло
Ни хрена не помогло
Зараз соловйов, сімонян, скабаєєва навіть без підозр...
А як там мородер-міліардер Резніков живе, норм йому на морі?
Але Бойко, Рабіновіч, Шуфріч, Медвечук - ото справа б була .... а ківа то дрібна-недолуга шістка.
А ківа був центнерним шматом лайна від якого власникам сама шкода. Годуєш-годуєш, а рукобоуд лише маркер по мапі тягає.
Самим фактом свого існування він доводив, що кончені довбні Світу єднаються саме в РФ. Така собі репутація.
І відповідати прийдеться всім, починаючи з секретарки зеленського в Опі.
А, забула- ще не випустити Порошенко за кордон.
Дурень.
потому что заявить о причасности к данной акции государственных служб безопасности может либо круглый идиот, либо с провокатор
к сей акции.Там всего лишь нанять киллера ,заплатить, и делов-то...