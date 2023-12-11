Ліквідація Киви підтверджує, що вороги відповідатимуть за свої злочини. Всі деталі спецоперацій суспільство дізнається після перемоги, - СБУ

У Службі безпеки України прокоментували ліквідацію екснардепа-зрадника Іллі Киви та повідомили, що деталі всіх спецоперацій суспільство дізнається після перемоги України.

Про це йдеться в заяві СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Зважаючи на численну кількість запитів від ЗМІ щодо причетності СБУ до ліквідації злочинця і зрадника Іллі Киви, повідомляємо:



Служба безпеки України проводить дуже багато успішних спецоперацій, зокрема і тих, які несуть заслужене покарання воєнним злочинцям і ворогам України. І як зазначав раніше Голова СБУ Василь Малюк, смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам та їх пособникам", - йдеться в повідомленні.

В СБУ нагадали, що очільник Служби Василь Малюк неодноразово наголошував, що вороги України обов’язково будуть відповідати за свої злочини: і перед Богом, і перед українським народом – по закону і по моралі.

"Ситуація з ліквідацією Іллі Киви лише підтверджує ці слова. А всі деталі спецоперацій СБУ суспільство дізнається після нашої неминучої Перемоги!" - підсумували в Службі безпеки.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 6 грудня на території готелю у Підмосков'ї виявили тіло зрадника України Іллі Киви. Його ліквідували в рамках спецоперації СБУ.

Джерела Цензор.НЕТ в СБУ показали кадри з місця ліквідації зрадника Киви

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