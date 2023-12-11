Ликвидация Кивы подтверждает, что враги будут отвечать за свои преступления. Все детали спецопераций общество узнает после победы, - СБУ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Службе безопасности Украины прокомментировали ликвидацию экс-нардепа-изменника Ильи Кивы и сообщили, что детали всех спецопераций общество узнает после победы Украины.
Об этом говорится в заявлении СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Учитывая многочисленное количество запросов от СМИ относительно причастности СБУ к ликвидации преступника и предателя Ильи Кивы, сообщаем:
Служба безопасности Украины проводит очень много успешных спецопераций, в том числе тех, которые несут заслуженное наказание военным преступникам и врагам Украины. И, как отмечал ранее глава СБУ Василий Малюк, смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам и их пособникам", - говорится в сообщении.
В СБУ напомнили, что глава Службы Василий Малюк неоднократно отмечал, что враги Украины обязательно будут отвечать за свои преступления: и перед Богом, и перед украинским народом – по закону и по морали.
"Ситуация с ликвидацией Ильи Кивы лишь подтверждает эти слова. А все детали спецопераций СБУ общество узнает после нашей неизбежной Победы!" - подытожили в Службе безопасности.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 6 декабря на территории отеля в Подмосковье обнаружили тело предателя Украины Ильи Кивы. Его ликвидировали в рамках спецоперации СБУ.
Источники Цензор.НЕТ в СБУ показали кадры с места ликвидации предателя Кивы.
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Сейчас все сраные медведчуки
Будут оглядываться
Только вот от операции спецслужб
Спрятаться невозможно
Это не удалось даже Усаме бен Ладену
А уж как он прятался
И какая у него была служба охраны
Не помогло
Ни хрена не помогло
Зараз соловйов, сімонян, скабаєєва навіть без підозр...
А як там мородер-міліардер Резніков живе, норм йому на морі?
Але Бойко, Рабіновіч, Шуфріч, Медвечук - ото справа б була .... а ківа то дрібна-недолуга шістка.
А ківа був центнерним шматом лайна від якого власникам сама шкода. Годуєш-годуєш, а рукобоуд лише маркер по мапі тягає.
Самим фактом свого існування він доводив, що кончені довбні Світу єднаються саме в РФ. Така собі репутація.
І відповідати прийдеться всім, починаючи з секретарки зеленського в Опі.
А, забула- ще не випустити Порошенко за кордон.
Дурень.
потому что заявить о причасности к данной акции государственных служб безопасности может либо круглый идиот, либо с провокатор
к сей акции.Там всего лишь нанять киллера ,заплатить, и делов-то...