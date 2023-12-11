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Новости За рубежом
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ликвидация (1948) СБУ (18692) Кива (397)

Ликвидация Кивы подтверждает, что враги будут отвечать за свои преступления. Все детали спецопераций общество узнает после победы, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кива

В Службе безопасности Украины прокомментировали ликвидацию экс-нардепа-изменника Ильи Кивы и сообщили, что детали всех спецопераций общество узнает после победы Украины.

Об этом говорится в заявлении СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая многочисленное количество запросов от СМИ относительно причастности СБУ к ликвидации преступника и предателя Ильи Кивы, сообщаем:

Служба безопасности Украины проводит очень много успешных спецопераций, в том числе тех, которые несут заслуженное наказание военным преступникам и врагам Украины. И, как отмечал ранее глава СБУ Василий Малюк, смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам и их пособникам", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Не трогайте Шария – это на Новый год. Фотожаберы о ликвидации Кивы

В СБУ напомнили, что глава Службы Василий Малюк неоднократно отмечал, что враги Украины обязательно будут отвечать за свои преступления: и перед Богом, и перед украинским народом – по закону и по морали.

"Ситуация с ликвидацией Ильи Кивы лишь подтверждает эти слова. А все детали спецопераций СБУ общество узнает после нашей неизбежной Победы!" - подытожили в Службе безопасности.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 6 декабря на территории отеля в Подмосковье обнаружили тело предателя Украины Ильи Кивы. Его ликвидировали в рамках спецоперации СБУ.

Смотрите: Царев о ликвидации Кивы в Подмосковье: "Безопасных мест нет. Украинские спецслужбы работают эффективно. Списки на ликвидацию визирует Зеленский". ВИДЕО

Источники Цензор.НЕТ в СБУ показали кадры с места ликвидации предателя Кивы.
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Топ комментарии
+17
Малюк з Будановим по черзі вибирають, яку першу новину з болот вибрати під діяльність свого відомства? По-перше, СБУ не працює за кордоном, по-друге, окрім ківі є більш достойні екземпляри, щоб провести сплановану операцію, і по-третє, скажу що вже нема в СБУ таких фахівців з таким рівнем підготовки
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11.12.2023 14:22
+15
Ківа нікому не був потрібний! Він нікого не убив, не згвалтував і лише молов дурним язиком. Є тисячі реальних злочинців-зрадників які нанесли реальну шкоду і не покарані. Цього придурка шльопнути було легко і тепер давай піаритись - яка у нас могутня "массада". Тьфу! Недоумки... У нас "пята колона" зливає інфу кацапам, всілякі єрмаки з татаровими, безуглими та інше лайно з кацапськими паспортами у владі, саботаж на всіх рівнях, системна корупція на закупівлях для армії ... але ми витратили кошти на розробку спецоперації і вбили нікому і на *** не потрібного дрочилу...
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11.12.2023 14:39
+13
Ліквідували його самі каСапи. Питання за чиїм наказом. Проте СБУ в цьому точно не замішаний. Наші намагаються похизуватись "своїми" довгими руками. Не вірю.
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11.12.2023 14:24
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Скромність прикрашає людину...
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11.12.2023 14:20 Ответить
Все правильно делает СБУ
Сейчас все сраные медведчуки
Будут оглядываться
Только вот от операции спецслужб
Спрятаться невозможно
Это не удалось даже Усаме бен Ладену
А уж как он прятался
И какая у него была служба охраны
Не помогло
Ни хрена не помогло
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11.12.2023 14:20 Ответить
Треба прибирати кацапських пропагандонів,які роками отруюють слабкі мізки "ваньок" та "матрьон".
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11.12.2023 14:20 Ответить
в першу чергу треба займатись кацапськими летунами і їх родинами .
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11.12.2023 14:34 Ответить
На.ер запалювати у тупых чмобиков еще и патриотизм. Им достаточно поля боя и санкций. А там и производные пойдут... Я - за свободное волеизъявление, а хоть и народов большой ягелеядии.
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11.12.2023 14:34 Ответить
Малюк з Будановим по черзі вибирають, яку першу новину з болот вибрати під діяльність свого відомства? По-перше, СБУ не працює за кордоном, по-друге, окрім ківі є більш достойні екземпляри, щоб провести сплановану операцію, і по-третє, скажу що вже нема в СБУ таких фахівців з таким рівнем підготовки
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11.12.2023 14:22 Ответить
Ви такий песиміст відносно України. Так СБУ провели дві операції по знищенню ворогів, не розвідка, а іменно СБУ.
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11.12.2023 14:23 Ответить
Маєте на увазі "операції" проти Порошенка й Червінського?! Такий "вибір ворогів" вселяє оптимізм?!
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11.12.2023 14:32 Ответить
Угу! І, запобігла 1000000 замахів на життя буданова- боневтіка)
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11.12.2023 15:50 Ответить
Та чому - Арахамія Дєрьмак та пісюаніст могли замовити - бо той багато знав...
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11.12.2023 16:26 Ответить
Ліквідували його самі каСапи. Питання за чиїм наказом. Проте СБУ в цьому точно не замішаний. Наші намагаються похизуватись "своїми" довгими руками. Не вірю.
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11.12.2023 14:24 Ответить
Бздура, Ківа це клоун, а ось Єрмак...
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11.12.2023 14:28 Ответить
Мені здається що є більш небезпечні тіпи, а ніж лисий покійник, що мелють язиками в телеефірі, наприклад всім відомі пропагандасти недорейху. Якщо так хочеться замочити громадянина цієї країни, замочіть портнова.
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11.12.2023 14:29 Ответить
Всенародний одобрям!
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11.12.2023 14:37 Ответить
Для початку треба завести карну справу по статтям "заклики до геноциду", "злочини проти людяності". Оголосити вирок і потім замочити.
Зараз соловйов, сімонян, скабаєєва навіть без підозр...
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11.12.2023 14:39 Ответить
При ліквідації зрадників - громадян України, зевожді не обтяжували себе процесуальними процедурами.
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11.12.2023 14:57 Ответить
Кива ******** перец! Кто его хрохнул, неизвестно! Но нужно ПРОкукврекать!
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11.12.2023 14:31 Ответить
А для цего не треба так голосно волати... карты - в руки , да и делу конец... - в петушарий.
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11.12.2023 14:38 Ответить
Треба не зупинятися - хай ліквідація стане системною. Тоді кожен зрадник, колобок чи пропагандон стане проживати кожен день в очікуванні смерті, бо розуміє, що кожному з них роту содлат охорони не приставлять і ніхто не знає, кого ліквідують наступним і ним може стати кожен із них. А тремтячи за свою шкуру рашисти почнуть ненавидіти х#йла і почнуть катити на нього бочку, бо їх власна шкура для них дорожче всього
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11.12.2023 14:36 Ответить
Чим Кива відрізняється від бойка, ахметова, соловьйова, піськова...?
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11.12.2023 14:37 Ответить
...Пыня-медед-валька двi вiдрi- каролина... А к слову, куда опять чухнула ротариха ?
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11.12.2023 14:41 Ответить
Ківа це нікому не потрібний вишкварок, який давно заткнувся. Ніхто не пам'ятає, де й коли він гнав з тєлєвізора останній раз. От якби вбили боброєдку або Овоча, можна було б з гордістю сказати що це СБУ. А це - такє собі.. пердь в калюжу де вже лежить потонуле гівно Ківа.
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11.12.2023 14:38 Ответить
Ківа нікому не був потрібний! Він нікого не убив, не згвалтував і лише молов дурним язиком. Є тисячі реальних злочинців-зрадників які нанесли реальну шкоду і не покарані. Цього придурка шльопнути було легко і тепер давай піаритись - яка у нас могутня "массада". Тьфу! Недоумки... У нас "пята колона" зливає інфу кацапам, всілякі єрмаки з татаровими, безуглими та інше лайно з кацапськими паспортами у владі, саботаж на всіх рівнях, системна корупція на закупівлях для армії ... але ми витратили кошти на розробку спецоперації і вбили нікому і на *** не потрібного дрочилу...
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11.12.2023 14:39 Ответить
Це точно. Навіть тут на цензорі ті хто не під "телеЛохоФоном" повелися а цей піар ход від сценаристів ЗЕкоМанди.
А як там мородер-міліардер Резніков живе, норм йому на морі?
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11.12.2023 14:43 Ответить
З 2014 вимагаю ліквідації Баліцкого. А він, ****, живий і його "чомусь" зелені ****** ретельно стараються не помічати і не згадувати бо ж "***** обідєтся"...
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11.12.2023 14:43 Ответить
Вбити Ківу це теж саме що запіздячити Арестовіча - на одного піздобола менше. І всьо... - Нуль в систему.
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11.12.2023 14:48 Ответить
Мабуть зараз наші "зєльониє Бонди" розробляють спєцопєрацію з ліквідації Монтян - ото поржьом...
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11.12.2023 14:51 Ответить
Портнов ще живий ,чомусь вирішили Ківу … усе СБУ «готувало» операцію по знищенню Ківи а про Портнова забули ,хм чому? А мабуть неможна,Татаров не дозволяє
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11.12.2023 16:12 Ответить
Качав...качав ківа біцуху, тужився - пітнів й пукав у спортзалі пів життя.... а не допомогло.... отака х7йня.
Але Бойко, Рабіновіч, Шуфріч, Медвечук - ото справа б була .... а ківа то дрібна-недолуга шістка.
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11.12.2023 14:40 Ответить
СБУ могла бы начать не с городского сумасшедшего Кивы (хотя и на том спасибо), а с Портнова или с Татарова (этот вообще орудует под боком разваливая всю правоохоронную систему Украины), а вот дермака с беней лучше бы отправить Новой Почтой правосудию США
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11.12.2023 14:42 Ответить
портнов і татаров - єто другоє. малюк
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11.12.2023 16:25 Ответить
Не, смех-смехом, тока без бэ... кому теперь достанется сiлосна яма?
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11.12.2023 14:47 Ответить
В России планируют ввести меры для защиты политиков и общественных деятелей. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, пишет издание "РИА Новости". Отмечается, что соответствующие предложения по мерам безопасности должны подготовить до 13 декабря. Причиной этому является убийство в Подмосковье бывшего народного депутата ВРУ Ильи Кивы. О смерти бывшего нардепа стало известно 6 декабря от российских СМИ. Тело Ильи Кивы нашли в элитном загородном клубе "ВеличЪ Country Club" в Подмосковье. По информации российских журналистов, на теле Кивы обнаружили несколько пулевых ранений. Предположительно, что его убили выстрелом в голову. Напомним, в украинской разведке отметили, что коллаборационисты, которые переживают за свою жизнь, еще имеют шанс сдаться. В частности, это единственный способ обеспечить свою безопасность.
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11.12.2023 14:54 Ответить
Краще б вони шмат рельсу ліквідували кг на 10÷15. Особливо добре-під ешелоном з пальним десь під Воронежем.
А ківа був центнерним шматом лайна від якого власникам сама шкода. Годуєш-годуєш, а рукобоуд лише маркер по мапі тягає.
Самим фактом свого існування він доводив, що кончені довбні Світу єднаються саме в РФ. Така собі репутація.
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11.12.2023 14:54 Ответить
Пристрелити психічно неповноцінного ківу це не досягнення. А от грохнути герасімова чи патрушева ото б був "приз у студію"
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11.12.2023 15:07 Ответить
Задовбав цей безглуздий піар.Яку відігравав важливу роль ківа.Здохло чудо ну і х зним.Він некому не потрібен.Крамль завжди своїх шісток прибирає після того як використував.
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11.12.2023 15:20 Ответить
Після перемоги ми багато чого дізнаємось. І всі вороги понесуть свою відповідальність. Головне не дати вам втекти з України.
І відповідати прийдеться всім, починаючи з секретарки зеленського в Опі.
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11.12.2023 15:40 Ответить
А що до Киви: це все) - найголовніша спецоперація СБУ і малюка?
А, забула- ще не випустити Порошенко за кордон.
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11.12.2023 15:51 Ответить
Ну, ну... Может, его, вообще, какие-то гопники застрелили, а СБУ теперь щёки надувает и загадочные комментарии раздаёт.
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11.12.2023 15:46 Ответить
епсель-мопсиль!.вы б российские паспорта у сбушников позабирали!!!..вы с него и таких как он даже званий не поснимали - позорище....
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11.12.2023 15:57 Ответить
Ой, та живий здоровий, раз морду не показали. Інсциніровочка, пфф запросто, так само як з дугіною.
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11.12.2023 16:02 Ответить
А когда малюк доложит о ликвидации вани баканова ?
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11.12.2023 16:05 Ответить
Ех, багато людей, більше молодь, не читають тепер книг. Після Перемоги буде написано стільки казок, що книговидавнича галузь не встигатиме. А якщо серйозно, то на цю тему вже висловилися, що такі заявочки і взяття відповідальності за вбивство не терориста і явного воєнного злочинця шкодить іміджу України. Для Заходу це виглядить політично вмотивованим вбивством. Виглядить це звичайним популізмом для споживача тєлємарафєтної чорнухи.
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11.12.2023 16:14 Ответить
Дурень той Ківа. Лишився би в Україні, ходив би до свого рідного парламенту, до ОПи, до Вані Баканова з подарунками і було би як раніше, продовжував би жити як у бога за пазухою (інші ж живуть!). А так понесло чувака....
Дурень.
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11.12.2023 16:20 Ответить
чем больше СБУ утверждает о своей причастности к ликвидации Кивы, тем меньше в это можно поверить.
потому что заявить о причасности к данной акции государственных служб безопасности может либо круглый идиот, либо с провокатор
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11.12.2023 16:23 Ответить
А чего СБУ не утверждать о своей причастности
к сей акции.Там всего лишь нанять киллера ,заплатить, и делов-то...
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11.12.2023 18:06 Ответить
какая млять важная цель!
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11.12.2023 18:09 Ответить
 
 