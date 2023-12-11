Ликвидация Кивы подтверждает, что враги будут отвечать за свои преступления. Все детали спецопераций общество узнает после победы, - СБУ

В Службе безопасности Украины прокомментировали ликвидацию экс-нардепа-изменника Ильи Кивы и сообщили, что детали всех спецопераций общество узнает после победы Украины.

Об этом говорится в заявлении СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая многочисленное количество запросов от СМИ относительно причастности СБУ к ликвидации преступника и предателя Ильи Кивы, сообщаем:

Служба безопасности Украины проводит очень много успешных спецопераций, в том числе тех, которые несут заслуженное наказание военным преступникам и врагам Украины. И, как отмечал ранее глава СБУ Василий Малюк, смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам и их пособникам", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Не трогайте Шария – это на Новый год. Фотожаберы о ликвидации Кивы

В СБУ напомнили, что глава Службы Василий Малюк неоднократно отмечал, что враги Украины обязательно будут отвечать за свои преступления: и перед Богом, и перед украинским народом – по закону и по морали.

"Ситуация с ликвидацией Ильи Кивы лишь подтверждает эти слова. А все детали спецопераций СБУ общество узнает после нашей неизбежной Победы!" - подытожили в Службе безопасности.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 6 декабря на территории отеля в Подмосковье обнаружили тело предателя Украины Ильи Кивы. Его ликвидировали в рамках спецоперации СБУ.

Смотрите: Царев о ликвидации Кивы в Подмосковье: "Безопасных мест нет. Украинские спецслужбы работают эффективно. Списки на ликвидацию визирует Зеленский". ВИДЕО

Источники Цензор.НЕТ в СБУ показали кадры с места ликвидации предателя Кивы.