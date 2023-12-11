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Україна може розраховувати на продовження підтримки від Німеччини, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шольц

Німеччина продовжить надавати свою підтримку Україні у боротьбі з російською агресією. У Європі важливо сформулювати довгострокову перспективу та довести, що є готовність підтримувати Україну так довго, як це буде необхідно, зокрема, шляхом постачання необхідного озброєння та техніки.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на спільному з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте брифінгу в Берліні в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна може розраховувати на продовження нами підтримки проти російського агресора, наразі та в майбутньому - з нашими поставками військової техніки, гуманітарною і фінансовою підтримкою", - наголосив Шольц.

Він додав, що особливо в поточній складній ситуації важливо дати сигнал в Європі та за її межами, що Україна може впевнено розраховувати на допомогу своїх партнерів.

За словами глави німецького уряду, війна може тривати довго, хоча спочатку могло здаватися, що до цього не дійде. Тому важливо сформулювати довгострокову перспективу, довести, що є готовність підтримувати Україну так довго, як це буде необхідно, і в тому обсязі, в якому потрібно.

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Зокрема, Шольц згадав забезпечення амуніцією та налагодження її виробництва, для чого потрібні спільні зусилля.

"Якщо ми сформулюємо це послання з боку кола європейських, міжнародних друзів і помічників України, це буде також послання російському президентові, який вочевидь сподівається, що готовність у наших країнах робити необхідне знизиться. Отже, це було б важливим сигналом, коли ми йому скажемо: не розраховуй на це!" - наголосив Шольц і висловив сподівання, що саме такий сигнал буде надіслано наприкінці тижня з Брюсселю.

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Він також запевнив, що в Німеччині допомога Україні має широку підтримку серед населення та з боку демократичних партій.

За оцінкою німецького канцлера, розширення ЄС і потрібні для цього реформи об’єднання є однією з центральних тем наступної зустрічі лідерів ЄС в Брюсселі.

Шольц нагадав, що йдеться про одностайність усіх членів об’єднання. У питанні фінансування залишаються невирішеними питання, які не можна усунути одними лише новими грошовими вливаннями, зауважив він.

Канцлер ФРН нагадав про основні пункти обговорення Європейської Ради пізніше цього тижня, в якому він візьме участь: російський напад на Україну та його наслідки, питання розширення ЄС і реформування, напруження на Близькому Сході та внутрішньоєвропейські справи тощо.

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11.12.2023 15:31 Відповісти
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11.12.2023 15:31 Відповісти
Дарма Шольц вголос це заявив. Тепер треба чекати на якесь бикування з боку зе-лідОра та його посіпак в бік Німеччини. Бо за останні півроку зелені покидьки встигли і з британцями посваритися і з поляками і з американцями, тепер ще з німцями лишилося глечики побити, щоб вже владімірсанич та андрєйбарісич змогли ху@лу справжній "падарок пад кремльовскую йолку" покласти ...
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11.12.2023 15:44 Відповісти
довира репутации фрицев заложена меркельшею и прочими штайнмайерами с газпромами...стройте всё заново...
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11.12.2023 15:44 Відповісти
Давай-давай більше Леопардів- рижа ахметовська макака їх на кривбасє переплавить, метал Ганцам продасть😷 за пару евро
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11.12.2023 15:48 Відповісти
Відвертий напад на Україну виявив не тільки слабкість **********, а й економічну та військову безпорадність ЄС. Без України єдине що могло б затримати кацапів на шляху, скажемо, до Ла Манша, це їх нестримне бажання мародерства. Лише це їх трішки "тормознуло". Ну і ще треба було б дорогою відтрахати всіх польок, чешок і німкень. Але це так, "по бирінькому"... Економіка ЄС не готова до війни. Населення не готове. Армії ЄС не існує в природі. Якщо США вирішить вийти з НАТО то НАТО виявиться абсолютно недієздатним і буде негайно знищене обєднаними кацапо-китайськими силами...
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11.12.2023 15:49 Відповісти
100 відсотків
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11.12.2023 15:53 Відповісти
Линия фронта. Немецкий окоп, напротив русский. Сидит немецкий снайпер. Скучно. Никто не
высовывается. Достаёт книжку с русскими фамилиями, кричит:
- Иванов!
Высовывается голова.
- Я.
Бах. Убит.
- Петров!
- Я.
Бах. Убит.
- Сидоров!
- Я.
Бах. Убит.
Сидит кадировєц и молится:
- Только не Карулин. Только не Карулин.
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11.12.2023 15:59 Відповісти
Німчура, це хронічні брехуни. Всю свою історію вони брехали і викручювадись. Історія їх не вчить. Як там Меркель, шалашовка, спить спокійно на пенсії?
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11.12.2023 16:40 Відповісти
 
 