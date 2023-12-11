Угорщина шкодить єдності Євросоюзу, - президент Литви Науседа

Угорщина, погрожуючи заблокувати подальшу підтримку України на переговорах про її членство в ЄС, підриває принцип єдності блоку.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

"Угорщина завдає шкоди принципу єдності, тому що, якщо ми не отримаємо позитивної відповіді (щодо України - ред.), позитивного висновку, буде дедалі більше голосів, які погрожують і заперечують принцип єдності", - зазначив він на пресконференції в Таллінні в понеділок.

Він наголосив, що вважає, що зближення України з ЄС вигідне Угорщині.

Науседа також висловив сподівання, що не буде згаяно можливості запросити Україну і Молдову почати офіційні переговори про членство в Євросоюзі, надати Грузії статус кандидата в ЄС.

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"Ми будемо використовувати всі засоби, щоб переконати Угорщину змінити свою думку", - додав лідер Литви.

Президент Естонії Алар Каріс наголосив на важливості надсилання Росії сигналу про те, що Європа єдина й Україна належить Європі.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс запевнив, що пошуки компромісу щодо України можуть "затягнутися довше, ніж очікувалося".

Він також висловив надію на те, що всі необхідні рішення буде ухвалено на саміті ЄС у Брюсселі, і на майбутньому наступного року саміті НАТО у Вашингтоні.

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Лідери блоку 27 країн проведуть важливу зустріч у четвер, на якій прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий як найближчий союзник президента Росії Володимира Путіна в ЄС, погрожує заблокувати мільярди допомоги й заблокувати переговори про членство України в ЄС.

На саміті цього тижня ЄС збирається домовитися про додаткові 50 мільярдів євро фінансової допомоги Україні, про доповнення фонду зброї Києва 5 мільярдами євро і початок переговорів про вступ України до ЄС.