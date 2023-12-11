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Новини За кордоном
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Угорщина (1331) Євросоюз (7042) Віктор Орбан (271) Науседа Гітанас (257)

Угорщина шкодить єдності Євросоюзу, - президент Литви Науседа

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

орбан,угорщина

Угорщина, погрожуючи заблокувати подальшу підтримку України на переговорах про її членство в ЄС, підриває принцип єдності блоку.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

"Угорщина завдає шкоди принципу єдності, тому що, якщо ми не отримаємо позитивної відповіді (щодо України - ред.), позитивного висновку, буде дедалі більше голосів, які погрожують і заперечують принцип єдності", - зазначив він на пресконференції в Таллінні в понеділок.

Він наголосив, що вважає, що зближення України з ЄС вигідне Угорщині.

Науседа також висловив сподівання, що не буде згаяно можливості запросити Україну і Молдову почати офіційні переговори про членство в Євросоюзі, надати Грузії статус кандидата в ЄС.

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"Ми будемо використовувати всі засоби, щоб переконати Угорщину змінити свою думку", - додав лідер Литви.

Президент Естонії Алар Каріс наголосив на важливості надсилання Росії сигналу про те, що Європа єдина й Україна належить Європі.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс запевнив, що пошуки компромісу щодо України можуть "затягнутися довше, ніж очікувалося".

Він також висловив надію на те, що всі необхідні рішення буде ухвалено на саміті ЄС у Брюсселі, і на майбутньому наступного року саміті НАТО у Вашингтоні.

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Лідери блоку 27 країн проведуть важливу зустріч у четвер, на якій прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий як найближчий союзник президента Росії Володимира Путіна в ЄС, погрожує заблокувати мільярди допомоги й заблокувати переговори про членство України в ЄС.

На саміті цього тижня ЄС збирається домовитися про додаткові 50 мільярдів євро фінансової допомоги Україні, про доповнення фонду зброї Києва 5 мільярдами євро і початок переговорів про вступ України до ЄС.
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Топ коментарі
+13
Єдиний спосіб показати єдність ЄС - загнати продажного мадярського щура у кут і мочити його там капцями, швабрами та сцяним ганчір'ям.
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11.12.2023 17:00
+6
Круто, давайте йому ще 10 мільярдів дамо, хай й далі руйнує
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11.12.2023 17:04
+6
Чомусь маю припущення, що якщо нас і запросять до ЄС, то з запобіжними умовами, які у разі невиконання дозволять нас звідти витурити. Невже немає ніякої управи на цього хряка по угорськи? Невже тільки за власним бажанням? І якими такими компроматами #уйло тримає цього хряка за яйця?
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11.12.2023 17:21
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Єдиний спосіб показати єдність ЄС - загнати продажного мадярського щура у кут і мочити його там капцями, швабрами та сцяним ганчір'ям.
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11.12.2023 17:00 Відповісти
В эту секунду Европа перестанет быть Европой
А чтобы остаться Европой - нужен всего один закон
О голосовании большинства
Демократия - это большинство
А то ,что делает Орбан - это анархия
Наглая , беспрельная анархия
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11.12.2023 17:43 Відповісти
Пох щур. ЩО МІШАЄ І МІШАЛО РАНІШЕ нашій владі будувати хороше життя в Україні ?
Просто українцям потрібно внушити, що Україна йде у Європу. Це приблизно так, як при СРСР йшли до комунізма. Більшість вірило, так і зараз вірить у вступ в ЄС....
А просто задумайтесь самі, чи потрібна Україна самому ЄС ?
В Україні зашкалює корупція, якщо Україна вступає в ЄС, то чи потрібна громадянам ЄС війна на території ЄС ?
Якщо Україна вступає в ЄС, то в яких кордонах ?
Чи може Ви думаєте, що ЄС не буде мати доступу до своїх кордоні - Крим. Донецька область, Харківська область, Луганська, Запорізька, Херсонська ?
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11.12.2023 18:41 Відповісти
Угорщіна не шкодить ,Угорщина грає ту музику, якої підспівує прихованно , більша частина ЄС, яка мріє знову отримати українську колонію під кремлем... часи змінилися ...то отвам х...а не Україна за дарма !!!
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11.12.2023 17:02 Відповісти
А не задарма,то як Луиза?
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11.12.2023 17:14 Відповісти
Не задарма це... прийняти до ЄС вже сьогодні ,включно з окупованою теріторією, яку обов'язково треба звільнити ,прийняти закон регуляції цього питання , та дати на це час Україні
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11.12.2023 17:26 Відповісти
Ніякої там "музики" немає!,, Лідери майже усх країн ЄС, називають речі, своїми іменами,І всі, Це--Бачать!,
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11.12.2023 17:37 Відповісти
Круто, давайте йому ще 10 мільярдів дамо, хай й далі руйнує
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11.12.2023 17:04 Відповісти
Угорщина - гівняна пляма на білому фраку Євросоюза.
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11.12.2023 17:06 Відповісти
в вашей хате пытаются вмешиваться в руководство процессами из под шконки....
выводы делайте.
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11.12.2023 17:09 Відповісти
Шкодить, шкодить, ще й як шкодить! Виженіть їх з ЄС
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11.12.2023 17:13 Відповісти
А у вас ніколи після того випадку не виникала думка шо то може ви не так зрозуміли ситуацію - і можливо ці розумні і інтелегентні люди вам насправді не дякували ( а так як вони розумні і інтелегентні вони не могли вас тойво ну послати куди подалі - вони ж бо розумні і інтелегентні ).
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11.12.2023 18:39 Відповісти
А знаєте я передумав - мож вони вам дійсно дякували. Бо одне це про шось думати і фільми про це дивитися - а інша справа самому приймати в цьому участь ( я би міг не завуалювано написати шо я маю на увазі - але на Цензорі за це мож прилетіти в жбан чи то мож попасти в жбан, такшо залишається надія шо ви самі зрозумієте про шо я насправді хотів написати ).
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11.12.2023 20:03 Відповісти
"далі переконувати"??? коли вже євроімпотенти зрозуміють, що з терористами й їхніми друзями можна говорити виключно мовою сили
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11.12.2023 17:14 Відповісти
Якби подібна дія Угорщини відбувалася вперше то можна було б казати "шкодить". Але ж таке відбувається постіно і схоже в ЄС мають намір роками перевиховувати Орбана і "терпляче очікувати на консенсус", що дуже влаштовує і тішить *****.
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11.12.2023 17:15 Відповісти
Ханти-мансійці заблукали у Європі. Покажіть їм дорогу додому, у Югру.
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11.12.2023 17:20 Відповісти
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11.12.2023 17:20 Відповісти
Чомусь маю припущення, що якщо нас і запросять до ЄС, то з запобіжними умовами, які у разі невиконання дозволять нас звідти витурити. Невже немає ніякої управи на цього хряка по угорськи? Невже тільки за власним бажанням? І якими такими компроматами #уйло тримає цього хряка за яйця?
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11.12.2023 17:21 Відповісти
як переконати цього *ідєра мадярского, коли йому москалі будують атомну станцію, та за москальські гроші, які він у них позичив на це..?
хло йому і Закарпаття пообіцяв..
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11.12.2023 17:28 Відповісти
Що або хто заважає нашкодити угорщині у відповідь? Мабуть що ніщо не заважає, просто на мадярів (як на останніх лузерів в єс) повісили роль "поганих хлопців", яку вони справно виконують (звісно за баблосики), щоб решта країн єс видавали себе "білими і пухнастими" стосовно України і одночасно не дратували пуйла.
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11.12.2023 17:34 Відповісти
Европа плакала, кололась, но продолжала сосать кактус у мадяр.
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11.12.2023 17:36 Відповісти
Бла, бла, бла.
А як щодо перестати тикати пальцями в когось і почати самостійно вирішувати проблеми?
уйобщина не хоче України в ЄС - ну то нема чого їм транспортувати газ через нашу територію. Трошки ******* "випадково" той трубопровід лайна, розкидайте там уламки кацапських шахедів та й по тому. Хай посидять взимку без опалення трошечки, то встромлять весь гуляш світу в сраку своєму ********* ****** угорці дуже бистро.
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11.12.2023 17:40 Відповісти
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11.12.2023 18:04 Відповісти
Петро Порошенко зустрівся з мад'ярським послом: "Відверто обговорили питання, що становлять взаємний інтерес, зокрема в контексті засідання Європейської Ради 14-15 грудня та головування Угорщини в ЄС у 2024 році. Домовились підтримувати подальші контакти".
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11.12.2023 18:49 Відповісти
Не то слово шкодить, воно питається розвалити ЄС, за це орбан і ко отримають премію!!!
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11.12.2023 19:17 Відповісти
 
 