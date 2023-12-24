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Законопроєкт щодо змін в мобілізації найближчими днями зареєструємо в Раді, - Умєров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

умєров

Найближчими днями у ВР буде зареєстровано законопроєкт щодо змін в мобілізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю "Суспільному".

За його словами, влада готує "матрицю відповідальності, або матрицю мобілізації", яка має бути зрозуміла суспільству.

"Ми її обговорюємо з Силами безпеки і оборони, Кабінетом Міністрів і Верховною Радою. Головний меседж - як можна зайти в периметр для служіння країні, що буде, коли ти зайдеш в нього, як ми тебе будемо тренувати, як ти будеш їхати на злагодження, які будуть відпустки і коли, як ти закінчиш служити і вийдеш з цього периметру, доки йде війна", - розповів Умєров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони розглядає можливість запрошувати в ТЦК через електронні сповіщення, - Умєров

На його думку, всі ці складові дуже змістовні й потрібні правила гри для всіх.

"Нам як суспільству потрібно зрозуміти, як ми будемо відвойовувати землі. І в цьому плані мобілізація, демобілізація, відстрочка, соціальний захист - ці питання потребують роз’яснення або змін", - каже Умєров.

Також він зауважив, що якщо влада хоче допомоги суспільству, то повинна сказати, як і кого хоче запросити служити, що буде з цією людиною, коли вона звільниться. Для цього готується законопроєкт.

Також глава Міноборони прокоментував слова президента про запит додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей.

"У нас 3,5 тисячі кілометрів лінії, яку ми повинні боронити. Є стабілізаційні дії, є оборонні, є контрнаступ. Я не буду йти в деталі, але вище керівництво просто хотіло дати відповідь суспільству. Якщо військові кажуть Кабміну: "Дайте, будь ласка, нам енну кількість людей" - звісно, Кабінет Міністрів і Верховна Рада питають, що ми будемо робити з тими, хто вже служить, і що будуть робити люди, яких ми хочемо мобілізувати? Тому ми почали консультації і суспільство буде мати відповіді на ці питання в цьому законопроєкті", - додав Умєров.

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Також він озвучив терміни, коли суспільство зможе дізнатися деталі щодо змін у мобілізації.

"Найближчими днями. Ми домовимося з Верховною Радою, коли будемо його (законопроєкт. - Ред.) реєструвати", - повідомив міністр.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+31
невже будуть призивати виборців зеленського , згідно голосування 2019
відповідальність то прийшла.
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24.12.2023 14:04
+25
Я не МоЖу...
Купив абонен на усі концерти 95-квартала і Дізіль Шоу.
У МЕНЕ БРОНЬ НА ЦІЛИЙ РІК.
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24.12.2023 14:16
+24
Ні, затвердять проект Безмозглої і почнуть призов інвалідів.
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24.12.2023 14:09
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піду в окопи після копів
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24.12.2023 14:34 Відповісти
знову нічого не сказано про гарантії сім'ям, мотивацію , забезпечення ...
все шо зараз маємо -це мобілізація тих хто вже не може втікти від тцкашників на вулиці , а це діди 50+ , сором тай тіко , айно вже приміть закон про мобілізацію 60+ і бігати не тре буде не за ким - будуть з хати виносити і зразу в "штурмовики"..
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24.12.2023 14:41 Відповісти
Вперед, за царя дЄрьмака, якого ніхто не обирав. Але *****, зєлупи і не таке схавають 👍
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24.12.2023 14:42 Відповісти
Ничего еще не слышал в его словах, шобы что-то указывало на то, шо уже сделано в настоящем, все о будущем общим словом треба... Правда, дураки-зебилы повыпускалии уклонистов за кордон, теперь делают фрицам предъяву , мол, верните тех уклонистов взад. Не, ну не дурачки , так себя и страну позорить.
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24.12.2023 14:44 Відповісти
Пшел сам на цурпелигу. Орки проигрывают у нас не благодаря зебилам, а вопреки.
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24.12.2023 14:48 Відповісти
Паникер, досвидос, сдавайся в плен. Над такими, и тока, смогут кацапы поизголяться. А патриот задаст "жизни" и кацапам и зеподкацапникам.
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24.12.2023 14:52 Відповісти
ЗЫ ... дурбыцал, вместо того , чтобы сгруппироваться вокруг Залужного , оно нежеть мечет на плинтус.
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24.12.2023 14:54 Відповісти
Ще й як реп`ях причепився, суть кацап, ти его копняком з ганку, оно в кватырку лезет.
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24.12.2023 15:03 Відповісти
Перестаньте. Якщо страшно то переїздіть блище на захід, тут люди згуртовані, бо в жилах ще тече кров УПА.
Ох як ми цим рашапі...рам жізніНідайом.
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24.12.2023 15:07 Відповісти
Да не сильно что то проигрывают...((
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24.12.2023 15:00 Відповісти
Понятно, шо не так, как хотелось бы. Самое главное , шо за 3 дня у них уже и не получится, как и вообще, а там , даст бог, народ не будет тупых зебилов выбирать, то кацапы даже мечтать не будут, чтобы на нас напасть.
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24.12.2023 15:06 Відповісти
Це ЗСУ стали бо хтось прої...в контракти на поставку,та пох..відносини з Західними партнерами...а пані Безугла геть з цепу зірвалася...
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24.12.2023 15:55 Відповісти
А тут же обратная связь работает на все 100500. Армия проголосовала за зебила, ща отримуе з того прикуп. Мож заре будуть розумнiшими, та й не бутуть бiльше голосувати за тупий i ще тупiшого... Хтозна, подивимося.
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24.12.2023 17:47 Відповісти
Два кабана кошевой з пікаловим вже готують рокзаки.Кравець-санітарка.
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24.12.2023 14:48 Відповісти
В Конституції все написано, ніякого стану війни бути не може, тільки 90 днів, далі або віна, або йдіть нафіг. Тоді всі стають рівними в правах і депутати йдуть в окопи з своїми виводками.
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24.12.2023 14:53 Відповісти
Вы про конституцию Украины? Можно номер статьи? Я учил конституцию Украины 25 лет назад. Что-то поменялось?
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24.12.2023 15:19 Відповісти
Насколько я помню в конституции Украины 161 статья. Гугл указывает на то же самое.
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24.12.2023 16:59 Відповісти
Стаття 161. День прийняття Конституції України є державним святом - Днем Конституції України.
Если ШО. Шо там ты учило 25 лет назад? если ничего не менялось. Гуглом лучше пользуйся.
Есть полномочия Президента и ВРУ в этом вопросе. Никакого ограничения нигде нет. Баранище
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25.12.2023 14:01 Відповісти
Кажется вы потеряли нить разговора. Перечитайте мой комментарий. Я же написал, что статей в конституции Украины 161. Как это противоречит вашему комментарию?
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25.12.2023 14:22 Відповісти
А еше "Украина ООО" и прочая муть. Чепуху не пиши. Нет такого в Конституции!!!
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25.12.2023 13:59 Відповісти
От як би в свій час так завзято Умеров татар кримських мобілізував,можливо б на сьогодні все було б по іншому.
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24.12.2023 15:05 Відповісти
они теперь против нас воюют. А вернем крым, станут выть, чтоб им автономию дали.
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24.12.2023 16:37 Відповісти
Мабуть коли навіть США перестануть постачати озброєння та фінанси і в нас мобілізують 500 000 чмобіків, то на марафоні все одно будуть розповідати, що ця слабо вмотивована, погано навчена і дуже погано озброєна маса несе втрати 1 до 7 до кацапів, у яких ВПК розігнався і в 100 разів більше снарядів має.
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24.12.2023 15:07 Відповісти
Справедливість буде лише тоді коли ті хто приймають рішення відправлять своїх дітей на війну.
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24.12.2023 15:13 Відповісти
Очередной бред под новый год....
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24.12.2023 15:16 Відповісти
Ну нарешті дочекались. Ситуація доволі серйозна. Тут не до рейтингів. Потрібна правильна матриця і відповідальність. Вже прийшов час мобілізувати депутатів всіх рівнів, замість них повинні працювати військові адміністрації, мобілізувати половину державних чиновників, поліціянтів, прокурорів, СБУ. Всі ці люди мають довести свій патріотизм до нашої країни. В іншому разі вони не мають права займати свої посади в нашій Державі. А там дивись і підтягнуться добровольці (вони є).
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24.12.2023 15:22 Відповісти
С уст Умерова выглядит как какая-го детская игра.Чувствуется отсутствие профессионализма.
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24.12.2023 15:36 Відповісти
Не ми , а ти... все що потрібно знати про шапітолізацію...
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24.12.2023 15:40 Відповісти
150 тыс ментов, 83 тыс депутатов, 300 тыс чиновников - уже больше, чем нужно.
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24.12.2023 15:43 Відповісти
Мобілізують армію інвалідів та дідів на утілізацію. Таким військом ми русню не здолаемо.
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24.12.2023 15:43 Відповісти
Зато "Экономика не ляжет" (с) Зе
Если вы бараны еще думаете что власти Украины хотят окончания войны, или даже победы. Вы очень ошибаетесь. Война - как мать родна. Их все устраивает. Чернь дохнет, соцвыплаты уменьшаются.
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25.12.2023 14:03 Відповісти
19.‎12.‎2023

Зеленський бреше про пропозиції Генерального Штабу по мобілізації.

Він їх просто не читав. Сам комплекс заходів розроблений ГШ - це здоровенний 47 сторінковий документ.

Реально пропозиція ГШ в питанні мобілізації це пункт 3 загальних пропозицій

3 Створення ротаційного резерву :

3.1. Військовослужбовців МВС (скорочення структури управління і ППС) 80 000

3.2. Військовозобов'язаних структур НС 20 000 (скорочення структури управлінні)

3.3 Повне задіяння всіх підрозділів і структур Національної гвардії 30 000

3.4. Зняття броні з військовозобов'язаних структур державного управління 80 000.

3.5. Додатковий призов 150 000.

Вього 360000

https://timeze2019.blogspot.com/p/01052021-31082021.html
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24.12.2023 15:52 Відповісти
зверніть увагу на п. 3.4 !

от саме за це зараз і ламаються списи, от саме це й замилюється вкидами умєрова
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24.12.2023 15:55 Відповісти
Провалила "зелена команда" не тільки виготовлення озброєння, а і мобілізацію. Дай Боженьку, щоб хлопці виснажені і напівхворі утримали фронт. Бо Володя Херпіду і його комнда, чи то не бажала втртити рейтинги, чи то нвмисно не збезпечили резерів і інше. Крім цього створили "дірку" в кордоні і дали змогу втекти тим, хто мав би захищати Україну. А інша половина дивиться, що твориться і не спішить туди.
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24.12.2023 15:54 Відповісти
Що за матриця відповідальності..? У Вас хоть за щось буде відповідальність пани держиморди ? Відповідальність у Вас буде кримінальна ( за знищення власного народу ) при будь-які наступні владі..ВІДПОВІДАТИ доведеться за За мінімальну пенсію! За фантастичну зарплатню! За зростання податків та штрафів! За підвищення тарифів! За доставку газу! За маєтки та прибутки можновладців! За їх недоторканність та безкарність! За вилли воєнкомів! За яйця по 17! За хабарі! За велике Крадівництво! За розкрадену гуманітарку! За усі омани з ворогами !!!
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24.12.2023 16:31 Відповісти
https://i.insider.com/657b5f487a3c8094d5dd282f?width=700&format=jpeg&auto=webp


Вгадайте зто хазяїн?І чи піде він на війну?
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24.12.2023 16:47 Відповісти
Рада пішла на канікули. А какая разніца(С) в країні закону и порядку.
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24.12.2023 16:47 Відповісти
Головне ні в якому разі не відпускайте тих хто вже два роки воює! Ці придурошні добровольці мають всі загинути. І сім"ї їх все життя мучатися. А то надумають ще країну розвивати. Ні, розвивати мають тіх хто лишився - колаборанти-ухилянти, корупціонери всікі які відкупилися, і прсотто сцикуни яким повезло втікти. От це - наша еліта і майбутнє. А ті хто в перші дня пішов захищати країну - таким не місце будувати майбутне, хай краще на кладовищах лежать. Ми їх навіть вшановувати будемо.
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24.12.2023 18:51 Відповісти
😢
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24.12.2023 21:35 Відповісти
Нарешті слушна думка!
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25.12.2023 03:27 Відповісти
Мобілізація наразі, це відлов хворих і старих бідняків.
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24.12.2023 19:43 Відповісти
Как на счёт ответственности за матрицу коррупции? Многие чиновники в нее вошли и покидать не собираются.
Никто не должен погибать за коррупционеров. Общество должно выдвинуть требование - мобилизация в обмен на реальную борьбу с коррупцией. Иначе сама коррупция не даст одержать победу.
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24.12.2023 19:46 Відповісти
Це треба було робити ще рік тому!
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25.12.2023 03:29 Відповісти
Если власть не выполняла Конституцию, ПРАВА и законы - РАНЕЕ!!! То что бы она не принимала в будущем и как бы это не аргументировала - она и ЕГО будет "крутить", как ей вздумается... И ни одни сладкие плюшки от этого людям не достанутся!!!
Им НИЧТО не мешало и не мешает выполнять действующие законы и Конструкцию!!!

А бы НЕ СТАЛ верить ни единому их слову!!!!
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25.12.2023 01:23 Відповісти
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