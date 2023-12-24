Законопроєкт щодо змін в мобілізації найближчими днями зареєструємо в Раді, - Умєров
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Найближчими днями у ВР буде зареєстровано законопроєкт щодо змін в мобілізації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю "Суспільному".
За його словами, влада готує "матрицю відповідальності, або матрицю мобілізації", яка має бути зрозуміла суспільству.
"Ми її обговорюємо з Силами безпеки і оборони, Кабінетом Міністрів і Верховною Радою. Головний меседж - як можна зайти в периметр для служіння країні, що буде, коли ти зайдеш в нього, як ми тебе будемо тренувати, як ти будеш їхати на злагодження, які будуть відпустки і коли, як ти закінчиш служити і вийдеш з цього периметру, доки йде війна", - розповів Умєров.
На його думку, всі ці складові дуже змістовні й потрібні правила гри для всіх.
"Нам як суспільству потрібно зрозуміти, як ми будемо відвойовувати землі. І в цьому плані мобілізація, демобілізація, відстрочка, соціальний захист - ці питання потребують роз’яснення або змін", - каже Умєров.
Також він зауважив, що якщо влада хоче допомоги суспільству, то повинна сказати, як і кого хоче запросити служити, що буде з цією людиною, коли вона звільниться. Для цього готується законопроєкт.
Також глава Міноборони прокоментував слова президента про запит додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей.
"У нас 3,5 тисячі кілометрів лінії, яку ми повинні боронити. Є стабілізаційні дії, є оборонні, є контрнаступ. Я не буду йти в деталі, але вище керівництво просто хотіло дати відповідь суспільству. Якщо військові кажуть Кабміну: "Дайте, будь ласка, нам енну кількість людей" - звісно, Кабінет Міністрів і Верховна Рада питають, що ми будемо робити з тими, хто вже служить, і що будуть робити люди, яких ми хочемо мобілізувати? Тому ми почали консультації і суспільство буде мати відповіді на ці питання в цьому законопроєкті", - додав Умєров.
Також він озвучив терміни, коли суспільство зможе дізнатися деталі щодо змін у мобілізації.
"Найближчими днями. Ми домовимося з Верховною Радою, коли будемо його (законопроєкт. - Ред.) реєструвати", - повідомив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
все шо зараз маємо -це мобілізація тих хто вже не може втікти від тцкашників на вулиці , а це діди 50+ , сором тай тіко , айно вже приміть закон про мобілізацію 60+ і бігати не тре буде не за ким - будуть з хати виносити і зразу в "штурмовики"..
Ох як ми цим рашапі...рам жізніНідайом.
Если ШО. Шо там ты учило 25 лет назад? если ничего не менялось. Гуглом лучше пользуйся.
Есть полномочия Президента и ВРУ в этом вопросе. Никакого ограничения нигде нет. Баранище
Если вы бараны еще думаете что власти Украины хотят окончания войны, или даже победы. Вы очень ошибаетесь. Война - как мать родна. Их все устраивает. Чернь дохнет, соцвыплаты уменьшаются.
Зеленський бреше про пропозиції Генерального Штабу по мобілізації.
Він їх просто не читав. Сам комплекс заходів розроблений ГШ - це здоровенний 47 сторінковий документ.
Реально пропозиція ГШ в питанні мобілізації це пункт 3 загальних пропозицій
3 Створення ротаційного резерву :
3.1. Військовослужбовців МВС (скорочення структури управління і ППС) 80 000
3.2. Військовозобов'язаних структур НС 20 000 (скорочення структури управлінні)
3.3 Повне задіяння всіх підрозділів і структур Національної гвардії 30 000
3.4. Зняття броні з військовозобов'язаних структур державного управління 80 000.
3.5. Додатковий призов 150 000.
Вього 360000
https://timeze2019.blogspot.com/p/01052021-31082021.html
от саме за це зараз і ламаються списи, от саме це й замилюється вкидами умєрова
Вгадайте зто хазяїн?І чи піде він на війну?
Никто не должен погибать за коррупционеров. Общество должно выдвинуть требование - мобилизация в обмен на реальную борьбу с коррупцией. Иначе сама коррупция не даст одержать победу.
Им НИЧТО не мешало и не мешает выполнять действующие законы и Конструкцию!!!
А бы НЕ СТАЛ верить ни единому их слову!!!!