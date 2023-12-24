Законопроєкт щодо змін в мобілізації найближчими днями зареєструємо в Раді, - Умєров

Найближчими днями у ВР буде зареєстровано законопроєкт щодо змін в мобілізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю "Суспільному".

За його словами, влада готує "матрицю відповідальності, або матрицю мобілізації", яка має бути зрозуміла суспільству.

"Ми її обговорюємо з Силами безпеки і оборони, Кабінетом Міністрів і Верховною Радою. Головний меседж - як можна зайти в периметр для служіння країні, що буде, коли ти зайдеш в нього, як ми тебе будемо тренувати, як ти будеш їхати на злагодження, які будуть відпустки і коли, як ти закінчиш служити і вийдеш з цього периметру, доки йде війна", - розповів Умєров.

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На його думку, всі ці складові дуже змістовні й потрібні правила гри для всіх.

"Нам як суспільству потрібно зрозуміти, як ми будемо відвойовувати землі. І в цьому плані мобілізація, демобілізація, відстрочка, соціальний захист - ці питання потребують роз’яснення або змін", - каже Умєров.

Також він зауважив, що якщо влада хоче допомоги суспільству, то повинна сказати, як і кого хоче запросити служити, що буде з цією людиною, коли вона звільниться. Для цього готується законопроєкт.

Також глава Міноборони прокоментував слова президента про запит додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей.

"У нас 3,5 тисячі кілометрів лінії, яку ми повинні боронити. Є стабілізаційні дії, є оборонні, є контрнаступ. Я не буду йти в деталі, але вище керівництво просто хотіло дати відповідь суспільству. Якщо військові кажуть Кабміну: "Дайте, будь ласка, нам енну кількість людей" - звісно, Кабінет Міністрів і Верховна Рада питають, що ми будемо робити з тими, хто вже служить, і що будуть робити люди, яких ми хочемо мобілізувати? Тому ми почали консультації і суспільство буде мати відповіді на ці питання в цьому законопроєкті", - додав Умєров.

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Також він озвучив терміни, коли суспільство зможе дізнатися деталі щодо змін у мобілізації.

"Найближчими днями. Ми домовимося з Верховною Радою, коли будемо його (законопроєкт. - Ред.) реєструвати", - повідомив міністр.