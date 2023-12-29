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Обстріл Києва: У Дарницькому районі зафіксовано пошкодження будинку на території приватного сектора

вибух

У Дарницькому районі Києва є пошкодження будинку, без займання.

Про це повідомляє КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

В Дарницькому районі, на території приватного сектора зафіксовано пошкодження будинку. Без займання, зазначили в повідомленні.

Інформація щодо потерпілих з`ясовується.

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Нагадаємо, вранці 29 грудня у столиці пролунала низка вибухів. Відомо про 5 постраждалих.

Автор: 

Київ (19448) Повітряні атаки на Київ (755)


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