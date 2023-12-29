Обстріл Києва: У Дарницькому районі зафіксовано пошкодження будинку на території приватного сектора
У Дарницькому районі Києва є пошкодження будинку, без займання.
Про це повідомляє КМВА, інформує Цензор.НЕТ.
В Дарницькому районі, на території приватного сектора зафіксовано пошкодження будинку. Без займання, зазначили в повідомленні.
Інформація щодо потерпілих з`ясовується.
Нагадаємо, вранці 29 грудня у столиці пролунала низка вибухів. Відомо про 5 постраждалих.
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