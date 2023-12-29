Масована атака РФ на Україну: щонайменше 12 загиблих та 76 поранених, - МВС

Внаслідок атаки РФ на Україну зранку 29 грудня загинули щонайменше 12 людей, 76 осіб дістали поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Так, у Києві під обстріли потрапили Святошинський, Подільський, Шевченківський райони. Загинуло 2 особи, 18 травмовано внаслідок ранкової атаки. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, автомобілі, складські приміщення.

У Львівській області, за словами міністра, вибухом пошкоджено багатоквартирний будинок та інфраструктуру – 1 людина загинула, 9 поранених.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих внаслідок обстрілу Одеси зросла до 3. ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській області ворог влучив по торговому центру, загинуло 5 та травмовано 15 осіб. Також є влучання по пологовому будинку. Підрозділи ДСНС врятували 4 пацієнток.

В Одеській області є влучання у триповерховий будинок, під завалами можливо перебувають люди. Також в Одесі пошкоджено ще щонайменше два будинки. Із житлової 17-типоверхівки ДСНС врятували 23 особи. Загалом на Одещині, за його словами, 2 людини загинуло, 15 поранено.

На Харківщині, як повідомив Клименко, одна людина загинула, девʼять осіб дістали поранення. Медики надають допомогу на місці.

У Запорізькій області окупанти завдали ракетних ударів по інфраструктурних обʼєктах Запоріжжя – 1 людина загинула, 10 поранено.

Читайте також: Рашисти випустили 158 ракет та шахедів по Україні: Сили ППО знищили 114 ворожих цілей