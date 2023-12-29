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Масована атака РФ на Україну: щонайменше 12 загиблих та 76 поранених, - МВС

одеса

Внаслідок атаки РФ на Україну зранку 29 грудня загинули щонайменше 12 людей, 76 осіб дістали поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Так, у Києві під обстріли потрапили Святошинський, Подільський, Шевченківський райони. Загинуло 2 особи, 18 травмовано внаслідок ранкової атаки. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, автомобілі, складські приміщення.

У Львівській області, за словами міністра, вибухом пошкоджено багатоквартирний будинок та інфраструктуру – 1 людина загинула, 9 поранених.

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У Дніпропетровській області ворог влучив по торговому центру, загинуло 5 та травмовано 15 осіб. Також є влучання по пологовому будинку. Підрозділи ДСНС врятували 4 пацієнток.

В Одеській області є влучання у триповерховий будинок, під завалами можливо перебувають люди. Також в Одесі пошкоджено ще щонайменше два будинки. Із житлової 17-типоверхівки ДСНС врятували 23 особи. Загалом на Одещині, за його словами, 2 людини загинуло, 15 поранено.

На Харківщині, як повідомив Клименко, одна людина загинула, девʼять осіб дістали поранення. Медики надають допомогу на місці.

У Запорізькій області окупанти завдали ракетних ударів по інфраструктурних обʼєктах Запоріжжя – 1 людина загинула, 10 поранено.

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Автор: 

МВС (3501) обстріл (28392)


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Щоб ви, кляті москалі, всі подохли на своїх болотах! Царство небесне загиблим, скорішого одуження пораненим! Тримаємось українці!
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29.12.2023 11:29 Відповісти
путін і його злочина нациська кліка це гірше гітлера ,це зло треба знищити поки воно не знищить світ ,ця рашиська паскуда відчуває свою безкарність ,цьому сприяли як західна нерішучість ,так і українська незлагодженість і безвідповідальність влади.
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29.12.2023 11:42 Відповісти
Може уже час гнати цього препи.дента і уряд у відставку і тут же в кайданках - під суд? Га? Чи дамо їм безкарно дозволити кацапам зруйнувати економіку, енергетику, інфраструктуру України, обезголовити і кинути наубой українську Армію? А потім, як домовлялися в Омані - підписати капітуляцію. Га? Чи мемо дивитися увечері черговий монолог і відосік з методички і під сопілочку єрмака?
***, де наша Армія? Де Залужний? Це остання наша надія і опора.Чому вони мовчки спостерігають як Україну добивають і ведуть до капітуляції як отару баранів на бойню?... Вірно казав С.Петлюра про українських гнид...
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29.12.2023 12:11 Відповісти
Так зеля же ******, что есть дальние дроны. Почему перестали ******* военные аэродромы кацапам ?? Сыкливый Бидон не разрешает ? Или на самом деле нечем ?? Только и можете, что простых работяг нагребать в окопы. Где дроны ? Где ракеты ? Почему это все не летит на голову кацапам ?
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29.12.2023 12:37 Відповісти
 
 