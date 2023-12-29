Посол Великої Британії Гарріс: Атака на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс відреагував на ранкову масовану атаку РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter (X) посла Великої Британії.

"Знову підлі атаки Росії на Україну цього ранку. За повідомленнями, пошкоджено пологовий, житлові будинки, торгцентри та залізничні станції – все у святковий сезон. Атака на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином", – написав Гарріс.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, 29 лютого ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти. Українські сили ППО знищили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет російських загарбників.