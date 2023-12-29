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Посол Великої Британії Гарріс: Атака на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином

гарріс,мартін

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс відреагував на ранкову масовану атаку РФ. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter (X) посла Великої Британії.

"Знову підлі атаки Росії на Україну цього ранку. За повідомленнями, пошкоджено пологовий, житлові будинки, торгцентри та залізничні станції – все у святковий сезон. Атака на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином", – написав Гарріс.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, 29 лютого ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти. Українські сили ППО знищили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет російських загарбників.

Автор: 

ракети (4021) атака (339) Гарріс Мартін (15)


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Топ коментарі
+9
а ми вже два роки думаємо, що це невинні жарти обожнюю західну дипломатичну мову наче, сказали страшну річ, а за нею - ніхуа.
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29.12.2023 11:32
+4
Ну, і ...?!
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29.12.2023 11:30
+3
Ракєт хочу. Томагавків
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29.12.2023 11:30
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Вірно хлопці,він діло кажє !
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29.12.2023 11:27 Відповісти
ты,падаль козломордая,сдохни в муках
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29.12.2023 14:25 Відповісти
Ракєт хочу. Томагавків
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29.12.2023 11:30 Відповісти
авианосец им в бухту
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29.12.2023 12:23 Відповісти
Ну, і ...?!
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29.12.2023 11:30 Відповісти
а ми вже два роки думаємо, що це невинні жарти обожнюю західну дипломатичну мову наче, сказали страшну річ, а за нею - ніхуа.
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29.12.2023 11:32 Відповісти
Угу... 50 відтінків глибокої стурбованості.
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29.12.2023 11:37 Відповісти
Прям куда не глянь - Организация Обеспокоенных Наций !!! Нам бы ракет сколько, сколько у вас решительных осуждений, сильных обеспокоеностей и непримиримых протестов!
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29.12.2023 11:40 Відповісти
Таких воєнних злочинів раша спричинила тисячі і тисячі в Україні,а на Захід зброю не дає,щоб не тубувати кремлівського психопата
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29.12.2023 11:42 Відповісти
Цей підор від України в ООН мабуть вже ініціює скликання засідання Ради Безпеки ООН? А, ні, я помилився в нього шефи ті самі підори. Нічого не буде
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29.12.2023 11:53 Відповісти
Вони якісь дурні, ці європейці.
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29.12.2023 12:29 Відповісти
Как он догадался? Гений наверно.
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29.12.2023 12:31 Відповісти
і що, а хто йому заперечить, йди міняй памперс і думай, що робити.
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29.12.2023 14:00 Відповісти
 
 