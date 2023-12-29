Посол Великобритании Гаррис: Атака на гражданскую инфраструктуру является военным преступлением

Посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис отреагировал на массированную утреннюю атаку РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter (X) посла Великобритании.

"Снова подлые атаки России на Украину в это утро. По сообщениям, повреждены роддом, жилые дома, торгцентры и железнодорожные станции - все в праздничный сезон. Атака на гражданскую инфраструктуру является военным преступлением", - написал Гаррис.

Также читайте: Посол США Бринк об утренней атаке: Украина нуждается в финансировании уже сейчас

Как сообщает Цензор.НЕТ, 29 февраля враг нанес массированный ракетный удар по Украине. Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. Украинские силы ПВО уничтожили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет российских захватчиков.