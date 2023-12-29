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Посол Великобритании Гаррис: Атака на гражданскую инфраструктуру является военным преступлением

гарріс,мартін

Посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис отреагировал на массированную утреннюю атаку РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter (X) посла Великобритании.

"Снова подлые атаки России на Украину в это утро. По сообщениям, повреждены роддом, жилые дома, торгцентры и железнодорожные станции - все в праздничный сезон. Атака на гражданскую инфраструктуру является военным преступлением", - написал Гаррис.

Также читайте: Посол США Бринк об утренней атаке: Украина нуждается в финансировании уже сейчас

Как сообщает Цензор.НЕТ, 29 февраля враг нанес массированный ракетный удар по Украине. Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. Украинские силы ПВО уничтожили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет российских захватчиков.

Автор: 

ракеты (3567) атака (374) Гаррис Мартин (13)


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Топ комментарии
+9
а ми вже два роки думаємо, що це невинні жарти обожнюю західну дипломатичну мову наче, сказали страшну річ, а за нею - ніхуа.
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29.12.2023 11:32
+4
Ну, і ...?!
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29.12.2023 11:30
+3
Ракєт хочу. Томагавків
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29.12.2023 11:30
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Вірно хлопці,він діло кажє !
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29.12.2023 11:27 Ответить
ты,падаль козломордая,сдохни в муках
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29.12.2023 14:25 Ответить
Ракєт хочу. Томагавків
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29.12.2023 11:30 Ответить
авианосец им в бухту
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29.12.2023 12:23 Ответить
Ну, і ...?!
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29.12.2023 11:30 Ответить
а ми вже два роки думаємо, що це невинні жарти обожнюю західну дипломатичну мову наче, сказали страшну річ, а за нею - ніхуа.
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29.12.2023 11:32 Ответить
Угу... 50 відтінків глибокої стурбованості.
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29.12.2023 11:37 Ответить
Прям куда не глянь - Организация Обеспокоенных Наций !!! Нам бы ракет сколько, сколько у вас решительных осуждений, сильных обеспокоеностей и непримиримых протестов!
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29.12.2023 11:40 Ответить
Таких воєнних злочинів раша спричинила тисячі і тисячі в Україні,а на Захід зброю не дає,щоб не тубувати кремлівського психопата
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29.12.2023 11:42 Ответить
Цей підор від України в ООН мабуть вже ініціює скликання засідання Ради Безпеки ООН? А, ні, я помилився в нього шефи ті самі підори. Нічого не буде
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29.12.2023 11:53 Ответить
Вони якісь дурні, ці європейці.
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29.12.2023 12:29 Ответить
Как он догадался? Гений наверно.
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29.12.2023 12:31 Ответить
і що, а хто йому заперечить, йди міняй памперс і думай, що робити.
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29.12.2023 14:00 Ответить
 
 