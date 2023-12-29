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Масована атака РФ: У Дрогобичі на Львівщині є влучання в інфраструктурний об’єкт

ракета

У Дрогобицькому районі Львівської області є влучання в інфраструктурний об’єкт внаслідок ракетної атаки 29 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дрогобицьку районну військову адміністрацію.

"Жителі Дрогобиччини, на жаль, внаслідок ранкових ворожих обстрілів є ракетні влучання в один із інфраструктурних обʼєктів нашого району", - зазначив начальник Дрогобицької РВА Степан Кулиняк.

За його словами, на місці працюють усі профільні служби. За попередніми даними, жертв немає.

Нагадаємо, внаслідок ранкового обстрілу Львова одна людина загинула і ще п’ятнадцятеро дістали поранення. Ракета влучила в будинок. 

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Автор: 

Дрогобич (49) Львів (3069) обстріл (28392) Львівська область (2425)


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Кацап пропонує здатись.
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29.12.2023 12:24 Відповісти
Недочекається
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29.12.2023 13:13 Відповісти
Нехай буде прокляте все рашистське насіння аж до Восьмого коліна !!!
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29.12.2023 12:31 Відповісти
Краще хай здохнуть до останього ембріона..
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29.12.2023 15:02 Відповісти
в пса Патрона рейтинг вищий за клована, новий конкурент у Зе з'явився, починають мірятися рейтингами
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29.12.2023 12:44 Відповісти
З клованом і зедебілами все й так зрозуміло.Мене турбує інше-нездорові люди,що в темі про кацапські обстріли приліплюють пса-лиш би щось перднути.
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29.12.2023 13:07 Відповісти
працює навідник ракет
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29.12.2023 12:59 Відповісти
 
 