Масована атака РФ: У Дрогобичі на Львівщині є влучання в інфраструктурний об’єкт

У Дрогобицькому районі Львівської області є влучання в інфраструктурний об’єкт внаслідок ракетної атаки 29 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дрогобицьку районну військову адміністрацію.

"Жителі Дрогобиччини, на жаль, внаслідок ранкових ворожих обстрілів є ракетні влучання в один із інфраструктурних обʼєктів нашого району", - зазначив начальник Дрогобицької РВА Степан Кулиняк.

За його словами, на місці працюють усі профільні служби. За попередніми даними, жертв немає.

Нагадаємо, внаслідок ранкового обстрілу Львова одна людина загинула і ще п’ятнадцятеро дістали поранення. Ракета влучила в будинок.

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