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Остін та Умєров обговорили загрози повітряних атак з боку Росії

ракета

Глава Пентагону Ллойд Остін обговорив з главою Міноборони України Рустемом Умєровим загрози ракетно-повітряних атак з боку РФ, а також останній масштабний напад російських сил на українські міста.

Розмова відбулася в п’ятницю, повідомили в Пентагоні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Сторони обговорити "жорстокі повітряні атаки РФ на Україну, а також останню ситуацію на місяцях", зауважили в оборонному відомстві США.

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При цьому, Ллойд Остін підтвердив, що Сполучені Штати й міжнародна коаліція, яка налічує близько пів сотні країн "залишатимуться непохитними" в підтримці народу України.

Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 грудня та вранці 29 грудня Росія випустила 158 ракет та шахедів по Україні. Внаслідок цих обстрілів України загинули 30 осіб, 160 дістали поранення.

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обстріл (28392) Остін Ллойд (521) Умєров Рустем (604)


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При цьому, Ллойд Остін підтвердив, що Сполучені Штати й міжнародна коаліція, яка налічує близько пів сотні країн "залишатимуться непохитними" в підтримці народу України. про що і "поговорили "Але не поговорили,що рашист отримав "озвірін",через відсутність допомоги Україні західних лицемірних пустомель
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30.12.2023 11:13 Відповісти
 
 