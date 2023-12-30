Канада рішуче засуджує масований удар Росії по Україні
Канада рішуче засуджує наймасованішу атаку РФ по Україні, яка відбулася 29 грудня з використанням ракет та дронів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення МЗС Канади в соцмережі Х.
"Канада рішуче засуджує ракетні атаки та атаки безпілотників Росії на численні українські міста, включаючи Київ. Ми стоїмо з Україною і засуджуємо незаконне вторгнення Путіна", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 грудня та вранці 29 грудня Росія випустила 158 ракет та шахедів по Україні. Внаслідок цих обстрілів України загинули 30 осіб, 160 дістали поранення.
Топ коментарі
+10 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар30.12.2023 08:51
+7 Gary Grant
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+5 Bob Fayn
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А те, про що йдеться- звичайний 3,14здьож!
чому це вона, повинна, безкоштовно, пропускати ракети, для вбивства українців, через свою територію?
хай реєструються, та платять мито!
Та запам'ятай, що пишеться кращИй та *****...
ТОП КОМЕНТАРІ
+47
Разве слово "*****" стало нормативной лексикой?
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Если Вам не известно, то с некоторых пор,
указанное Вами слово, очень широко используется
во всем Мире и заменяет фамилию президента соседней с Украиной страны.
Администратор форума.