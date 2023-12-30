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Новини Війна
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Канада рішуче засуджує масований удар Росії по Україні

дніпро

Канада рішуче засуджує наймасованішу атаку РФ по Україні, яка відбулася 29 грудня з використанням ракет та дронів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення МЗС Канади в соцмережі Х.

"Канада рішуче засуджує ракетні атаки та атаки безпілотників Росії на численні українські міста, включаючи Київ. Ми стоїмо з Україною і засуджуємо незаконне вторгнення Путіна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 грудня та вранці 29 грудня Росія випустила 158 ракет та шахедів по Україні. Внаслідок цих обстрілів України загинули 30 осіб, 160 дістали поранення.

Автор: 

Канада (2191) обстріл (28392)


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Топ коментарі
+10
а більше всіх здивована польща.
чому це вона, повинна, безкоштовно, пропускати ракети, для вбивства українців, через свою територію?
хай реєструються, та платять мито!
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30.12.2023 08:51
+7
Білий шум.
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30.12.2023 08:34
+5
Хто ще не висловив,занепокоєння та стурбованість?тепер цілий тиждень будуть занепокоєнності та осудження проголошувати.
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30.12.2023 08:36
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Білий шум.
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30.12.2023 08:34 Відповісти
Хто ще не висловив,занепокоєння та стурбованість?тепер цілий тиждень будуть занепокоєнності та осудження проголошувати.
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30.12.2023 08:36 Відповісти
А геносек оон рішучіше засудив
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30.12.2023 08:39 Відповісти
Рішуче засудив екіпаж фронтового бомбардувальника су-24м, коли руzzкая лоханка пришвартувалась без дозволу.
А те, про що йдеться- звичайний 3,14здьож!
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30.12.2023 08:51 Відповісти
а більше всіх здивована польща.
чому це вона, повинна, безкоштовно, пропускати ракети, для вбивства українців, через свою територію?
хай реєструються, та платять мито!
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30.12.2023 08:51 Відповісти
Ну так, як без транзитного мита.
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30.12.2023 09:28 Відповісти
з вилупленням кугуте
Та запам'ятай, що пишеться кращИй та *****...

ТОП КОМЕНТАРІ

+47

Разве слово "*****" стало нормативной лексикой?

+++++++++++++
+++++++++++++
Если Вам не известно, то с некоторых пор,
указанное Вами слово, очень широко используется
во всем Мире и заменяет фамилию президента соседней с Украиной страны.

Администратор форума.
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30.12.2023 09:49 Відповісти
Нужно больше обеспокоенностей!
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30.12.2023 09:13 Відповісти
і тобі, теж
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30.12.2023 09:50 Відповісти
Якого змісту може бути змістовний діалог з ФАШИСТАМИ ХХІ століття!!!
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30.12.2023 09:14 Відповісти
Відчувається різниця між засудженнями рішучим та не рішучим...
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30.12.2023 09:22 Відповісти
За новим протоколом, на підтвердження рішучості засудження додається рішення уряду про передачу Україні засобів ППО та *********** до них.
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30.12.2023 11:06 Відповісти
Канада це найбільше розчарування. Одна з самих дружніх країн до війни, маючи потужну економіку по допомозі під час війни не дотягує навіть до Естонії. Пару раз допомогли грошима на отібись, ні зброї ні снарядів лише діпкорсьони - нема її...
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30.12.2023 09:31 Відповісти
Беріть у руки зброю і покажіть як треба. Чи ви думаєте, що ваші рішучі пуки на дивані патріотичними гаслами чимось кращі від пустопорожньої заяви канадців?
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30.12.2023 09:49 Відповісти
Тих світових занепокоєнь і стурбованостей вистарчить на день, максимум два. А далі все по графіку, рутинна торгівля з ху...лом, візити, туризм і мовчазна підтримка...
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30.12.2023 10:17 Відповісти
Рожеви поні ні як не зрозуміють Що час Засуджалок вже минум . Зараз треба щась робити та негайно , бо як що тільки Засуджувать то війна прийде і до Канади
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30.12.2023 11:23 Відповісти
 
 