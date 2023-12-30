Канада рішуче засуджує масований удар Росії по Україні

Канада рішуче засуджує наймасованішу атаку РФ по Україні, яка відбулася 29 грудня з використанням ракет та дронів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення МЗС Канади в соцмережі Х.

"Канада рішуче засуджує ракетні атаки та атаки безпілотників Росії на численні українські міста, включаючи Київ. Ми стоїмо з Україною і засуджуємо незаконне вторгнення Путіна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 грудня та вранці 29 грудня Росія випустила 158 ракет та шахедів по Україні. Внаслідок цих обстрілів України загинули 30 осіб, 160 дістали поранення.