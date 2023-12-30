Канада решительно осуждает массированный удар России по Украине
Канада решительно осуждает самую массированную атаку РФ по Украине, которая состоялась 29 декабря с использованием ракет и дронов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение МИД Канады в соцсети Х.
"Канада решительно осуждает ракетные атаки и атаки беспилотников России на многочисленные украинские города, включая Киев. Мы стоим с Украиной и осуждаем незаконное вторжение Путина", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь с 28 на 29 декабря и утром 29 декабря Россия выпустила 158 ракет и шахедов по Украине. В результате этих обстрелов Украины погибли 30 человек, 160 получили ранения.
Топ комментарии
+10 Hrysha Hlyba #582024
показать весь комментарий30.12.2023 08:51
+7 Gary Grant
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+5 Bob Fayn
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А те, про що йдеться- звичайний 3,14здьож!
чому це вона, повинна, безкоштовно, пропускати ракети, для вбивства українців, через свою територію?
хай реєструються, та платять мито!
Та запам'ятай, що пишеться кращИй та *****...
ТОП КОМЕНТАРІ
+47
Разве слово "*****" стало нормативной лексикой?
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Если Вам не известно, то с некоторых пор,
указанное Вами слово, очень широко используется
во всем Мире и заменяет фамилию президента соседней с Украиной страны.
Администратор форума.