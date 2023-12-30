Канада решительно осуждает массированный удар России по Украине

Канада решительно осуждает самую массированную атаку РФ по Украине, которая состоялась 29 декабря с использованием ракет и дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение МИД Канады в соцсети Х.

"Канада решительно осуждает ракетные атаки и атаки беспилотников России на многочисленные украинские города, включая Киев. Мы стоим с Украиной и осуждаем незаконное вторжение Путина", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 28 на 29 декабря и утром 29 декабря Россия выпустила 158 ракет и шахедов по Украине. В результате этих обстрелов Украины погибли 30 человек, 160 получили ранения.

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