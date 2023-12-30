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Новини
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Суд арештував одного з найбільших постачальників Міноборони, який пропонував $500 тисяч хабаря посадовцю ДБР

гринкевич

За матеріалами ДБР Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою львівському бізнесмену.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Підозрюваний також за рішенням суду може внести заставу у розмірі 429 млн. 440 тис гривень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Один з найбільших постачальників Міноборони намагався дати хабаря у $500 тис., - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар у 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР.

Хабар пропонувався за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.

Бюро порушило кілька місяців тому кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн. Однак багато контрактів не було виконано, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами.

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За попередніми оцінками сума збитків може сягати понад 1 млрд грн.

За даними джерела УП, йдеться про Ігоря Гринкевича. Його ж обличчя правоохоронці засвітили через анонімні телеграм-канали.

Детальніше про дану справу читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Золотий вагон, піщаний кар’єр та лакшері вечірки: за що постачальник Міноборони давав ДБР хабар у $500 тисяч".

Автор: 

хабар (4701) Міноборони (7349) ДБР (3488)


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Топ коментарі
+11
один на яйцях погорів,цей на трусах, але жодного ще не посадили..
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30.12.2023 18:41
+9
Ну интересно пойдет на сделку? Назовет подельников с минобороны или опять будет по медицинской линии косить?
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30.12.2023 18:38
+6
А міг би плять накупити дронів на ті вкрадені гроші. Була б в мене така сума, я б спробував запиляти пару цікавих речей для оборони.
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30.12.2023 18:46
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Ну интересно пойдет на сделку? Назовет подельников с минобороны или опять будет по медицинской линии косить?
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30.12.2023 18:38 Відповісти
один на яйцях погорів,цей на трусах, але жодного ще не посадили..
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30.12.2023 18:41 Відповісти
У этого шансы сесть маленькие, много знает, много денег украл, есть наверняка те кому он заносил
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30.12.2023 18:53 Відповісти
Та нунах, пол ляма ЗЕЛЕНИ,? смешно...
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30.12.2023 18:40 Відповісти
За це і закрили!
Хочуть все, а не копійки…
І заберуть!
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30.12.2023 19:02 Відповісти
синуля с телкою псевдо художницею, сестра піддута корова та маман в гучі вже напевно в батальоні Венеція
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30.12.2023 18:41 Відповісти
А різникоффа чому відпустили?
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30.12.2023 18:42 Відповісти
бо він ділився
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30.12.2023 18:43 Відповісти
той ділився, але засвітився, а цей просто відкату мало дав)
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30.12.2023 18:44 Відповісти
З того, що тут написано, у мене складаєтья паззл, що чувак був змушений давати хабар, щоб зняли арешт з майна. Сподіваюсь, що розслідування буде всебічним та неупередженим.
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30.12.2023 18:43 Відповісти
Змушений?!
Спочатку він заніс Рєзнікову, щоб з будівельним бізнесом потрапити до сфери постачання ЗСУ одягу.
Потрапив. Вкрав.
Рєзнікова зняли.
Тепер ті, хто керував Резніковим ідав будівельнику вкрасти, заберуть не лише вкрадене, а і весь його бізнес.
Класика.
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30.12.2023 19:08 Відповісти
А міг би плять накупити дронів на ті вкрадені гроші. Була б в мене така сума, я б спробував запиляти пару цікавих речей для оборони.
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30.12.2023 18:46 Відповісти
Інший менталітет.
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30.12.2023 18:51 Відповісти
У богатих гроші тільки до рук прилипають , у більшості . Це голота може донатити із пенсій , та мінімалок .
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30.12.2023 18:54 Відповісти
Отакі ми, пенсіонери-інваліди, паскудні донатери))
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30.12.2023 18:59 Відповісти
по суті мільярдери могли б замовити ***** за гроші, та вивезти в гаагу, я не вірю що його охорона непідкупна, але ж...
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30.12.2023 19:06 Відповісти
Оце ж і є дуже дивним. Його могли і просто тюкнути найманці. Але чомусь сильні світу цього не дають згоди.
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30.12.2023 19:15 Відповісти
бо вони жлоби за копійку вдавляться
тому й багаті
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30.12.2023 19:17 Відповісти
Тобто, якби чувак не рипався, жив би далі в своє задоволення, адже у нас красти мільярдами-не злочин.
Так, ***********…
Злочин-не ділитись з бубою
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30.12.2023 18:58 Відповісти
Пол-ляма ЗЕЛЕНИ-это там +:-, ну нунах...
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30.12.2023 19:04 Відповісти
Його взяли не за танці з трусами а за передачу грошей дбр. Спочатку клістронщики назвали цифру а потім здрейфили.
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30.12.2023 19:05 Відповісти
За методом «насралова», замотається в клітчете зелене одіяло з лікарні у Феофанііі, «одразу, після віддаленої ХІРУОГІЧНОІ ОПЕРАЦІЇ тамже», з обов'язковою каталкою або інвалідним стулом типу «любі мої» імені Тимошенчихи, потім, втрата свідомості і совісті одночасно, за присутності купи проплачених ЗМІ від абдристовичей з безумними ….. ну і далі за цим методом!! Портнов з льовочкіними та клюєвими, на підстраховці ….
«Втрата», одночасна, совісті та свідомості, за методом «яйце для якунОвоча» …, бажано, одночасно з діареєю…
Може і відпустять, оті судді МАЙДАНУ…
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30.12.2023 19:23 Відповісти
https://youtu.be/6z-8SGB8sf0?si=DTjPP4xOLMo5y0Oa ....

Боевой генерал Марченко на стриме у Борислава Березы...✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱 Слава ЗСУ та генералу Залужному Потужному Гетьману України ✊💪🥇🥇🥇
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30.12.2023 19:38 Відповісти
 
 