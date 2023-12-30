Суд арештував одного з найбільших постачальників Міноборони, який пропонував $500 тисяч хабаря посадовцю ДБР
За матеріалами ДБР Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою львівському бізнесмену.
Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Підозрюваний також за рішенням суду може внести заставу у розмірі 429 млн. 440 тис гривень.
Працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар у 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР.
Хабар пропонувався за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.
Бюро порушило кілька місяців тому кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн. Однак багато контрактів не було виконано, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами.
За попередніми оцінками сума збитків може сягати понад 1 млрд грн.
За даними джерела УП, йдеться про Ігоря Гринкевича. Його ж обличчя правоохоронці засвітили через анонімні телеграм-канали.
Детальніше про дану справу читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Золотий вагон, піщаний кар’єр та лакшері вечірки: за що постачальник Міноборони давав ДБР хабар у $500 тисяч".
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Хочуть все, а не копійки…
І заберуть!
Спочатку він заніс Рєзнікову, щоб з будівельним бізнесом потрапити до сфери постачання ЗСУ одягу.
Потрапив. Вкрав.
Рєзнікова зняли.
Тепер ті, хто керував Резніковим ідав будівельнику вкрасти, заберуть не лише вкрадене, а і весь його бізнес.
Класика.
тому й багаті
Так, ***********…
Злочин-не ділитись з бубою
«Втрата», одночасна, совісті та свідомості, за методом «яйце для якунОвоча» …, бажано, одночасно з діареєю…
Може і відпустять, оті судді МАЙДАНУ…
Боевой генерал Марченко на стриме у Борислава Березы...✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱 Слава ЗСУ та генералу Залужному Потужному Гетьману України ✊💪🥇🥇🥇