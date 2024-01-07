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окупація (5831) Росгвардія (84) Центр національного спротиву (428)

Росія розмістила майже 35 тисяч росгвардійців на тимчасово окупованих територіях України, - Центр нацспротиву

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

окупанти,арміярф,рашисти

До їхніх обов’язків входить проведення фільтраційних заходів серед цивільного населення та виявлення учасників підпільного руху.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр національного спротиву.

"Згідно з даними переданими від українського підпілля станом на січень 2024 року РФ зосередила на ТОТ близько 35 тисяч росгвардійців. Половину з них становлять регулярні формування, що за структурою розподілені у бригаду, 5 батальйонно-тактичних груп та 44 тактичні групи. Решта - це більш як 100 зведених підрозділів, які на ротаційній основі завозяться з території РФ. Зведені підрозділи формуються з-поміж співробітників ОМОН та СОБР", – зазначається в.

На озброєнні у даних підрозділів, крім службових автомобілів та ББМ, є також танки, артилерійські системи і вертольоти. Все це озброєння вони застосовують для упокорення незгодних з російською окупацією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни продовжують грабувати населення тимчасово окупованих територій, - Федоров

Також ці підрозділи залучались для охорони "виборчих дільниць" на ТОТ під час псевдореферендуму у вересні 2022 та псевдовиборів у вересні 2023.

У ЦНС впевнені, саме співробітники росгвардії здійснюватимуть тиск на цивільне населення у процесі підготовки до "виборів" президента рф, які заплановані на березень 2024 року.

Окрім проведення власне бойових заходів проти цивільного населення, співробітники росгвардії активно залучаються до пропагандистських заходів у навчальних закладах.

Також читайте: Окупанти готують мешканців окупованих територій, що нормального водопостачання не буде ще 10-20 років, - правозахисники

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
це вже нові. Ті, що їхали з парадкою, аксєльбантами і духовими закінчились на житомірському шосе.
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07.01.2024 14:00
+6
Диктатури впевнено перемагають, поки демократії обурюються й шукають мирних шляхів
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07.01.2024 14:09
+3
для початку будемо піднімати економіку білгородщини
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07.01.2024 14:07
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Це окремо від діючої армії. Так. Скоть, як міль.
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07.01.2024 13:53 Відповісти
це вже нові. Ті, що їхали з парадкою, аксєльбантами і духовими закінчились на житомірському шосе.
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07.01.2024 14:00 Відповісти
було і таке.... слава Героям!
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07.01.2024 16:10 Відповісти
куйлу треба вибори. Буде куйло давити. куйло знає, якщо (малоймовірно) його не виберуть, кобзон зустрічає.
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07.01.2024 13:55 Відповісти
А так як невдоволення в економіці параші росте, треба показати, щось хоть. А це війна в Україні.
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07.01.2024 13:57 Відповісти
для початку будемо піднімати економіку білгородщини
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07.01.2024 14:07 Відповісти
а у мурманську кацапи і самі справляться
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07.01.2024 14:10 Відповісти
Кормить этим суперфудом будут по старинке-с лопаты.Вкусно и точка.
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07.01.2024 15:14 Відповісти
Взагалі то війну кремляді для цього і робили .Невдоволення ************** на засрашкі почалося ще з 2012го .А так... війна все спише. І це проходить.
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07.01.2024 14:07 Відповісти
Гарант куйло.
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07.01.2024 14:03 Відповісти
Насмішив. Але розумію, там так і є.
Якщо не ті букви будуть, вибачте. Каву трохи збоку розлив. Поки що процює. Запасну маю. Тоже так працює.
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07.01.2024 14:06 Відповісти
Диктатури впевнено перемагають, поки демократії обурюються й шукають мирних шляхів
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07.01.2024 14:09 Відповісти
Ті самі війська SS...Вірніше,ZZ..
Гестапо...
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07.01.2024 15:01 Відповісти
Zондер команда.
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07.01.2024 15:27 Відповісти
Калька 100 річної давнини. Восени 20 року для боротьби з "дрібнобуржуазією" в Україні та проведення "автономізації" Лєнін послав двох яскравих украінофобів свого секретаря Молотова та нєістового Фелікса. ВУЧК було розділене. Операції на Правобережжі проводив старий убивця та грабіжник Євдокимов, створені каральні війська -корпус Червонного Козацтва, основу якого складали земляки Молотова вояки в сафянових чобітках з нечернозем'я, який складався із 6 бригад (12 полків) біля 40 тис. особового складу. Командував майстер массових убивств Примаков. Після відмови від автономізації були перекинуті на північний Кавказ. А сафянові чобітки як територіальні війська перейшли в Данбасс ( міста Красноармійськ,Красний Луч,Красний Лиман та ін.) А вже їх потомки з потомками лагерних вертухаїв стали адептами молотовського Рускага мірка.
Самою крупною операцією ВЧК того періоду став вивід на територію України військ Тютюнника. Представником легендованого підпілля у Тютюнника був Ніколаєв - Журід, українець з Чернігівщини, бувший штабс-капітан. Він закінчив свою кар'єру у 1938 році начконтррозвідки НКВД, разом із всіма учасниками репресій в Україні -Євдокимовим, Фриновським,Дейчем та іншими, членами так званого Севєрокавказького клану в НКВД.
Такий фірменний знак НКВД,КГБ як ложний закордон теж зародився в ті часи саме в Україні. Його активно впроваджував аж до 1954 року теж член цього клану Федотов (тоді ще юний чекіст). Цей, правда залишився живим.
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07.01.2024 15:17 Відповісти
А де наші нацгвардійці? Може вони десь в біді, може їм потрібна допомога в боротьбі з молодими фсб'шними ******, натасканих на кров українців на окупованих територіях?
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07.01.2024 16:18 Відповісти
Мабуть, орки чекають на оті шатли, від верещук-шмигаля, щоб аж у Крим їздити…
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07.01.2024 18:26 Відповісти
Якщо в моїй квартирі мешкають ці потвори, то бажаю щоб в нею залетів якийсь добрий, невідомий дрончик ...
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07.01.2024 19:14 Відповісти
 
 