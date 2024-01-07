Росія розмістила майже 35 тисяч росгвардійців на тимчасово окупованих територіях України, - Центр нацспротиву
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До їхніх обов’язків входить проведення фільтраційних заходів серед цивільного населення та виявлення учасників підпільного руху.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр національного спротиву.
"Згідно з даними переданими від українського підпілля станом на січень 2024 року РФ зосередила на ТОТ близько 35 тисяч росгвардійців. Половину з них становлять регулярні формування, що за структурою розподілені у бригаду, 5 батальйонно-тактичних груп та 44 тактичні групи. Решта - це більш як 100 зведених підрозділів, які на ротаційній основі завозяться з території РФ. Зведені підрозділи формуються з-поміж співробітників ОМОН та СОБР", – зазначається в.
На озброєнні у даних підрозділів, крім службових автомобілів та ББМ, є також танки, артилерійські системи і вертольоти. Все це озброєння вони застосовують для упокорення незгодних з російською окупацією.
Також ці підрозділи залучались для охорони "виборчих дільниць" на ТОТ під час псевдореферендуму у вересні 2022 та псевдовиборів у вересні 2023.
У ЦНС впевнені, саме співробітники росгвардії здійснюватимуть тиск на цивільне населення у процесі підготовки до "виборів" президента рф, які заплановані на березень 2024 року.
Окрім проведення власне бойових заходів проти цивільного населення, співробітники росгвардії активно залучаються до пропагандистських заходів у навчальних закладах.
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Якщо не ті букви будуть, вибачте. Каву трохи збоку розлив. Поки що процює. Запасну маю. Тоже так працює.
Гестапо...
Самою крупною операцією ВЧК того періоду став вивід на територію України військ Тютюнника. Представником легендованого підпілля у Тютюнника був Ніколаєв - Журід, українець з Чернігівщини, бувший штабс-капітан. Він закінчив свою кар'єру у 1938 році начконтррозвідки НКВД, разом із всіма учасниками репресій в Україні -Євдокимовим, Фриновським,Дейчем та іншими, членами так званого Севєрокавказького клану в НКВД.
Такий фірменний знак НКВД,КГБ як ложний закордон теж зародився в ті часи саме в Україні. Його активно впроваджував аж до 1954 року теж член цього клану Федотов (тоді ще юний чекіст). Цей, правда залишився живим.