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Україна та США провели першу спільну інспекцію зброї, наданої американськими партнерами

Відбулась спільна інспекція американського озброєння

Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони та представники ЗСУ спільно з представниками Відділу оборонного співробітництва Посольства США перевірили озброєння та майно, надане американськими партнерами, в одній з військових частин.

Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Інспектори обох сторін перевірили три основні позиції:

  • серійні номери;
  • технічний стан;
  • умови належного зберігання (безпека та охорона).

Зараз, інспекція обробляє отриману інформацією. За інформацією Міноборони, під час спільної роботи зауважень з боку представників США не було.

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Міністерство повідомляє, що спільні інспекції щодо кінцевого використання наданої партнерами зброї триватимуть.

"Забезпечення доступу до місць зберігання, відкритість та систематичні спільні інспекції - це конкретні заходи, які ми вживаємо для посилення прозорості і зміцнення довіри у відносинах з партнерами", - резюмував прокоментував заступник Міністра оборони Юрій Джигир.

У повідомленні зазначається, що концепцію самозвітування країни-партнера з кінцевого використання ініційовано та підписано Міністерством оборони 27 листопада 2023 року. План спільних фізичних перевірок на перше півріччя 2024 року узгоджено з американською стороною 14 грудня 2023 року.

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аудит (566) Міноборони (7307) зброя (7435) США (22512)


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в якому сенсі?
вся зброя десь на складах?
чи вони були на нулі і там перевіряли:
- серійні номери;
- технічний стан;
- умови належного зберігання (безпека та охорона).
а чим, ми воюємо?
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20.01.2024 18:08 Відповісти
Залежить від того, яке саме озброєння їх цікавило. Навряд чи їх цікавили наприклад АР15, чи щось подібне. Вони скоріше за все перевіряли озброєння що нажить до "чутливих технологій" - ті ж Петріоти, ATACAMS та подібне. А все воно, звісно не на передку
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20.01.2024 21:04 Відповісти
дыма без огня не бывает
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20.01.2024 19:08 Відповісти
Буває. Почитайте визначення вогню і визначення диму. І тоді зрозумієте. Крім того, вогонь може бути в одному місці, а дим - в іншому, а Вам здалеку здаватиметься, що і перше, і друге - в одному...
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20.01.2024 20:33 Відповісти
де зброя?
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20.01.2024 23:59 Відповісти
мабуть лежить на складах на 0 вони не поїдуть це говорить що влада поховала від армії
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20.01.2024 19:43 Відповісти
або в "бригадах наступу"
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20.01.2024 19:52 Відповісти
американські інспектори після інспекції-"Так чому проінспектована зброя і устаткування до цього часу не на фронті???
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20.01.2024 20:47 Відповісти
 
 