Україна та США провели першу спільну інспекцію зброї, наданої американськими партнерами

Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони та представники ЗСУ спільно з представниками Відділу оборонного співробітництва Посольства США перевірили озброєння та майно, надане американськими партнерами, в одній з військових частин.

Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Інспектори обох сторін перевірили три основні позиції:

серійні номери;

технічний стан;

умови належного зберігання (безпека та охорона).

Зараз, інспекція обробляє отриману інформацією. За інформацією Міноборони, під час спільної роботи зауважень з боку представників США не було.

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Міністерство повідомляє, що спільні інспекції щодо кінцевого використання наданої партнерами зброї триватимуть.

"Забезпечення доступу до місць зберігання, відкритість та систематичні спільні інспекції - це конкретні заходи, які ми вживаємо для посилення прозорості і зміцнення довіри у відносинах з партнерами", - резюмував прокоментував заступник Міністра оборони Юрій Джигир.

У повідомленні зазначається, що концепцію самозвітування країни-партнера з кінцевого використання ініційовано та підписано Міністерством оборони 27 листопада 2023 року. План спільних фізичних перевірок на перше півріччя 2024 року узгоджено з американською стороною 14 грудня 2023 року.

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