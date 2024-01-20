Україна та США провели першу спільну інспекцію зброї, наданої американськими партнерами
Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони та представники ЗСУ спільно з представниками Відділу оборонного співробітництва Посольства США перевірили озброєння та майно, надане американськими партнерами, в одній з військових частин.
Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Інспектори обох сторін перевірили три основні позиції:
- серійні номери;
- технічний стан;
- умови належного зберігання (безпека та охорона).
Зараз, інспекція обробляє отриману інформацією. За інформацією Міноборони, під час спільної роботи зауважень з боку представників США не було.
Міністерство повідомляє, що спільні інспекції щодо кінцевого використання наданої партнерами зброї триватимуть.
"Забезпечення доступу до місць зберігання, відкритість та систематичні спільні інспекції - це конкретні заходи, які ми вживаємо для посилення прозорості і зміцнення довіри у відносинах з партнерами", - резюмував прокоментував заступник Міністра оборони Юрій Джигир.
У повідомленні зазначається, що концепцію самозвітування країни-партнера з кінцевого використання ініційовано та підписано Міністерством оборони 27 листопада 2023 року. План спільних фізичних перевірок на перше півріччя 2024 року узгоджено з американською стороною 14 грудня 2023 року.
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вся зброя десь на складах?
чи вони були на нулі і там перевіряли:
- серійні номери;
- технічний стан;
- умови належного зберігання (безпека та охорона).
а чим, ми воюємо?