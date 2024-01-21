Через великі втрати на фронті окупанти змушують бюджетників здавати кров, - Центр національного спротиву
На тимчасово окупованих територіях російські загарбники намагаються збільшити банк крові.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Центрі національного спротиву.
Зазначається,, що на окупованих територіях Запорізької області російські загарбники зганяють бюджетників для "добровільної" здачі крові на потреби ворогу, адже наразі росіяни зазнають великих втрат на запорізькому напрямку.
"Примушування до здачі крові є черговими порушення міжнародного гуманітарного права з боку окупантів", - додали у Центрі нацспротиву.
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alexandr shamov
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Олександр ВАЛОВИЙ
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