УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10670 відвідувачів онлайн
Новини
946 5

Через великі втрати на фронті окупанти змушують бюджетників здавати кров, - Центр національного спротиву

кров,донори

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники намагаються збільшити банк крові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Зазначається,, що на окупованих територіях Запорізької області російські загарбники зганяють бюджетників для "добровільної" здачі крові на потреби ворогу, адже наразі росіяни зазнають великих втрат на запорізькому напрямку.

"Примушування до здачі крові є черговими порушення міжнародного гуманітарного права з боку окупантів", - додали у Центрі нацспротиву.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На окупованих територіях росіяни використовують пенсіонерів для агітації, - ЦНС

Автор: 

донор (73) окупація (6668) Запорізька область (3567) Центр національного спротиву (808)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
СМЕРТЬ ЛИШНЕХРОМОСОМНЫМ УБЛЮДКАМ !!!
показати весь коментар
21.01.2024 15:13 Відповісти
Бояришнику нехватка, на московії, он воно, що Махалич…
показати весь коментар
21.01.2024 15:15 Відповісти
Зерно, золото і дітей вивозять, все розрушають і всіх убивають, кров висасують. Всі ознаки істот, які не мають права жити на планеті.
показати весь коментар
21.01.2024 15:44 Відповісти
Вони що цією кровю збираються трупи оживляти?
показати весь коментар
21.01.2024 16:22 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2024 06:26 Відповісти
 
 