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Зеленський звільнить Залужного цього тижня, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залужний

Президент України Володимир Зеленський звільнить головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного цього тижня

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN  із посиланням на джерела.

За даними видання, Залужного викликали на зустріч в Офіс президента в понеділок і повідомили про звільнення. Одне з джерел CNN розповіло, що указ президента про відставку Залужного очікується до кінця тижня

"Під час розмови, яку описують як "спокійну", Зеленський запропонував Залужному іншу посаду, від якої генерал відмовився. У відповідь на це Зеленський сказав, що відмова Залужного від іншої посади не вплине на рішення про відставку", - пише CNN.

Видання зазначає, що напруга між президентом та головнокомандувачем зросла після інтерв'ю Залужного журналу The Economist, де він описав війну з Росією як тупикову ситуацію.

Відставка Залужного

Раніше джерела повідомляли про те, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про зняття з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Однак пізніше прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП заявив, що Валерія Залужного не звільняли з посади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський загальмував процес звільнення Залужного, коли про новину дізналися ЗМІ, - New York Times

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+58
це означає, що зеленський не піде з посади президента 20 травня, а узурпує владу.
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01.02.2024 07:35
+54
Варіанта залишається два. Перший - херпід звільняє Залужного і через деякий (недовгий) час Україна під повним контролем Zeko-манди гарантовано перестає існувати. Другий - Залужний разом с притомними політиками спираючись на підтримку нарОду (не плутати з нарІдом) звільняють країну від зеленої пошесті і тоді зʼявляється ШАНС на перемогу та цівілізоване майбутнє...
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01.02.2024 07:59
+50
Зе-мерзота не може пробачити Генералу те, що на початку війни вв'язавшись в бій і приймаючи тоді миттєві рішення без погодження із Банковою, він сплутав зрадникам узгоджений в Омані план по здачі України. Чи хтось думає що кацапи просто так тоді камазами везли омонівські щити і шоломи?
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01.02.2024 09:00
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Трампа будеш увольнять, "лошадка" зєльона.
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01.02.2024 10:43 Відповісти
То нехай "я нє лох" купляє мапу растова та вчиться говорити "АСТАНОВІТЄСЬ!"
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01.02.2024 10:39 Відповісти
Зараз як ніколи усе залежить від думки військових та популярності Залужного у війську.
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01.02.2024 10:52 Відповісти
А як заміна Залужного вплине на розвиток подій у війні? А що з ним не так, що його хочуть замінити?Тут "нравітся нє нравітся" не проходить, вирішує професіоналізм..!. А хто прийде_, у нас вже ж були такі всякі..., хай Бог милує...?А чи не піде з Залужним і вся його команда, і як спрацюється з новим Головкомом.., яка реакція на це буде армії, і народу, якщо будуть деякі поразки під час війни?А як з роллю особистості в Історії, у війні...? А чи є професійна кандидатура на цю посаду і як це виразиться на перебіг війни? Чи не будуть потім звинувачувати, що це зрада, така мол як і на початку війни??Але тоді ж яка буде відповідальність за катастрофічне і емоційне зняття? Війна ж, людей вбивають?
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02.02.2024 14:37 Відповісти
Тоді Зеленському краще одразу тікати з України...
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01.02.2024 11:18 Відповісти
"Залужний не вірить у Перемогу і з невиправданим песимізмом ставиться до планів, наказів та заяв Президента та вважає їх не професійними та нездійсненими."
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01.02.2024 11:48 Відповісти
О, апологет оманского осла нарисовался, который верит в его военный гений! А говорили, шо вроде в дурдомах нет интернета.
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01.02.2024 12:48 Відповісти
Валера, дружыще, попробуй в гугле посмотреть, что означает слово "ирония"!
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01.02.2024 14:30 Відповісти
Звиняй!
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01.02.2024 16:22 Відповісти
# Ya pidtrimuyu Zaluzhnogo#✊
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01.02.2024 11:59 Відповісти
Что за бред! Вчера писали что Залужный хочет идти в атаку, а Зеля его успокаивал и говорил что люди устали от войны. Сегодня пишут что Зеля хочет идти в атаку, а Залужный сомневается. Пора дебаты устраивать.
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01.02.2024 12:36 Відповісти
Не знаю, що й робити з цим шапіто зеленої влади, але ж на кону УКРАЇНА. Де вихід, щоб не розкачуючі лодку викинути за борт зелену чуму. Треба єднання перед лицем ворога, але зеленський бье по ньому, руйнує його звільняючі Залужного. Віри йому нема! Будь він проклятий... х-ло 9
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01.02.2024 12:46 Відповісти
В тебе всі кругом мародери, гівно і таке інше... Єднатись потрібно нормальним людям, патріотам і вони в країні є. Озирнись, ти ж не з воєнкомом борисовим живеш...
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01.02.2024 13:05 Відповісти
Цей шашличний ІДІЙОТ просере країну,Боже ,чого він не втік у 22р разом зі своїм кодлом
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01.02.2024 12:50 Відповісти
не чіпайте пана Залужного. дуже прошу
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01.02.2024 12:53 Відповісти
Залужний зробив косяк,коли почав розказувати про "глухий кут" у війні.Це дуже посилило настрої на Заході прихильників мирних переговорів і скорочення фінансування України.
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01.02.2024 19:04 Відповісти
А то вони самі цього не розуміють?
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01.02.2024 20:33 Відповісти
І куди подівся ассасін?
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01.02.2024 21:02 Відповісти
Звільнить, якщо викурить зайву. А менеджери йому нашіптують все настирливіше.
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02.02.2024 06:10 Відповісти
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