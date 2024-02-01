Зеленский уволит Залужного на этой неделе - CNN

Президент Украины Владимир Зеленский уволит главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на этой неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

По данным издания, Залужного вызвали на встречу в офис президента в понедельник и сообщили об увольнении. Один из источников CNN рассказал, что указ президента об отставке Залужного ожидается до конца недели.

"Во время разговора, который описывают как "спокойный", Зеленский предложил Залужному другую должность, от которой генерал отказался. В ответ на это Зеленский сказал, что отказ Залужного от другой должности не повлияет на решение об отставке", - пишет CNN.

Издание отмечает, что напряжение между президентом и главнокомандующим возросло после интервью Залужного журналу The Economist, где он описал войну с Россией как тупиковую ситуацию.

Отставка Залужного

Ранее источники сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о смещении с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Однако позже пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров в комментарии УП заявил, что Валерия Залужного не увольняли с должности.

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