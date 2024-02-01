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Зеленский уволит Залужного на этой неделе - CNN

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

залужний

Президент Украины Владимир Зеленский уволит главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на этой неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

По данным издания, Залужного вызвали на встречу в офис президента в понедельник и сообщили об увольнении. Один из источников CNN рассказал, что указ президента об отставке Залужного ожидается до конца недели.

"Во время разговора, который описывают как "спокойный", Зеленский предложил Залужному другую должность, от которой генерал отказался. В ответ на это Зеленский сказал, что отказ Залужного от другой должности не повлияет на решение об отставке", - пишет CNN.

Издание отмечает, что напряжение между президентом и главнокомандующим возросло после интервью Залужного журналу The Economist, где он описал войну с Россией как тупиковую ситуацию.

Отставка Залужного

Ранее источники сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о смещении с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Однако позже пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров в комментарии УП заявил, что Валерия Залужного не увольняли с должности.

Читайте также: Зеленский затормозил процесс увольнения Залужного, когда о новости узнали СМИ, - New York Times
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Топ комментарии
+58
це означає, що зеленський не піде з посади президента 20 травня, а узурпує владу.
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01.02.2024 07:35
+54
Варіанта залишається два. Перший - херпід звільняє Залужного і через деякий (недовгий) час Україна під повним контролем Zeko-манди гарантовано перестає існувати. Другий - Залужний разом с притомними політиками спираючись на підтримку нарОду (не плутати з нарІдом) звільняють країну від зеленої пошесті і тоді зʼявляється ШАНС на перемогу та цівілізоване майбутнє...
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01.02.2024 07:59
+50
Зе-мерзота не може пробачити Генералу те, що на початку війни вв'язавшись в бій і приймаючи тоді миттєві рішення без погодження із Банковою, він сплутав зрадникам узгоджений в Омані план по здачі України. Чи хтось думає що кацапи просто так тоді камазами везли омонівські щити і шоломи?
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01.02.2024 09:00
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Трампа будеш увольнять, "лошадка" зєльона.
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01.02.2024 10:43 Ответить
То нехай "я нє лох" купляє мапу растова та вчиться говорити "АСТАНОВІТЄСЬ!"
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01.02.2024 10:39 Ответить
Зараз як ніколи усе залежить від думки військових та популярності Залужного у війську.
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01.02.2024 10:52 Ответить
А як заміна Залужного вплине на розвиток подій у війні? А що з ним не так, що його хочуть замінити?Тут "нравітся нє нравітся" не проходить, вирішує професіоналізм..!. А хто прийде_, у нас вже ж були такі всякі..., хай Бог милує...?А чи не піде з Залужним і вся його команда, і як спрацюється з новим Головкомом.., яка реакція на це буде армії, і народу, якщо будуть деякі поразки під час війни?А як з роллю особистості в Історії, у війні...? А чи є професійна кандидатура на цю посаду і як це виразиться на перебіг війни? Чи не будуть потім звинувачувати, що це зрада, така мол як і на початку війни??Але тоді ж яка буде відповідальність за катастрофічне і емоційне зняття? Війна ж, людей вбивають?
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02.02.2024 14:37 Ответить
Тоді Зеленському краще одразу тікати з України...
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01.02.2024 11:18 Ответить
"Залужний не вірить у Перемогу і з невиправданим песимізмом ставиться до планів, наказів та заяв Президента та вважає їх не професійними та нездійсненими."
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01.02.2024 11:48 Ответить
О, апологет оманского осла нарисовался, который верит в его военный гений! А говорили, шо вроде в дурдомах нет интернета.
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01.02.2024 12:48 Ответить
Валера, дружыще, попробуй в гугле посмотреть, что означает слово "ирония"!
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01.02.2024 14:30 Ответить
Звиняй!
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01.02.2024 16:22 Ответить
# Ya pidtrimuyu Zaluzhnogo#✊
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01.02.2024 11:59 Ответить
Что за бред! Вчера писали что Залужный хочет идти в атаку, а Зеля его успокаивал и говорил что люди устали от войны. Сегодня пишут что Зеля хочет идти в атаку, а Залужный сомневается. Пора дебаты устраивать.
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01.02.2024 12:36 Ответить
Не знаю, що й робити з цим шапіто зеленої влади, але ж на кону УКРАЇНА. Де вихід, щоб не розкачуючі лодку викинути за борт зелену чуму. Треба єднання перед лицем ворога, але зеленський бье по ньому, руйнує його звільняючі Залужного. Віри йому нема! Будь він проклятий... х-ло 9
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01.02.2024 12:46 Ответить
В тебе всі кругом мародери, гівно і таке інше... Єднатись потрібно нормальним людям, патріотам і вони в країні є. Озирнись, ти ж не з воєнкомом борисовим живеш...
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01.02.2024 13:05 Ответить
Цей шашличний ІДІЙОТ просере країну,Боже ,чого він не втік у 22р разом зі своїм кодлом
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01.02.2024 12:50 Ответить
не чіпайте пана Залужного. дуже прошу
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01.02.2024 12:53 Ответить
Залужний зробив косяк,коли почав розказувати про "глухий кут" у війні.Це дуже посилило настрої на Заході прихильників мирних переговорів і скорочення фінансування України.
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01.02.2024 19:04 Ответить
А то вони самі цього не розуміють?
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01.02.2024 20:33 Ответить
І куди подівся ассасін?
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01.02.2024 21:02 Ответить
Звільнить, якщо викурить зайву. А менеджери йому нашіптують все настирливіше.
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02.02.2024 06:10 Ответить
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