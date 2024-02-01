УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9476 відвідувачів онлайн
Новини Війна
16 967 134

Законопроєкт про мобілізацію все ще містить сумнівні норми: буде складно знайти під нього голоси у Раді, - "слуга народу" Чернєв

Єгор Чернєв

З доопрацьованого законопроєкту про мобілізацію за рекомендацією Верховної Ради прибрали частину "суперечливих норм".

Про це заявив народний депутат від Слуги народу та заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, у новій редакції залишилися і додалися норми, які "викликають сумніви щодо їхньої доцільності".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про мобілізацію: На держслужбу пропонують брати лише осіб з військовою підготовкою

Він зазначив, що документ містить багато правильних норм: терміни демобілізації, додаткові відпустки тощо, але все ще потребує доопрацювання.

"У наявному вигляді буде складно знайти під нього голоси у Раді. А нам потрібно, щоб мобілізація не була зірвана, адже держава сьогодні під величезною загрозою", — заявив Чернєв.

Автор: 

мобілізація (3053) Чернєв Єгор (122)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+37
Убираете нормы, связанные с насилием. Вводите нормы, в которых будут предусмотрены гарантии для солдат - деньги на лечение, компенсации семье в случае гибели, за полгода службы - бесплатная растаможка автомобиля, за год - бесплатное обучение в ВУЗе военнослужащего или близкого члена семьи, два года - ипотека под 2% годовых. Много чего хорошего можно придумать, если подумать. А если думать только как бы половчее прострелить колено - то ничего хорошего не получится.
показати весь коментар
01.02.2024 17:32
+28
що й треба було довести.
найякіснішу частину армії - перемололи
хамством і невіглаством - загальмували міжнародну підтримку, особливо зброї.
мобілізацію - зірвали, під приводом "боротьби з корупцією", а ще ігри в закон цей.
генералітет обезголовлюють - Залужний, Марченко, Шаптала.

тільки от хлопці в окопах стоять і стоять, вже все зробили щоб вони впали, а вони стоять

на болотах можуть салюти запускати і вітати з перемогою,
Оман не Мінськ - не пропетляєш
показати весь коментар
01.02.2024 17:28
+24
Про які норми йде мова? Я побачив норми рабства, які є основною суттю тії писанини.
показати весь коментар
01.02.2024 17:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Так буває, коли готуєшся не до оборони, а до "шашликів" і в тебе "яйця по 17".
Я не бачу жодного більш менш сценарія. Єдиний шанс зупинити і можливо колись, (як Азербайджан) повернути своє - "38 паралель". Але і це за умови, що права людей в Україні не будуть нівельовані, як зараз. І так, кордони теж треба відкривати - люди вам не раби. Так, частина виїде, але це буде менше ніж залишиться - це буде і чесно і ефективніше, бо люди, які не пов'язують себе більше з цією країною не повинні бути заручниками.
показати весь коментар
01.02.2024 17:55 Відповісти
Коли прийде кацап.він не буде питати про ваші права. Або станете раком ,або будете знищені.
показати весь коментар
01.02.2024 23:15 Відповісти
Ми не можемо дозволити собі розкіш бути такими ж як кацапи, інакше постане очевидне питання.
показати весь коментар
02.02.2024 09:36 Відповісти
ти є кацап

яка ще тобі потрібна розкіш?
показати весь коментар
02.02.2024 17:16 Відповісти
Ты сам веришь что Пктин остановтся на 38 паралели? Путин для дураков 100 раз говорил что ему нужна ВСЯ Украина. За исключением"Галичины" Той самой Галичины которая без остальной Украины не имеет ни смысла ни ресурсов к существованию
показати весь коментар
02.02.2024 11:38 Відповісти
Величезна армія зє-управлінців не бажає розділяти з народом, який вочевидь вважає бидлом, тяжість війни. Їх зарплати непропорційно ростуть, корупція захмарна і всі вони уклоністи яким по над усе потрібно зберегти панівний стан в суспільстві і змусити бидло і далі покірно та сумлінно виконувати розпорядження "зелених" незважаючи на їх неефективність. Ця влада "банкрут". Кожний їх крок лише поглиблює прірву між реальністю та тими засобами якими вони намагаються вирішити проблеми війни. Цих корумпованих покручів потрібно будь якими засобами якнайшвидше вілсторонювати від управління. Ви ще не зрозуміли? Геть сліпі? Ми або вони. Те що будують зеленський-єрмак-татаров-гончарук-шмігаль і всі шефіри ВР та ОП це поліцейська держава на зомовлення *****. Може наступити момент - точка неповернення - коли не буде ніякої різниці між кацапською кабалою і "українською владою зє"...
показати весь коментар
01.02.2024 18:09 Відповісти
як би там не було, проект Закона Ви не читали, інакше б такої єрунди не написали
показати весь коментар
01.02.2024 19:36 Відповісти
Піду у штурмовики на передову але тільки від 300т на місяць, свідомо. Обожнюю ризик)
показати весь коментар
01.02.2024 18:47 Відповісти
Звідки впевненість що вам заплатять ці гроші? Наїбуть як усіх. МИ зробили це разом.
показати весь коментар
01.02.2024 20:32 Відповісти
Стільки даже в США не платять, і нікуди ти не підешь, якби хотів вже пішов би)
показати весь коментар
01.02.2024 22:10 Відповісти
Хотя якщо виїхать і вступити в американське чвк і тоді назад)
показати весь коментар
01.02.2024 22:12 Відповісти
Захист Батьківщини під час нападу ворога це не про гроші, а про статус захисника який, безумовно, буде монітизований після війни. А от вимагати гроші тут і зараз за участь в війні це найманство. Тобі в "Іноземний легіон"!
показати весь коментар
01.02.2024 22:59 Відповісти
Спитайте в поранених які вже монитизовуються після виводу зі штату на 860 грн на місяць
показати весь коментар
02.02.2024 13:14 Відповісти
Питати потрібно в міністра Рєзнік(ов)а і тих хто таких міністрів призначає. А ще тих виборців які голосуюють за "життєрадісних депутатів".
показати весь коментар
02.02.2024 13:34 Відповісти
А може під@ри депутати підуть добровільно до ЗСУ? Чи Стефанчук в квітні оголосить загальну мобілізацію?
показати весь коментар
01.02.2024 18:57 Відповісти
Це які суперечливі норми?)))) Це коли на госслужбу тільки після того як відслужив у ЗСУ?)))) Яб додав ще й УБД))) Чорт зелений)
показати весь коментар
01.02.2024 18:58 Відповісти
Це для військовозобов*язаних - обов*язкова базова військ. підготовка 5-6 місяців.

Для комісованих виключення.
показати весь коментар
01.02.2024 19:40 Відповісти
прибрали частину "суперечливих норм"

тобто існуючи схеми для ухилянтів будуть збережені та доповнені, *інваліди економічного фронту * аплодують
показати весь коментар
01.02.2024 19:22 Відповісти
Те що я і казав, вкидають дезу, вивчають реакцію суспільства і роблять крок назад.
показати весь коментар
01.02.2024 19:39 Відповісти
у чому деза ??
показати весь коментар
01.02.2024 19:41 Відповісти
Що ж кращі наші воїни або загинули ,або поранені ,або виснажені їм потрібна також хоч якась ротація ,тим часом влада спеціально чи від тупості граєтся в рейтинги ,ви хоч розумієте що ворог хоче знищити Україну ? саме ви створили кризу на рівному місці ,замість того що б консолідовувати суспільство ,вести патріотичне виховання ви робите на догоду ворогу.
показати весь коментар
01.02.2024 19:47 Відповісти
Ну тоді - нах з пляжу!
показати весь коментар
01.02.2024 19:58 Відповісти
Мобілізацію зриває ОП і особисто Зеленський ,
бо він не є справжнім президентом краіни ,
а тупим занюханим блазнем , який грає роль президента 😡
показати весь коментар
01.02.2024 23:02 Відповісти
Разом з півдюжиною аспидів
показати весь коментар
02.02.2024 14:01 Відповісти
Що взагалі розумного й по справжньому державницького може запропонувати партія слуга народу? Відповідь очевидна-нічого.
показати весь коментар
02.02.2024 08:41 Відповісти
Законопроект містить не "суперечливі норми", а злочинні. Ага, "сумніви щодо їхньої доцільності", правильні сумніви. Народ забере гроші з рахунків, ляже на дно, а потім через Тису, в цьому році вже точно. Чим більше тиску, тим більше у тих хто ще вагався з'являється рішучості.
показати весь коментар
02.02.2024 10:36 Відповісти
Потрібно прибрати суперечливі норми з закону і його прийняти!
показати весь коментар
02.02.2024 10:56 Відповісти
Вадимир Путин одобряет действие Зеленых и так как они умело 2 года саботируют усиление обороноспособности Украины
показати весь коментар
02.02.2024 11:39 Відповісти
Гнусавому сподобались рольові ігри оранжевого полубога Донні. Але їм забувати про долю бабушки української корупції не варто. Донні вже однією ногою стоїть на порозі камери.
показати весь коментар
02.02.2024 14:06 Відповісти
ЗЕ, пиши заяву, накерувався. Будеш грати на піаніно.
показати весь коментар
02.02.2024 16:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 