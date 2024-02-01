Законопроєкт про мобілізацію все ще містить сумнівні норми: буде складно знайти під нього голоси у Раді, - "слуга народу" Чернєв
З доопрацьованого законопроєкту про мобілізацію за рекомендацією Верховної Ради прибрали частину "суперечливих норм".
Про це заявив народний депутат від Слуги народу та заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За його словами, у новій редакції залишилися і додалися норми, які "викликають сумніви щодо їхньої доцільності".
Він зазначив, що документ містить багато правильних норм: терміни демобілізації, додаткові відпустки тощо, але все ще потребує доопрацювання.
"У наявному вигляді буде складно знайти під нього голоси у Раді. А нам потрібно, щоб мобілізація не була зірвана, адже держава сьогодні під величезною загрозою", — заявив Чернєв.
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Я не бачу жодного більш менш сценарія. Єдиний шанс зупинити і можливо колись, (як Азербайджан) повернути своє - "38 паралель". Але і це за умови, що права людей в Україні не будуть нівельовані, як зараз. І так, кордони теж треба відкривати - люди вам не раби. Так, частина виїде, але це буде менше ніж залишиться - це буде і чесно і ефективніше, бо люди, які не пов'язують себе більше з цією країною не повинні бути заручниками.
яка ще тобі потрібна розкіш?
Для комісованих виключення.
тобто існуючи схеми для ухилянтів будуть збережені та доповнені, *інваліди економічного фронту * аплодують
бо він не є справжнім президентом краіни ,
а тупим занюханим блазнем , який грає роль президента 😡