Законопроєкт про мобілізацію все ще містить сумнівні норми: буде складно знайти під нього голоси у Раді, - "слуга народу" Чернєв

З доопрацьованого законопроєкту про мобілізацію за рекомендацією Верховної Ради прибрали частину "суперечливих норм".

Про це заявив народний депутат від Слуги народу та заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, у новій редакції залишилися і додалися норми, які "викликають сумніви щодо їхньої доцільності".

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Він зазначив, що документ містить багато правильних норм: терміни демобілізації, додаткові відпустки тощо, але все ще потребує доопрацювання.

"У наявному вигляді буде складно знайти під нього голоси у Раді. А нам потрібно, щоб мобілізація не була зірвана, адже держава сьогодні під величезною загрозою", — заявив Чернєв.