Румунія не вступатиме в жодну війну, - прем’єр Чолаку відкинув заяву голови Генштабу Георгіце про можливу ескалацію з боку РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку не погодився із заявою очільника Генерального штабу Георгіци Влада про необхідність готуватись до можливого поширення російської агресії за межі України.
Як інформує Цензор.НЕТ, заяву Чолаку наводить Euractiv.
Прем'єр заявив, що Румунія не братиме участі у жодних війнах.
Відповідь Чолаку з'явилася після того, як Георгіце Влад попередив, що румунам слід готуватися до можливості війни, головним чином, якщо Росія досягне успіху в Україні.
"Зберігаймо спокій, Румунія не вступить у жодну війну", - наголосив румунський прем’єр.
Очільник румунського Генштабу зазначав, що Росія "стала проблемою для світового порядку і для демократії", тож фактично веде війну не просто з Україною, а "з демократичним світом".
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Чомусь так і думав. Польща, походу, теж про це починає здогадуватися і озброюється шо дурна.
Румунія не вступить у жодну війну
кацапы не спросят румынию, куда им вступать или нет, если что.
И молитесь, чтоб мы выстояли.
Стаусина політика - голову в пісок
До речі... про це роздумує Девід Айк..що основна масса зазомбована ,тим що нам говорять а невелика частинка ,яка не згодна,якраз і робить революції у суспільстві.https://www.youtube.com/watch?v=ZhrQdKl9UHQ&t=1017s
у вас есть пример турков, просто повторяйте, ничего не придумывайте самостоятельно.
Потім почав згадувати, що я читав про Румунію... І відкрив таку інфу на Еспресо:
"Ліві соціал-демократи
та
правоцентристські ліберали
сформували великий коаліційний уряд наприкінці 2021 року -
разом з молодшим партнером, етнічною угорською партією UDMR
- і домовилися, що дві основні партії будуть ротувати прем'єр-міністрів
.... Румунія відстає в проведенні реформ, необхідних для розблокування подальших траншів коштів Європейського Союзу на відновлення, що є ключовим фактором економічного зростання цієї держави".
Так що в уряді Румунії - ще той жабогадюкінг...
Ну, ведь, идиот! Речь то о "...Георгице Влад предупредил, что румынам следует готовиться к возможности войны, главным образом, если Россия добьется успеха в Украине."
Т.е они сдадутся?
Набрали всяких в НАТО!
а мы если захотим, договоримся с русскими и предоставим им коридор до румынии.
Представляю как вы обкакаетесь, будущие рабы русских!
что-то не так с великими?