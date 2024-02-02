Румунія не вступатиме в жодну війну, - прем’єр Чолаку відкинув заяву голови Генштабу Георгіце про можливу ескалацію з боку РФ

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку не погодився із заявою очільника Генерального штабу Георгіци Влада про необхідність готуватись до можливого поширення російської агресії за межі України.

Як інформує Цензор.НЕТ, заяву Чолаку наводить Euractiv.

Прем'єр заявив, що Румунія не братиме участі у жодних війнах.

Відповідь Чолаку з'явилася після того, як Георгіце Влад попередив, що румунам слід готуватися до можливості війни, головним чином, якщо Росія досягне успіху в Україні.

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"Зберігаймо спокій, Румунія не вступить у жодну війну", - наголосив румунський прем’єр.

Очільник румунського Генштабу зазначав, що Росія "стала проблемою для світового порядку і для демократії", тож фактично веде війну не просто з Україною, а "з демократичним світом".

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