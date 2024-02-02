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Румунія не вступатиме в жодну війну, - прем’єр Чолаку відкинув заяву голови Генштабу Георгіце про можливу ескалацію з боку РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

чолаку,марчел

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку не погодився із заявою очільника Генерального штабу Георгіци Влада про необхідність готуватись до можливого поширення російської агресії за межі України.

Як інформує Цензор.НЕТ, заяву Чолаку наводить Euractiv.

Прем'єр заявив, що Румунія не братиме участі у жодних війнах.

Відповідь Чолаку з'явилася після того, як Георгіце Влад попередив, що румунам слід готуватися до можливості війни, головним чином, якщо Росія досягне успіху в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голова Генштабу Румунії Георгіце закликав готуватись до можливої війни з РФ: "Путін вдасться до ескалації в найближчому майбутньому"

"Зберігаймо спокій, Румунія не вступить у жодну війну", - наголосив румунський прем’єр.

Очільник румунського Генштабу зазначав, що Росія "стала проблемою для світового порядку і для демократії", тож фактично веде війну не просто з Україною, а "з демократичним світом".

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Топ коментарі
+19
Цей Чолаку думає, що можна обирати чи хочеш ти воювати чи ні....
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02.02.2024 09:49
+16
Тобто член НАТО в разі нападу раші на одну з інших країн НАТО скаже "йдіть на йух, Румунія не воюватиме"?
Чомусь так і думав. Польща, походу, теж про це починає здогадуватися і озброюється шо дурна.
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02.02.2024 09:56
+15
ще один соплежуй який думає, що вдасться пересидіти і пронесе
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02.02.2024 09:49
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ще один соплежуй який думає, що вдасться пересидіти і пронесе
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02.02.2024 09:49 Відповісти
Значить війна вступить в Румунію
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02.02.2024 11:40 Відповісти
Цей Чолаку думає, що можна обирати чи хочеш ти воювати чи ні....
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02.02.2024 09:49 Відповісти
То вони одразу капітулюють?!
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02.02.2024 09:51 Відповісти
Камітулювати може лише НАТО, бо Румунія член НАТО. Цією заявою прем'єр-міністр просто остудив кремлівських панікерів, які залякують війною, щоб блокувати допомогу Україні.
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02.02.2024 09:55 Відповісти
Може і самостійно!
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02.02.2024 11:25 Відповісти
Румуни просто будуть спостерігати як ядерна зброя НАТО нищить їх ворогів. У НАТО треба вступати, щоб не воювати самим
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02.02.2024 09:53 Відповісти
..забыл ещё на шашлыки пригласить, на майские
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02.02.2024 09:54 Відповісти
сидіти під парасолькою НАТО і писдіти,може кожен...
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02.02.2024 09:54 Відповісти
Тобто, як шо паде Україна та касаби попруть на Румунію то ви воювати не будите?
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02.02.2024 09:55 Відповісти
Тобто член НАТО в разі нападу раші на одну з інших країн НАТО скаже "йдіть на йух, Румунія не воюватиме"?
Чомусь так і думав. Польща, походу, теж про це починає здогадуватися і озброюється шо дурна.
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02.02.2024 09:56 Відповісти
Смішні людішки, наче Україна хотіла вступати! Пересидіти не вдасться
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02.02.2024 09:56 Відповісти
Просто здадуться.Як один молдаванин мені сказав "Ну ,а єслі нападут,что там той малавіі".
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02.02.2024 09:57 Відповісти
Він підтримає "Бухарестську область рф" або Румунію у складі "Молдовської Народної Республіки".
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02.02.2024 09:57 Відповісти
У складі ПМР. Бо МНР приєднається до ПМР раніше.
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02.02.2024 11:43 Відповісти
Хай прем"єр-міністру хтось розкаже що війна не питає згоди - починаться чи ні! Польща Франція та Бельгія з Данією і Норвегією теж не збиралися починать війну з Німеччиною
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02.02.2024 10:01 Відповісти
Румунія не вступатиме в жодну війну, вона зразу здасться кацапам
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02.02.2024 10:01 Відповісти
Тобто членство в НАТО - це тільки про права? Там ще обов'язки є, айнене! От циганва... ))
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02.02.2024 10:03 Відповісти
О каких цыганах ты говоришь?
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02.02.2024 11:04 Відповісти
о тех, которые несут собачью чушь:
Румунія не вступить у жодну війну

кацапы не спросят румынию, куда им вступать или нет, если что.
И молитесь, чтоб мы выстояли.
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03.02.2024 01:56 Відповісти
"Румунія не вступатиме в жодну війну" Сміюсь і плачу, начебто рашка буде у них питать, хочуть вони чи ні.

Стаусина політика - голову в пісок
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02.02.2024 10:04 Відповісти
Я і кажу...Виховали покоління кідарасів. ні жінка, ні чоловік-щось середнє.Безпола істота.
До речі... про це роздумує Девід Айк..що основна масса зазомбована ,тим що нам говорять а невелика частинка ,яка не згодна,якраз і робить революції у суспільстві.https://www.youtube.com/watch?v=ZhrQdKl9UHQ&t=1017s
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02.02.2024 10:05 Відповісти
Політичні заяви та реальні події- речі дещо різні...це показав гіркий досвід України...
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02.02.2024 10:07 Відповісти
тобто п'яту статтю *****, єсли шо?
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02.02.2024 10:08 Відповісти
Не статю,а країну,що відмовляється виконувати обов'язки!
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02.02.2024 11:28 Відповісти
Та да, всі на шашлики ...віни не буде ,тому шо її не хочуть, просто віддадуть бессарабію чи пів Румунії, чи просто перестаніть " стрілять "
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02.02.2024 10:11 Відповісти
нет, не нужно объявлять войну.
у вас есть пример турков, просто повторяйте, ничего не придумывайте самостоятельно.
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02.02.2024 10:20 Відповісти
Ач, який сміливий, бл#дь!
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02.02.2024 10:21 Відповісти
Ось тобі і країна НАТО. Що там Румунія робить? Прогнило то НАТО геть з такими членами як мадьярщина, Туреччина, Словакія...
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02.02.2024 10:26 Відповісти
мамалыжники сразу сдадутся лаптям
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02.02.2024 10:30 Відповісти
Спершу подумалось "чи це не фейк, часом?"
Потім почав згадувати, що я читав про Румунію... І відкрив таку інфу на Еспресо:
"Ліві соціал-демократи
та
правоцентристські ліберали
сформували великий коаліційний уряд наприкінці 2021 року -
разом з молодшим партнером, етнічною угорською партією UDMR
- і домовилися, що дві основні партії будуть ротувати прем'єр-міністрів
.... Румунія відстає в проведенні реформ, необхідних для розблокування подальших траншів коштів Європейського Союзу на відновлення, що є ключовим фактором економічного зростання цієї держави".

Так що в уряді Румунії - ще той жабогадюкінг...
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02.02.2024 10:42 Відповісти
на Румунію вже падали шахеди, але цигани казали, що то Божія роса. Слава ЗСУ!
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02.02.2024 10:55 Відповісти
О каких цыганах ты говоришь?
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02.02.2024 11:03 Відповісти
на тех, которые засс*ли признать, что на них упали кацапские ракеты.
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03.02.2024 01:54 Відповісти
во время чтения ваших оскорбительных комментариев я был очень тронут тем, как вы, украинцы, обращаетесь с нами, румын: воры, цыгане и т.д., я приглашаю вас посмотреть в зеркало : мы румын приветствовали восемь миллионов украинских беженцев, сотни тысяч поселились в Румынии, Мы даем Вам оружие и ценную военную информацию, Румыния является лидером сельскохозяйственного импорта из Вашей страны, позор для Украины.
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02.02.2024 11:01 Відповісти
Запрошую пана Крістіана в Україну подивитися що у нас робиться зблизька. А так десь з Парижу висловлювати обурення -це даремно. Парлє-ву франнсе? У абіт-ву? Дякую за наступну відповідь.
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02.02.2024 12:08 Відповісти
Румыния оказала огромную помощь Украине, и не только приняв восемь миллионов украинских беженцев что обошлось нам миллиарды.. Румыния, "страна цыганских воров-попрошаек".. Румыния предоставила системы обороны и военные ракеты для сопротивления Украине, Румыния является центром подготовки украинских пилотов для будущих F 16, Румыния также тайно участвует в украинских военных операциях, например.. думаете ли вы что именно украинская армия потопила российский флагман, крейсер "Москва"..?
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02.02.2024 12:28 Відповісти
Хочу запитати в пана Крістіана: Де ви вивчили "язик". Часом не в лахті чи сколково?
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02.02.2024 12:38 Відповісти
нет, мы думали что это румыны его потопили 🤣
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03.02.2024 01:57 Відповісти
Ша ві гаварітє? Переклади, не розумію свинячу мову.
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02.02.2024 12:27 Відповісти
Ви не нервуйтесь це ж не офіційно держава ображає,і не більшість населення України,а тут у чаті різні люди пишуть,як Вам відомо тут один одного з лайном мішають, а про інших деякі думають що *сам бог велів*.
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02.02.2024 12:55 Відповісти
"Румыния не будет вступать ни в одну войну"

Ну, ведь, идиот! Речь то о "...Георгице Влад предупредил, что румынам следует готовиться к возможности войны, главным образом, если Россия добьется успеха в Украине."

Т.е они сдадутся?

Набрали всяких в НАТО!
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02.02.2024 11:03 Відповісти
Румунія,якщо рашка нападе, скоріше всього відразу капітулює. Похоже, що і вся Європа не налаштована на війну з рашкою а лише на капітуляцію. Слава Богу, що путлер такий дурний і його оточення теж. Якби в 2022 році він напав на Европу через територію балтійські країни та Німеччини, то війна вже дійсно закінчилабся і в ЕС (та в нас) головною мовою спілкуваання вже була б російська. Безпомічність НАТО та ЕС стала тепер вже для всіх очевидною.І в принципі тут немає нічого дивного-Диктатура у війні завжди переможе Демократію. Особливо таку як європейску-розніжену, слабку, лівацьку, безвольну та інфантильну.
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02.02.2024 11:12 Відповісти
Два рази "не вступали", і ось знову...
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02.02.2024 11:20 Відповісти
Украинские друзья и соседи: обратите внимание на ваши слова которые могут обидеть румынский народ.. мы не "цыгане" : в Румынии меньше цыган чем в Украине или России, мы не "воры" : что мы у вас украли именно?!.. У вас есть наши земли где наши церкви и кладбища, где лежат наши предки.. русские украли наше золото, сотни тонн золота, так кто "воры"? Проснитесь, если завтра мы захотим этого мы заблокируем всю "военную помощь" и весь "сельскохозяйственный экспорт", мы заблокируем ваше "членство в ЕС и НАТО"... и даже если мы захотим менее чем через месяц вашей "страны" больше не будет и вы будете рабами русских.. так что подумайте очень тщательно, анализировать слова "румын - цыган и воров".
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02.02.2024 11:22 Відповісти
Так, не треба ображати румун, але не треба тут надувати щоки - приклад Угорщини вже є - ви у НАТО та ЕС не маєте ніякої ваги, ви там ніхто, і звуть там - ніяк.
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02.02.2024 11:41 Відповісти
А хто там претендує на 4 українські області? Ану нагадай.
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02.02.2024 12:30 Відповісти
о вот гнилое нутро полезло!! если захотим,то мы....
а мы если захотим, договоримся с русскими и предоставим им коридор до румынии.
Представляю как вы обкакаетесь, будущие рабы русских!
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03.02.2024 02:00 Відповісти
наш черпак ткж з цього починав))
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02.02.2024 11:33 Відповісти
для тех кто говорит что "в случае войны Румыния немедленно сдастся" : считаете ли вы себя настоящими людьми, знаете ли вы, как воевать и что у вас есть военная техника для ведения войны..? мы оккупировали половину европейской России не так давно, всего несколько десятилетий назад, наши войска были в Сталинграде и Крыму, от Одессы до Дона все было под контролем наших армий, в настоящее время мы вывели все наши войска из Афганистана и Ирака, 60 000 опытных солдат, вооруженных до зубов у ваших границ.. так что подумайте об этом, прежде чем говорить о нас таким образом оскорбляя нас таким ужасным образом.
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02.02.2024 11:41 Відповісти
Краще згадай, як румуни драпали з під Сталінграда та Одеси. Цім, що там були треба не пишатися, а соромитись.
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02.02.2024 11:44 Відповісти
На этот раз американцы не помогут русским больше.. без массивной помощи Соединенных Штатов русские бы проиграли Сталинградскую битву... и я напоминаю что в Одессе а также в Крыму и Донбассе на Кавказе всего несколько десятилетий назад был только один флаг: румынский триколор, миллион советских солдат погибли от рук наших румынских армий...
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02.02.2024 12:01 Відповісти
Ваші румунські армії були вщент знищені радянськими військами, ще й румун примусили воювати проти Німеччини, де загинуло біля 130 тис. румун. Кажу же, цього треба румунам соромитися, та згадувати як жахливий період. Здуру влізли у м'ясорубку, та потрапили у халепу.
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02.02.2024 12:25 Відповісти
Это не наша война, V2af7597c.. мы интегрированы в НАТО и ЕС, мы больше не можем решать в одиночку в случае войны на наших границах, понять это, они очень мощные организации, и Румыния делает все, чтобы предотвратить эту войну от распространения вблизи наших границ, У нас уже есть российские беспилотники, взрывающиеся на нашей территории, так что будьте понятны: НАТО решает все..
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02.02.2024 12:33 Відповісти
НАТО складається з декількох країн, тому якщо у НАТО буде війна з кацапами, Румунії відсидітися не вдасться, бо вона є член НАТО. Проте й мова йде. Щоби там не казав ваш прем'єр.
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02.02.2024 12:40 Відповісти
если премьер-министр подтвердит сигнал тревоги министра обороны, это вызовет панику, и россияне только выиграют от этого.. Будь умницей, Румыния не хочет быть непосредственно вовлеченной в эту войну, потому что она вызовет статью 5 НАТО, так что ядерная война и конец всего мира..
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02.02.2024 12:50 Відповісти
Мова не про нашу війну, а про можливість вашої війни, якщо Путлер нападе на країни НАТО.
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02.02.2024 12:56 Відповісти
Нет, Путин абсолютно не сумасшедший, он блефует... Путин понимает что в случае мировой войны против НАТО его армия будет легко уничтожена, но ядерный риск - это реальная опасность, и Путин в состоянии нажать кнопку..
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02.02.2024 13:11 Відповісти
как же у таких великих, члена нато, взрываются русские беспилотники на вашей территории?
что-то не так с великими?
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03.02.2024 02:02 Відповісти
Ти ***** геть зовсім?
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02.02.2024 12:31 Відповісти
 
 