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Енергетики у Кривому Розі заживили всіх знеструмлених після атаки БПЛА споживачів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Кривому Розі подали електроенергію всім споживачам, яких було знеструмлено після атаки російських БПЛА.
Про це повідомила пресслужба Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.
"У Кривому Розі енергетики заживили всіх знеструмлених після атаки БПЛА споживачів. Також зі світлом - шахта та котельня. Тривають відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.
Через російську атаку на енергетичні об'єкти було знеструмлено понад 62 тис. споживачів та промисловість.
Атака російських БПЛА у Кривому Розі
У ніч на 2 лютого росіяни атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками. Внаслідок цього було пошкоджено підстанцію "Укренерго".
Через цю атаку у Кривому Розі було знеструмлено шахту. Згодом на поверхню підняли всіх 113 шахтарів.
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чудини xelbyb
показати весь коментар02.02.2024 12:08 Відповісти Мені подобається 0
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показати весь коментар02.02.2024 13:07 Відповісти Мені подобається 0
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