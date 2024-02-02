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Новини Економіка
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НБУ (1453) допомога (5194)

Обсяги міжнародної допомоги скоротяться, - прогноз НБУ

Новини Цензор.НЕТ Економіка

євро

Міжнародна допомога і надалі буде основним джерелом припливу капіталу в Україну. Але її обсяги знижуватимуться.

Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України за січень 2024 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на затримки з надходженням міжнародної допомоги на початку року, очікується, що її ритмічність буде відновлена в найближчі місяці. За базовим сценарієм прогнозу НБУ, Україна у 2024 році отримає близько 37 млрд доларів у вигляді зовнішніх кредитів і грантів", - йдеться у звіті.

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В найближчі роки Україна поступово буде відновлювати здатність до самостійного фінансування власних потреб. Тож обсяги офіційного зовнішнього фінансування поступово зменшуватимуться, зазначили в НБУ.

У 2024-2026 роках очікується залучення міжнародного фінансування в розмірі 37,4 млрд доларів, 25,1 млрд доларів та 12,6 млрд доларів.

В НБУ зазначили: важливо, щоб донори дотримувалися домовленості не лише щодо обсягів фінансування, а і щодо ритмічності його надходжень. Це дозволить забезпечити щомісячне виконання всіх запланованих видатків бюджету.

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"Наприкінці 2023 року - на початку 2024 року ритмічність цих надходжень втратилася та значно посилилася невизначеність щодо затвердження зовнішньої фінансової допомоги на поточний рік серед найбільших донорів. Ємність внутрішнього фінансового ринку є досить обмеженою і в разі подальшого затримання надходжень зовнішньої допомоги посилюватиметься загроза поновлення емісійного фінансування бюджету з боку НБУ", - зазначають в НБУ.

За даними Нацбанку, зниження обсягів фінансування також призведе до скорочення міжнародних резервів, що негативно позначиться на показниках зовнішньої стійкості держави.

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"Це погіршуватиме курсові та інфляційні очікування, а отже, вимагатиме від НБУ проведення жорсткішої монетарної політики, ніж передбачено базовим сценарієм", - зазначили в центробанку.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
Можна було б порадіти, що тепер Зе-банда буде менше красти, але всі розуміють, що "Ні. Тепер ви будете менше кушать"
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02.02.2024 12:50
+8
А потім переносимо столицю у Нью-Васюки!
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02.02.2024 12:54
+4
навіть остап бендер так не любив денежні знаки, як їх ******* наші слуги...
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02.02.2024 12:48
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Власть уже не меняется...Все как один стоят за свободную личность..
Значит ,будут грабить.
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02.02.2024 12:46 Відповісти
навіть остап бендер так не любив денежні знаки, як їх ******* наші слуги...
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02.02.2024 12:48 Відповісти
А потім переносимо столицю у Нью-Васюки!
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02.02.2024 12:54 Відповісти
Фантазёр.....
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02.02.2024 12:58 Відповісти
так говорили про людей, які задумали створити морські дрони sea baby, щоб почати знищувати російський флот.
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02.02.2024 13:07 Відповісти
Рей Бредбері,то ти??))
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02.02.2024 13:03 Відповісти
Можна було б порадіти, що тепер Зе-банда буде менше красти, але всі розуміють, що "Ні. Тепер ви будете менше кушать"
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02.02.2024 12:50 Відповісти
Це і є результат саботажу, екс-прем'єром Яценюком та діючими керовніками Мінфіну, готового до прийняття законопроекту «Про фінансову систему» !!!
Ось вам і наслідки для України «великорозумних лобістів»… грошей фінансових груп в Україні!! Захистивши гроші 500 осіб, ви поставили під загрозу Україну!
Співпадіння чи бажання, собі ОСОБИСТО, хот копієчку виторгувати…
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02.02.2024 12:53 Відповісти
А вот если бы денег не дали
Завтра народ ,который Бубочку выбрал
Снес бы его к х.....м
Так что деньги на самом деле
Это помощь не народу
А бубочке
И его авторитарному правлению
Растим второго путина?
Ну-ну
Флаг в руки!
Только потом не плачьтесь
Когда эта Бубочка
Захочет сидеть вечно
А он уже хочет
А значит война будет очень долгой
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02.02.2024 12:53 Відповісти
ищите воров, украдено много...
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02.02.2024 13:07 Відповісти
А льон цвіте
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02.02.2024 13:46 Відповісти
 
 