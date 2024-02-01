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Країни ЄС роблять недостатньо для підтримки України, - Шольц

Олаф Шольц

На думку канцлера Німеччини Олафа Шольца, країни ЄС роблять недостатньо для підтримки України у війні з Росією.

Про це він сказав після позачергового саміту ЄС 1 лютого, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Шольц зазначив: "У багатьох столицях слід поставити питання: чи дійсно ми робимо достатньо?"

"Відповідь у більшості випадків може бути лише "ні", – сказав він.

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При цьому він наголосив, що Німеччина, яка є найбільшим прихильником України в Європі у плані військової допомоги, не може надавати цю допомогу самотужки.

Загалом же Шольц заявив, що задоволений результатами саміту ЄС у Брюсселі. Той факт, що 27 країн-членів ЄС розчистили шлях для нових мільярдних обсягів допомоги Україні, є гарною новиною для Європейського Союзу і гарною новиною для України, сказав він у Брюсселі.

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"Це був дуже успішний саміт", – заявив Шольц.

Автор: 

допомога (8340) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+5
РоБЛЯТЬ мало. Особливо Шольц з Таурусами.
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01.02.2024 19:48
+2
Та ну! А що ж ти Шольце ракети не надаєш?
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01.02.2024 21:16
+1
Зате фрау ме зробила для пу все що тому було треба
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01.02.2024 20:35
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РоБЛЯТЬ мало. Особливо Шольц з Таурусами.
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01.02.2024 19:48 Відповісти
Ну припиніть вже. Буде новий президент - будуть и Taurus'и з F-16. Ніт - так ніт.
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01.02.2024 22:11 Відповісти
Шольц обіцяє пообіцять щось з цим зробити. Колись. Можливо.
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01.02.2024 19:50 Відповісти
Пісторіус "втомився" від дискусій про поставки Taurus Україні, - німецькі ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3471068
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01.02.2024 19:51 Відповісти
Шольц, ви ж з Макроном локомотиви євроекономіки! Надавай там копняків.
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01.02.2024 20:01 Відповісти
"У багатьох столицях слід поставити питання: чи дійсно ми робимо достатньо?"

"Відповідь у більшості випадків може бути лише "ні",і це в першу чергу стосується німців, котрі є рашистським тормозом для вступу України в НАТО....
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01.02.2024 20:14 Відповісти
Зате фрау ме зробила для пу все що тому було треба
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01.02.2024 20:35 Відповісти
Та ну! А що ж ти Шольце ракети не надаєш?
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01.02.2024 21:16 Відповісти
він асфальт кладе
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01.02.2024 21:21 Відповісти
Германия самый большой получатель выгод от существования ЕС, превратившая Европу в свой беспошлинный рынок сбыта. Что привело к деградации промышленности во многих странах Европы. Должна платить больше всех.
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01.02.2024 23:41 Відповісти
 
 