Країни ЄС роблять недостатньо для підтримки України, - Шольц
На думку канцлера Німеччини Олафа Шольца, країни ЄС роблять недостатньо для підтримки України у війні з Росією.
Про це він сказав після позачергового саміту ЄС 1 лютого, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Шольц зазначив: "У багатьох столицях слід поставити питання: чи дійсно ми робимо достатньо?"
"Відповідь у більшості випадків може бути лише "ні", – сказав він.
При цьому він наголосив, що Німеччина, яка є найбільшим прихильником України в Європі у плані військової допомоги, не може надавати цю допомогу самотужки.
Загалом же Шольц заявив, що задоволений результатами саміту ЄС у Брюсселі. Той факт, що 27 країн-членів ЄС розчистили шлях для нових мільярдних обсягів допомоги Україні, є гарною новиною для Європейського Союзу і гарною новиною для України, сказав він у Брюсселі.
"Це був дуже успішний саміт", – заявив Шольц.
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