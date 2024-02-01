Страны ЕС делают недостаточно для поддержки Украины, - Шольц
По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, страны ЕС делают недостаточно для поддержки Украины в войне с Россией.
Об этом он сказал после внеочередного саммита ЕС 1 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Шольц отметил: "Во многих столицах следует задать вопрос: действительно ли мы делаем достаточно?"
"Ответ в большинстве случаев может быть только "нет", – сказал он.
При этом он подчеркнул, что Германия, являющаяся крупнейшим сторонником Украины в Европе в плане военной помощи, не может оказывать эту помощь своими силами.
В целом же Шольц заявил, что удовлетворен результатами саммита ЕС в Брюсселе. Тот факт, что 27 стран-членов ЕС расчистили путь для новых миллиардных объемов помощи Украине, хорошая новость для Европейского Союза и хорошая новость для Украины, сказал он в Брюсселе.
"Это был очень успешный саммит", – заявил Шольц.
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