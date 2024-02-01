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Новости Помощь Украине
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Страны ЕС делают недостаточно для поддержки Украины, - Шольц

Олаф Шольц

По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, страны ЕС делают недостаточно для поддержки Украины в войне с Россией.

Об этом он сказал после внеочередного саммита ЕС 1 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Шольц отметил: "Во многих столицах следует задать вопрос: действительно ли мы делаем достаточно?"

"Ответ в большинстве случаев может быть только "нет", – сказал он.

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При этом он подчеркнул, что Германия, являющаяся крупнейшим сторонником Украины в Европе в плане военной помощи, не может оказывать эту помощь своими силами.

В целом же Шольц заявил, что удовлетворен результатами саммита ЕС в Брюсселе. Тот факт, что 27 стран-членов ЕС расчистили путь для новых миллиардных объемов помощи Украине, хорошая новость для Европейского Союза и хорошая новость для Украины, сказал он в Брюсселе.

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"Это был очень успешный саммит", – заявил Шольц.

Автор: 

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Топ комментарии
+5
РоБЛЯТЬ мало. Особливо Шольц з Таурусами.
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01.02.2024 19:48
+2
Та ну! А що ж ти Шольце ракети не надаєш?
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01.02.2024 21:16
+1
Зате фрау ме зробила для пу все що тому було треба
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01.02.2024 20:35
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РоБЛЯТЬ мало. Особливо Шольц з Таурусами.
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01.02.2024 19:48 Ответить
Ну припиніть вже. Буде новий президент - будуть и Taurus'и з F-16. Ніт - так ніт.
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01.02.2024 22:11 Ответить
Шольц обіцяє пообіцять щось з цим зробити. Колись. Можливо.
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01.02.2024 19:50 Ответить
Пісторіус "втомився" від дискусій про поставки Taurus Україні, - німецькі ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3471068
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01.02.2024 19:51 Ответить
Шольц, ви ж з Макроном локомотиви євроекономіки! Надавай там копняків.
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01.02.2024 20:01 Ответить
"У багатьох столицях слід поставити питання: чи дійсно ми робимо достатньо?"

"Відповідь у більшості випадків може бути лише "ні",і це в першу чергу стосується німців, котрі є рашистським тормозом для вступу України в НАТО....
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01.02.2024 20:14 Ответить
Зате фрау ме зробила для пу все що тому було треба
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01.02.2024 20:35 Ответить
Та ну! А що ж ти Шольце ракети не надаєш?
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01.02.2024 21:16 Ответить
він асфальт кладе
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01.02.2024 21:21 Ответить
Германия самый большой получатель выгод от существования ЕС, превратившая Европу в свой беспошлинный рынок сбыта. Что привело к деградации промышленности во многих странах Европы. Должна платить больше всех.
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01.02.2024 23:41 Ответить
 
 