Страны ЕС делают недостаточно для поддержки Украины, - Шольц

По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, страны ЕС делают недостаточно для поддержки Украины в войне с Россией.

Об этом он сказал после внеочередного саммита ЕС 1 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Шольц отметил: "Во многих столицах следует задать вопрос: действительно ли мы делаем достаточно?"

"Ответ в большинстве случаев может быть только "нет", – сказал он.

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При этом он подчеркнул, что Германия, являющаяся крупнейшим сторонником Украины в Европе в плане военной помощи, не может оказывать эту помощь своими силами.

В целом же Шольц заявил, что удовлетворен результатами саммита ЕС в Брюсселе. Тот факт, что 27 стран-членов ЕС расчистили путь для новых миллиардных объемов помощи Украине, хорошая новость для Европейского Союза и хорошая новость для Украины, сказал он в Брюсселе.

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"Это был очень успешный саммит", – заявил Шольц.