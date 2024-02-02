На аеродромі "Бельбек" було уражено щонайменше три літаки РФ, - Ігнат
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Сили оборони України 31 січня завдали удару по аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму. Уражено щонайменше 3 літаки РФ.
Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Найкраще підтвердження - це супутникові знімки, де можна щось розгледіти. Але ще краще підтвердження - це некрологи в російських пабліках, це те, що вони самі визнають і публікують інформацію про ураження, щонайменше там було три літаки, потім особовий склад певний був знищений", - зазначив він.
Удар по окупованому Криму 31 січня: Що відомо
На окупованому півострові 31 січня неодноразово лунали вибухи.
У мережі публікували фото та відео з роботою ППО, а також писали про пожежу в районі аеродрому "Бельбек".
У Міноборони РФ заявили, що окупований півострів атакували 20 ракет. Всі, нібито, було знищено російською ППО.
Водночас росЗМІ заявили, що було атаковано аеродром "Бельбек". Інформацію підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Будь ласка, зачекайте...
А я думаю, звідки взялися важкі метали.....
Даю фору - 2 або 3 місяці!!!