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На аеродромі "Бельбек" було уражено щонайменше три літаки РФ, - Ігнат

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бельбек

Сили оборони України 31 січня завдали удару по аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму. Уражено щонайменше 3 літаки РФ.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Найкраще підтвердження - це супутникові знімки, де можна щось розгледіти. Але ще краще підтвердження - це некрологи в російських пабліках, це те, що вони самі визнають і публікують інформацію про ураження, щонайменше там було три літаки, потім особовий склад певний був знищений", - зазначив він.

Читайте: Ігнат про удар по аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму: Можемо зараз це робити, бо маємо деякі інструменти

Удар по окупованому Криму 31 січня: Що відомо

На окупованому півострові 31 січня неодноразово лунали вибухи.

У мережі публікували фото та відео з роботою ППО, а також писали про пожежу в районі аеродрому "Бельбек".

У Міноборони РФ заявили, що окупований півострів атакували 20 ракет. Всі, нібито, було знищено російською ППО.

Водночас росЗМІ заявили, що було атаковано аеродром "Бельбек". Інформацію підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Все украинские ракеты были сбиты, но обломки уничтожили самолеты, радары и хенералов.
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02.02.2024 14:37
+9
Що було вражено то це дуже добре. Але ще більше добре, що кацапи вже бояться розміщати дорогі літаки на аеродромі "Бельбек". По своїй натурі вони дуже боягузливі і можуть нападати на беззахисних людей. А тут така загроза літакам і головне самім кацапським асам. Тому будут тікати на свої болота
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02.02.2024 14:44
+7
Ну , щодо кацапських "Ас" ів, Ви тпошки погарячкували.
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02.02.2024 14:52
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бАданов йому не доповів - не на часі! Гур Мо працює над рейтингами розвідника Головного!
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02.02.2024 14:34 Відповісти
Ви цей....ви акуратно....Бо може буданов,скоро головнокомандувач!))А рейтинг наганяють,вже зранку росказав як ивановця потопили!!!Шо дивно,мало стран....одна потужна,хто робить БПЛА класу море-океан..А тут наш ГУР та буданов також мають таку силу?? Китай нема,кацап нема....А в нас та ше в одних серйозних ......десятки одиниць!!!Ну що сказати.....хоть тут ми можемо робити таку зброю!!!Головне як розробили.....тихо без шуму.А це дуже важко....повторюю таких БПЛА морських нема в багатих странах.А буданов зробив!Думаю зе поставить його Головнокомандувачем.
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02.02.2024 15:23 Відповісти
бАданов особисто БПЛА клепає в підвали, чи дружина і ще 2-3 охоронці допомагають?
А я думаю, звідки взялися важкі метали.....
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02.02.2024 15:26 Відповісти
я не здивуюся, якщо в найближчій перспективі з явиться інфа, скільки бАданов (ГУР МО) вкрав (вкрали) на закупівлі і на замовленнях....
Даю фору - 2 або 3 місяці!!!
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02.02.2024 15:36 Відповісти
Це все дружина Гогілашвілі робить !
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02.02.2024 17:10 Відповісти
Все украинские ракеты были сбиты, но обломки уничтожили самолеты, радары и хенералов.
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02.02.2024 14:37 Відповісти
Що було вражено то це дуже добре. Але ще більше добре, що кацапи вже бояться розміщати дорогі літаки на аеродромі "Бельбек". По своїй натурі вони дуже боягузливі і можуть нападати на беззахисних людей. А тут така загроза літакам і головне самім кацапським асам. Тому будут тікати на свої болота
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02.02.2024 14:44 Відповісти
Ну , щодо кацапських "Ас" ів, Ви тпошки погарячкували.
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02.02.2024 14:52 Відповісти
Assы
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02.02.2024 15:23 Відповісти
Аssа -це такий птах в Грузії !
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02.02.2024 17:11 Відповісти
якщо Ігнат так сказав - то так воно і є
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02.02.2024 14:49 Відповісти
))))))
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02.02.2024 15:28 Відповісти
колись це був наш аеродром
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02.02.2024 14:56 Відповісти
все паламалося шановна - хрен зліпиш взад...
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02.02.2024 15:30 Відповісти
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02.02.2024 15:51 Відповісти
Значить їх завтра запишуть ?
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02.02.2024 16:16 Відповісти
«На аэродроме Бельбек, согласно проверенной информации, потеряны три самолета - два Су-27 и один Су-30. Два из них серьезно повреждены.. Один самолет, к сожалению, уничтожен полностью, ракета попала прямо в него. Также на аэродроме и возле него погибли 12 военных, еще более 10 ранены», - написал российский ресурс «Кремлевская табакерка».
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02.02.2024 17:47 Відповісти
 
 