На аеродромі "Бельбек" було уражено щонайменше три літаки РФ, - Ігнат

Сили оборони України 31 січня завдали удару по аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму. Уражено щонайменше 3 літаки РФ.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Найкраще підтвердження - це супутникові знімки, де можна щось розгледіти. Але ще краще підтвердження - це некрологи в російських пабліках, це те, що вони самі визнають і публікують інформацію про ураження, щонайменше там було три літаки, потім особовий склад певний був знищений", - зазначив він.

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Удар по окупованому Криму 31 січня: Що відомо

На окупованому півострові 31 січня неодноразово лунали вибухи.

У мережі публікували фото та відео з роботою ППО, а також писали про пожежу в районі аеродрому "Бельбек".

У Міноборони РФ заявили, що окупований півострів атакували 20 ракет. Всі, нібито, було знищено російською ППО.

Водночас росЗМІ заявили, що було атаковано аеродром "Бельбек". Інформацію підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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