Російський катер "Івановець" потопили завдяки морським дронам MAGURA V5, - Буданов
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Українські військові успішно атакували російський катер "Івановець" морськими дронами MAGURA V5.
Деталі операції розкрив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За його словами, морськими дронами керував підрозділ безпілотників 13-ї групи ГУР.
"Під час проведення спеціальних (активних) заходів у період із 31 січня до 1 лютого відділ спланував і здійснив знищення "Іванівця" на рейді озера Донузлав", - розповів він.
За словами Буданова, під час знищення російського катера було завдано шість прямих влучень морськими безпілотниками в корпус корабля.
"Унаслідок отриманих пошкоджень корабель перекинувся на корму і затонув. За попередніми даними, пошуково-рятувальна операція, проведена противником, не увінчалася успіхом", - заявив глава ГУР.
MAGURA V5
Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus (MAGURA) V-типу - це розроблений в Україні багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління.
Він може виконувати різні операції, зокрема, спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту, бойові місії.
Довжина безпілотника становить 5,5 метра, а ширина - 1,5 метра Крейсерська швидкість заявлена на рівні 22 вузли, а максимальна - 42 вузли. Дальність пересування морського дрона становить приблизно 833 км.
Він також оснащений mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковим зв'язком.
Знищення "Івановця" в окупованому Криму
Вночі 1 лютого воїни спецпідрозділу "Group 13" Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер "Ивановец" Чорноморського флоту РФ.
Пізніше у ВМС України повідомили, що на борту ракетного катера "Ивановец" могло перебувати до 40 російських моряків.
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував матеріал: "Знищення ракетного катера РФ "Ивановец": Тактика атаки заслуговує на вивчення як зразок".
Будь ласка, зачекайте...
Можна ж і помовчати - правда тоді в тєлєвізорі не покрасуєшся...
Пресслужбу треба скоротити, як за бездіяльність!!
Указ Зе уже є - чекає вводу.....
смерть кацапам!
Добре, що він не знав ці деталі до операції, інакше було б як з операцією по затриманню вагнерівців, про яку дізнались зеленський з єрмаком!
Все атаковавшие корабль вражеские беспилотники были уничтожены бортами корабля. Аминь
У міноборони Австралії зазначили, що через ці літаки стосунки з Україною стали напруженими.
Високопоставлений представник Військово-повітряних сил України заявив австралійцям, що Київ не зацікавлений у передачі 41 списаного винищувача F/A-18 Hornet,
Про це повідомляє Australian Financial Review.
«Нам не потрібен ваш літаючий мотлох», − заявив неназваний військовий.
Видання вказує, що минулого року, коли українські пілоти відчайдушно намагалися уникнути збиття російськими літаками, оснащеними радарами дальнього радіусу дії, цей коментар не тільки передбачив подальшу долю винищувачів, але й засвідчив взаємне нерозуміння між Австралією та Україною після повномасштабного вторгнення Росії. І це попри заяви прем'єр-міністра Ентоні Албанезе про те, що Австралія є одним з найбільших військових донорів України серед країн, що не входять до блоку НАТО.
«Натомість представники австралійського оборонного відомства, схоже, неохоче віддають вживані транспортні засоби, (наприклад, броньований джип Hawkei), і не задовольняють українські запити на обладнання, яке вже не потрібне австралійській армії (зокрема транспортні вертольоти MRH-90 ******). Щоправда вони вже були в розібраному стані, коли Україна звернулася з проханням щодо їхньої передачі. Також, на відміну від багатьох інших прихильників України, Австралія відмовилася відновити роботу свого посольства в Києві, що призвело до зменшення прямих контактів між країнами», − йдеться у статті.
Журналісти зазначають, що водночас Україна теж доволі невдало намагалася зорієнтуватися в австралійських бюрократичних реаліях і вимогах. Від імені країни з австралійцями контактувало багато людей, зокрема президент Володимир Зеленський, його радники, керівники розвідки, дипломати і керівники військових відомств. У результаті Україна надсилала «змішані» сигнали про те, чого вона хоче.
За словами неназваного представника австралійського оборонного підрядника, який бере участь у переговорах, внаслідок цих проблем відносини між обома країнами стали напруженими.
«Наразі це пожежа у відносинах. Україна не встигла вчасно надіслати свій лист із запитом про вертольоти ******. Вони не вміють працювати з документами. Це все зіпсувало», − заявив він.
Зі свого боку австралійський генерал у відставці Мік Райан сказав, що Австралії потрібно краще передбачати потреби України.
«Було б розумно поговорити з українцями. Я сподіваюся, що міністерство і міністр засвоїли цей урок», − додав військовий.
Розроблені для авіаносців міцні шасі F/A-18 Hornet підходили для зруйнованих війною злітно-посадкових смуг України. Вони могли сідати і злітати на короткій відстані, що давало змогу використовувати автостради.
Але, на той момент, українці вже розпочали переговори з урядами США та Західної Європи про отримання менш міцних літаків F-16.
Вочевидь, українські військово-повітряні сили побоювалися бути перевантаженими двома різними типами іноземних винищувачів, кожен із яких потребував би окремого технічного обслуговування, *********** та навчальної інфраструктури.
«Тож, коли минулого року високопоставлений офіцер ВПС України назвав 50-річні літаки мотлохом, від якого Австралії потрібно позбутися, це фактично знищило угоду щодо F/A-18 Hornet. Якби він цього не зробив, вони б зараз літали над Україною», − зазначив представник австралійського оборонного підрядника.
У грудні, коли Україна та її союзники намагалися отримати на озброєння літаки F-16, то F/A-18 були також включені до списку побажань щодо озброєння, надісланого офіційним особам США з Києва. Переговори між Австралією та Україною щодо цих літаків поновилися.
Але вже на цьому тижні міністр оборони Річард Марлз відмовився коментувати ситуацію з літаками, натомість речник Міністерства оборони заявив, що вони вже перебувають на завершальній стадії розбирання та утилізації.
Раніше повідомлялося, що Австралія має кілька десятків бойових літаків F/A-18A/B, які не використовуються вже кілька років і перебувають у боксах для зберігання. Видання The Drive неодноразово писало про те, що передача цих винищувачів України є найбільш логічним рішенням.
Також минулого року Україна подавала запит на передачу винищувачів F/A-18 Hornet від Фінляндії.