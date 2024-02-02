УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5014 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
8 136 35
Буданов (362) війна (56827) Крим (12746) дрони (2590)

Російський катер "Івановець" потопили завдяки морським дронам MAGURA V5, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

магура,magura

Українські військові успішно атакували російський катер "Івановець" морськими дронами MAGURA V5.

Деталі операції розкрив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, морськими дронами керував підрозділ безпілотників 13-ї групи ГУР.

"Під час проведення спеціальних (активних) заходів у період із 31 січня до 1 лютого відділ спланував і здійснив знищення "Іванівця" на рейді озера Донузлав", - розповів він.

Читайте: В Україні зараз випускають дрони близько 200 компаній, - Шмигаль

За словами Буданова, під час знищення російського катера було завдано шість прямих влучень морськими безпілотниками в корпус корабля.

"Унаслідок отриманих пошкоджень корабель перекинувся на корму і затонув. За попередніми даними, пошуково-рятувальна операція, проведена противником, не увінчалася успіхом", - заявив глава ГУР.

Також читайте: Буданов відмовився коментувати можливе призначення на місце Залужного: В мене немає конфліктів

MAGURA V5

Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus (MAGURA) V-типу - це розроблений в Україні багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління.

Він може виконувати різні операції, зокрема, спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту, бойові місії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 500 тис. військових РФ перебувають на окупованих територіях України, - Буданов

Довжина безпілотника становить 5,5 метра, а ширина - 1,5 метра Крейсерська швидкість заявлена на рівні 22 вузли, а максимальна - 42 вузли. Дальність пересування морського дрона становить приблизно 833 км.

Він також оснащений mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковим зв'язком.

Знищення "Івановця" в окупованому Криму

Вночі 1 лютого воїни спецпідрозділу "Group 13" Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер "Ивановец" Чорноморського флоту РФ.

Пізніше у ВМС України повідомили, що на борту ракетного катера "Ивановец" могло перебувати до 40 російських моряків.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував матеріал: "Знищення ракетного катера РФ "Ивановец": Тактика атаки заслуговує на вивчення як зразок".

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+28
У нас без ****** в тєлєвізорі, яке бігом "розкриває подробиці", не проводиться жодна секретна операція...
показати весь коментар
02.02.2024 13:13
+17
Деталі операції розкрив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов Джерело: https://censor.net/ua/n3471227

Добре, що він не знав ці деталі до операції, інакше було б як з операцією по затриманню вагнерівців, про яку дізнались зеленський з єрмаком!
показати весь коментар
02.02.2024 13:20
+14
З цими постійним виходами до преси та ЗМІ, Буданову просто немає фізично часу і справами займатися щодо національних інтересів України!
Пресслужбу треба скоротити, як за бездіяльність!!
показати весь коментар
02.02.2024 13:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У нас без ****** в тєлєвізорі, яке бігом "розкриває подробиці", не проводиться жодна секретна операція...
показати весь коментар
02.02.2024 13:13 Відповісти
дезу від правди відрізниш?
показати весь коментар
02.02.2024 13:16 Відповісти
Тоді нахєра взагалі рота відкривають якщо це деза?
Можна ж і помовчати - правда тоді в тєлєвізорі не покрасуєшся...
показати весь коментар
02.02.2024 13:21 Відповісти
Деза на то і деза, щоб її поширювати.
показати весь коментар
02.02.2024 14:03 Відповісти
В результате взрывов от дронов и от своих ракет (4 х 4 тонны) все на борту превратились в пар.
показати весь коментар
02.02.2024 13:14 Відповісти
До речі карма, - він на учєніях минулого року потопив крадений в 2014-му наш корвет Тернопіль. Всьо по кацапському фен-шую - герой проти безбройних і безпорадна глиста проти озброєних...
показати весь коментар
02.02.2024 13:27 Відповісти
Дальність - до 800 км. Лишилось зробити ЯЗ.
показати весь коментар
02.02.2024 13:15 Відповісти
З цими постійним виходами до преси та ЗМІ, Буданову просто немає фізично часу і справами займатися щодо національних інтересів України!
Пресслужбу треба скоротити, як за бездіяльність!!
показати весь коментар
02.02.2024 13:15 Відповісти
бАданов рейтинг свій піднімає на рівень Залужного...?
показати весь коментар
02.02.2024 13:15 Відповісти
Йому до Залужного,як рачки до луни!!!
показати весь коментар
02.02.2024 15:10 Відповісти
воно думає, що пора на ГК
Указ Зе уже є - чекає вводу.....
показати весь коментар
02.02.2024 15:11 Відповісти
єх як гарно там на Донузлаві ми на палатках стояли, на той занедбаній базі, та як класно там на віндсерфінгу кататись!

смерть кацапам!
показати весь коментар
02.02.2024 13:15 Відповісти
хорошо, что ты об этом узнаёшь из новостей, а то было б как с вагнеровцами
показати весь коментар
02.02.2024 13:16 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2024 13:17 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2024 13:19 Відповісти
Деталі операції розкрив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов Джерело: https://censor.net/ua/n3471227

Добре, що він не знав ці деталі до операції, інакше було б як з операцією по затриманню вагнерівців, про яку дізнались зеленський з єрмаком!
показати весь коментар
02.02.2024 13:20 Відповісти
Потопили красиво, 6 влучень! Рашисти кричать, що "командование бросило беззащитный корабль без прикрытия с воздуха" Це вночі то
показати весь коментар
02.02.2024 13:21 Відповісти
Если на дрон ещё и стингер прикрутить, то вообще вин будет. Вылетает московит на перехват морского дрона на новом вертолете с кучей гопрошек для красивого кадра, а тут сюрприз.
показати весь коментар
02.02.2024 13:33 Відповісти
Згоден. А ще можна торпеду встановити, щоб стріляти за 1-2 км від цілі. Не розумію, чому так не роблять
показати весь коментар
02.02.2024 13:46 Відповісти
всі торпеди пройобані вкрадені і продані за часів незалежності, ми ж мирна країна нах нам таке
показати весь коментар
02.02.2024 14:29 Відповісти
Хм, не зрозумiло тiльки навiщо в назвi слово "Guard"...
показати весь коментар
02.02.2024 13:30 Відповісти
Хренассе. Дроны зашли аж в озеро незамеченные. Хренассе в квадрате
показати весь коментар
02.02.2024 13:31 Відповісти
А з іншого боку, якби "іванОвец" не втопили українці,- його б потопило НАТО...
показати весь коментар
02.02.2024 13:43 Відповісти
Або самі рукожопі москалі ))
показати весь коментар
02.02.2024 14:52 Відповісти
Хтось багато киздить 🤫
показати весь коментар
02.02.2024 13:45 Відповісти
Підіймає свій рейтинг перед тим, як зайняти місце Головкома
показати весь коментар
02.02.2024 13:47 Відповісти
из какого-то кацапского паблика: Сегодня в ночь 1-го февраля боевики террористического киевского режима напали на беззащитный мирный ракетный корабль "Ивановец" в акватории Черного моря.
Все атаковавшие корабль вражеские беспилотники были уничтожены бортами корабля. Аминь
показати весь коментар
02.02.2024 14:00 Відповісти
УКРАЇНА НЕ ОТРИМАЛА ВИНИЩУВАЧІ F/A-18 HORNET ВІД АВСТРАЛІЇ: ЯК ТАК СТАЛОСЯ

У міноборони Австралії зазначили, що через ці літаки стосунки з Україною стали напруженими.

Високопоставлений представник Військово-повітряних сил України заявив австралійцям, що Київ не зацікавлений у передачі 41 списаного винищувача F/A-18 Hornet,

Про це повідомляє Australian Financial Review.

«Нам не потрібен ваш літаючий мотлох», − заявив неназваний військовий.

Видання вказує, що минулого року, коли українські пілоти відчайдушно намагалися уникнути збиття російськими літаками, оснащеними радарами дальнього радіусу дії, цей коментар не тільки передбачив подальшу долю винищувачів, але й засвідчив взаємне нерозуміння між Австралією та Україною після повномасштабного вторгнення Росії. І це попри заяви прем'єр-міністра Ентоні Албанезе про те, що Австралія є одним з найбільших військових донорів України серед країн, що не входять до блоку НАТО.
«Натомість представники австралійського оборонного відомства, схоже, неохоче віддають вживані транспортні засоби, (наприклад, броньований джип Hawkei), і не задовольняють українські запити на обладнання, яке вже не потрібне австралійській армії (зокрема транспортні вертольоти MRH-90 ******). Щоправда вони вже були в розібраному стані, коли Україна звернулася з проханням щодо їхньої передачі. Також, на відміну від багатьох інших прихильників України, Австралія відмовилася відновити роботу свого посольства в Києві, що призвело до зменшення прямих контактів між країнами», − йдеться у статті.

Журналісти зазначають, що водночас Україна теж доволі невдало намагалася зорієнтуватися в австралійських бюрократичних реаліях і вимогах. Від імені країни з австралійцями контактувало багато людей, зокрема президент Володимир Зеленський, його радники, керівники розвідки, дипломати і керівники військових відомств. У результаті Україна надсилала «змішані» сигнали про те, чого вона хоче.

За словами неназваного представника австралійського оборонного підрядника, який бере участь у переговорах, внаслідок цих проблем відносини між обома країнами стали напруженими.

«Наразі це пожежа у відносинах. Україна не встигла вчасно надіслати свій лист із запитом про вертольоти ******. Вони не вміють працювати з документами. Це все зіпсувало», − заявив він.

Зі свого боку австралійський генерал у відставці Мік Райан сказав, що Австралії потрібно краще передбачати потреби України.

«Було б розумно поговорити з українцями. Я сподіваюся, що міністерство і міністр засвоїли цей урок», − додав військовий.
показати весь коментар
02.02.2024 14:01 Відповісти
F/A-18 HORNET БУЛИ ПРИКЛАДОМ НЕВДАЛОЇ СПРОБИ ДОПОМОГТИ

Розроблені для авіаносців міцні шасі F/A-18 Hornet підходили для зруйнованих війною злітно-посадкових смуг України. Вони могли сідати і злітати на короткій відстані, що давало змогу використовувати автостради.

Але, на той момент, українці вже розпочали переговори з урядами США та Західної Європи про отримання менш міцних літаків F-16.

Вочевидь, українські військово-повітряні сили побоювалися бути перевантаженими двома різними типами іноземних винищувачів, кожен із яких потребував би окремого технічного обслуговування, *********** та навчальної інфраструктури.

«Тож, коли минулого року високопоставлений офіцер ВПС України назвав 50-річні літаки мотлохом, від якого Австралії потрібно позбутися, це фактично знищило угоду щодо F/A-18 Hornet. Якби він цього не зробив, вони б зараз літали над Україною», − зазначив представник австралійського оборонного підрядника.

У грудні, коли Україна та її союзники намагалися отримати на озброєння літаки F-16, то F/A-18 були також включені до списку побажань щодо озброєння, надісланого офіційним особам США з Києва. Переговори між Австралією та Україною щодо цих літаків поновилися.
Але вже на цьому тижні міністр оборони Річард Марлз відмовився коментувати ситуацію з літаками, натомість речник Міністерства оборони заявив, що вони вже перебувають на завершальній стадії розбирання та утилізації.

Раніше повідомлялося, що Австралія має кілька десятків бойових літаків F/A-18A/B, які не використовуються вже кілька років і перебувають у боксах для зберігання. Видання The Drive неодноразово писало про те, що передача цих винищувачів України є найбільш логічним рішенням.

Також минулого року Україна подавала запит на передачу винищувачів F/A-18 Hornet від Фінляндії.
показати весь коментар
02.02.2024 14:03 Відповісти
Повідомляється, що наведення морських дронів на ворожий корабель "Ивановец" проводилось по навігаційній системі рашистів ГЛОНАСС, яка не глушилась засобами РЕБ.
показати весь коментар
02.02.2024 14:19 Відповісти
Це ж тепер москалі будуть волать, що вони вивезли на морську прогулянку українських полонених, а їх безжально розстріляли і потопили.
показати весь коментар
02.02.2024 14:25 Відповісти
зелені виродки мало топлять, чим виконують домовленість про знищення України. А боданов така ж тряпка як кулеба
показати весь коментар
02.02.2024 16:13 Відповісти
Да нечего было раскрывать всю информацию, зачем? Сообщили бы что "Ивановец" затопили водными дронами купленными в Алиэкспрессе - и всё. Нечего им обо всём знать..
показати весь коментар
02.02.2024 17:52 Відповісти
 
 