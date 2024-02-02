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В Україні зараз випускають дрони близько 200 компаній, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

Наразі в Україні близько 200 компаній випускають дрони.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У нашому фокусі - дрони й інші військові інновації. Ключове завдання - активізувати виробництво безпілотників, боєприпасів, іншої сучасної зброї та наситити нею сили оборони", - зазначив він.

Прем'єр нагадав, що Президентом Володимиром Зеленським була поставлена чітка ціль - цьогоріч випустити мільйон дронів для фронту.

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За словами Шмигаля, з огляду на ту базу й потенціал, який український ОПК має сьогодні - це дуже реалістичне завдання.

"Уряд системно працює над тим, щоб українських дронів на фронті стало більше в рази. Ми робимо ставку не лише на державні проєкти, але й на приватні компанії", - підкреслив Прем’єр-міністр.

Водночас він відзначив, що уряд робить ставку на розвиток ринку озброєння, і "коли 4 з 5 компаній в оборонному секторі - приватний бізнес, це дає ефективність, інновації, швидкість".

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Очільник уряду підкреслив, що за останні півтора року було ухвалено близько 20 законів і нормативно-правових актів, які формують ринок озброєнь.

Водночас було спрощено допуск БПЛА до експлуатації, скасовано ПДВ та ввізне мито на комплектації для безпілотників, створено полігони для навчання пілотів та випробування нових видів дронів, спрощено процедуру списання.

"Зараз в Україні близько 200 компаній випускають дрони, а позаминулого року їх було лише сім", - повідомив Шмигаль.

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Він уточнив, що у 2023 році українські компанії виробили, а держава закупила в 100 разів більше безпілотників, ніж у 2022 році.

"Загалом Армія дронів дала старт розвитку не лише ринку БПЛА, а й усього defense-tech в Україні", - додав Прем’єр-міністр.

Автор: 

дрони (4688) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+12
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02.02.2024 00:06
+8
Недавно в ефірі побачила Верещук, наразі цей чиновник. Якісь вони вгодовані, як і не війна.
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02.02.2024 00:06
+8
по ідеї на цей час вже мали зробити 100.000 з оголошеного одного млн.
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02.02.2024 00:15
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Недавно в ефірі побачила Верещук, наразі цей чиновник. Якісь вони вгодовані, як і не війна.
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02.02.2024 00:06 Відповісти
"кто сдайот продукт вторічний - тот піщуєтся атлічна"©
Тільки той вторічний продукт влада нам згодовує...
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02.02.2024 00:31 Відповісти
пані це з голоду...з голоду пухнуть
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02.02.2024 00:50 Відповісти
А під час війни всі мають голодувати? Ви там у німеччині геть від реальності відірвалися? Вигадуєте собі якусь іншу війну?
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02.02.2024 03:41 Відповісти
Вони гладшають від стресу.
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02.02.2024 09:13 Відповісти
Ні, вони пухнуть від алкоголю, яким лікуюються від чужого стресу і обмивають персональні мародерські здобутки!
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02.02.2024 09:41 Відповісти
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02.02.2024 00:06 Відповісти
не дарма ж "древні укри" копали
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02.02.2024 00:55 Відповісти
Так де ті людрони хфєдорова тих сто тищмільйонів???
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02.02.2024 00:07 Відповісти
Він мав на увазі 200 дронів яких виготовляють на кухні.
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02.02.2024 00:37 Відповісти
Все правда, не бреше. Вони то випускають, та досі не мають замовлень від МО.
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02.02.2024 00:42 Відповісти
ТОБТО ,ЦЕ НЕ ПРОГРАМА , А КОМПАНЄЙЩИНА умєолиє ручкі?
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07.02.2024 18:44 Відповісти
Так при такій кількості неба над Україною не може бути видно! Чи реально дрони виробляють з десяток фірм, а інші державні і європейські кошти "освоюють"?
В сенсі - "ПРИсвоюють"...
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02.02.2024 02:37 Відповісти
Вони виробляють, а купують волонтери. А багато вони куплять?
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07.02.2024 23:34 Відповісти
і шо - мільйон буде за рік? а то знаєш, терпець він, штука така, що довго-довго назріває, а потім оті всі яйця по 17 гривень, та дороги і сквери під час війни - дуже швидко переростають у щось інше із вилами у дупах людей, які до цього призвели..
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02.02.2024 00:10 Відповісти
Сподіваюсь по 15 штук на день щоб зепіздьож підтримати
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02.02.2024 00:12 Відповісти
кожне підприємство по 137 шт на день, та мабуть ти врахував пенсіонерів надомників які на 3д принтерах шмалять
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02.02.2024 09:32 Відповісти
та ні 1000000 / (365*200) ~ 13.69 ну округлив мабуть грубовато, а так з пенсіонерами надомниками і китай збанкротує
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02.02.2024 23:31 Відповісти
по ідеї на цей час вже мали зробити 100.000 з оголошеного одного млн.
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02.02.2024 00:15 Відповісти
ви нєпанімаєте, ета другоє... сказано за рік, тобто до кінця року, а рік тільки почався!
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02.02.2024 00:40 Відповісти
Ефективні удари дронами по ключових об'єктах ВПК рашистської пітьми, розташованих на самій що не є "канонічній" території московії, суттєво позначаються на вогневих спроможностях ворога.
Так, видання Forbes https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2024/02/01/how-one-blast-shut-down-production-of-russias-deadliest-drone/?sh=6a29241f7355 пише :
Починаючи з вересня минулого року використання рашистськими військами БПЛА "Ланцет" проти ЗСУ різко скоротилося. Це сталось після вибуху на Загорському оптико-механічному заводі в Сєргієвом Посадє в московській області 9 серпня 2023 року.
Вибух на заводі був наслідком атаки українських БПЛА.
Зокрема, у березні та квітні 2023 року кількість ударів "Ланцетами" зросла до 50 на місяць, а в липні досягла піку - 135 ударів. У серпні було зафіксовано приблизно таку ж кількість - 126 ударів, проте потім вона почала різко знижуватися. У перші два місяці осені було 50 ударів на місяць, у листопаді відбулося зростання до 89, але вже у грудні знову зафіксовано зниження до 59.
Таким чином, ZALA - виробник даних ворожих баражуючих снарядів Lancet, суттєво скоротив своє виробництво через зрив поставок комплектуючих - оптики й відеокамер, які вироблялись на заводі.

https://www.dialog.ua/images/news/195041a46bc9bddd71a2b39da31fe078.jpg

https://www.dialog.ua/images/content/f149200330a06cb71a2af96993b121c9.jpg
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02.02.2024 00:15 Відповісти
ще ближче, ніж летіти у Сєргієв Посад на ЗОМЗ, у Литкарино знаходиться Литкаринський завод оптичного скла 55°34'32.0"N 37°55'19.2"E , до нього майже на 100 км ближче, ніж до ЗОМЗ, тим більше через москву летіти не треба. На ЛЗОС виробляют лінійку віськових ПНВ, а також оптику для бронетехніки та приладів оптичного спостереження.
Можно ще завітати на Вологодський Оптико-механічний завод, 59°12'56.8"N 39°52'04.3"E ВОМЗ від кордону 870 км. Там виробляють коліматорні приіли і лінійку армійської снайперської оптики.
А ще у досяжності "Азовський оптико-механічний завод" (АО "АОМЗ") 47°05'44.4"N 39°24'40.4"E - одне з найбільших на росії оптико-механічних підприємств. До нього менше двохсот км, але через лінію фронту. Там теж виробляють прилади нічного бачення, оптико-механичні та оптико-электронні вироби для авіації та ракетної техніки.
У межах досяжності є ще багато цікавих підприємств. Але це складніше, ніж записувати ********* прогнози для піару.
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02.02.2024 02:43 Відповісти
Буданову можно в этом и следующем квартале зарплату не платить!
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02.02.2024 09:38 Відповісти
Та усім пофіг на кількість виробників, усіх цікавить кількість, якість та ціна дронів. А робить їх одна компанія чи сто, це зовсім не головне.
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02.02.2024 00:17 Відповісти
Оце недоробло вважає це своїм здобутком.

От тільки зробив це не він, а прості Українці, які попри супротив державних органів, попри заборону заробляти бодай якісь гроші ( бо саме ота чиновнич'я братія чомусь вирішила, що тим самим державі вчиняється збиток!), все ж розвивають виробництво, залучують висококласних інженерів-розробників, і мастеровитих збирачів, і все ж намагаються допомогти своїй армії, яку ті самі чиновники обкрадають на кожному кроці!

Так і живемо...
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02.02.2024 00:24 Відповісти
Він уточнив, що у 2023 році українські компанії виробили, а держава закупила в 100 разів більше безпілотників, ніж у 2022 році. Джерело:

Оце молодці: не в 82, не в 110 разів, а рівно в 100... Тепер зрозуміло, чому мелярд саджанців не прижився - державникам ніколи їх поливати, бо державники цихвірки малюють
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02.02.2024 00:26 Відповісти
На папері і Місяць і Марс можна освоювати,не виходячи з кабінету і бачити інші галактики у телескоп
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02.02.2024 00:53 Відповісти
Снаряды нужны и мины... Одними дронами воевать нельзя
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02.02.2024 00:53 Відповісти
Головне щоб зараз в інтернеті не появилися адреси виробництв злиті зеленими зрадниками чи якісь аудитори з дбрами не почали їх ккошмарити
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02.02.2024 01:16 Відповісти
Який "бадьорий" звіт на третьому році війни...!
Нарешті схаменулися...?)
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02.02.2024 01:55 Відповісти
Зате цихвєрь яка файна, аж виблискує...
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02.02.2024 02:06 Відповісти
Боже,які вони дебільні і тупорилі! Лиш би попіаритись, ще "огласите весь список" хто, де і скільки. Заодно і локацію... Хоча, що тут дивного, коли сам най...най...най дойо...є своїми відосіками, як би сказала машка-алкоголічка з московії, "каждий день про три раза в день". Піз...ж саме їх коньок...
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02.02.2024 04:11 Відповісти
Тут головне шоб оті виробники виробляли дрончики по одному стандарту, щоб операторам на фронті не вчити 200 різних систем управління - хоча з українським рукожопієм воно так і є - ніяких стандартів.
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02.02.2024 05:36 Відповісти
Якщо чотири з п'яти компаній приватні, стає незрозуміло, для чого нам десятки тисяч держслужбовців-дармоїдів.
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02.02.2024 05:46 Відповісти
Нажаль, це не твоя заслуга, шмигалю
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02.02.2024 06:17 Відповісти
Там і заслуги ще нема неякої !
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02.02.2024 08:10 Відповісти
Українські компанії можуть виробляти хоч сто мільярдів дронів на день, однак зепідрська влада витрачає мільярди на асфальт, а не на дрони. Вони у своїй тупорилій голові вже давно закінчили війну.
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02.02.2024 06:35 Відповісти
Дійсно так, вчора бачив, як військовий навчальний заклад, вже вдруге за кілька років робить ремонт гуртожитка по дорогій технології, а не косметичний ремонт.
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02.02.2024 08:38 Відповісти
А скільки з цих двох сотень компаній мають державне замовлення?
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02.02.2024 07:03 Відповісти
А чому ваші дрони тхнуть борщем та котлетами?
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02.02.2024 07:16 Відповісти
Як не намагалися шмигалі з хламідіями ставити палки в колеса, а щось все-таки почали виготовляти?
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02.02.2024 07:51 Відповісти
Якби від цієї кількості був толк, то ми б бачили результат на полі бою !
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02.02.2024 08:08 Відповісти
Головне не скільки компаній випускає дрони, а головне скільки і яких дронів отримують наші захисники. А то шуму багато, а результат мізерний.
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02.02.2024 08:36 Відповісти
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02.02.2024 08:38 Відповісти
Это говорит об уровне тупости свадебных фотографов в производстве синхрофазотронов!
Дело труба - это о Шмыгале, которые был главным менеджером дымовой трубы Бурштынской ТЭС. Дальше мозгов не хватило.
быть 200 проектов беспилотников, которые представлены на конкурс МО, согласно поданной заявки от Генштаба. И потом отобраны максимум четыре-пять для разных целей и диапазонов. И уже отобранные военными должны быть запущенными в массовое производство. Но зедебилам это не дано - у них в мозгах шаурма!
А 200 беспилотников - это свой личный источник отката у каждого сотрудника департамента закупок Министерства Обороны! Какой-то экономист МО договорился со своим знакомым по гаражу, чтобы тот покупал дроны на Алибабе и через него продавал в МО! А бабки пополам...
А Лукьяновский изолятор не резиновый - там места и для военнослужащих не хватает!
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02.02.2024 09:34 Відповісти
Казкар..
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02.02.2024 10:55 Відповісти
200 підприємців , які виготовляють дрони на папері -це 5/10 реальних, решта 190-прокладки.
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02.02.2024 14:11 Відповісти
 
 