В Україні зараз випускають дрони близько 200 компаній, - Шмигаль
Наразі в Україні близько 200 компаній випускають дрони.
Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"У нашому фокусі - дрони й інші військові інновації. Ключове завдання - активізувати виробництво безпілотників, боєприпасів, іншої сучасної зброї та наситити нею сили оборони", - зазначив він.
Прем'єр нагадав, що Президентом Володимиром Зеленським була поставлена чітка ціль - цьогоріч випустити мільйон дронів для фронту.
За словами Шмигаля, з огляду на ту базу й потенціал, який український ОПК має сьогодні - це дуже реалістичне завдання.
"Уряд системно працює над тим, щоб українських дронів на фронті стало більше в рази. Ми робимо ставку не лише на державні проєкти, але й на приватні компанії", - підкреслив Прем’єр-міністр.
Водночас він відзначив, що уряд робить ставку на розвиток ринку озброєння, і "коли 4 з 5 компаній в оборонному секторі - приватний бізнес, це дає ефективність, інновації, швидкість".
Очільник уряду підкреслив, що за останні півтора року було ухвалено близько 20 законів і нормативно-правових актів, які формують ринок озброєнь.
Водночас було спрощено допуск БПЛА до експлуатації, скасовано ПДВ та ввізне мито на комплектації для безпілотників, створено полігони для навчання пілотів та випробування нових видів дронів, спрощено процедуру списання.
"Зараз в Україні близько 200 компаній випускають дрони, а позаминулого року їх було лише сім", - повідомив Шмигаль.
Він уточнив, що у 2023 році українські компанії виробили, а держава закупила в 100 разів більше безпілотників, ніж у 2022 році.
"Загалом Армія дронів дала старт розвитку не лише ринку БПЛА, а й усього defense-tech в Україні", - додав Прем’єр-міністр.
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В сенсі - "ПРИсвоюють"...
Так, видання Forbes https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2024/02/01/how-one-blast-shut-down-production-of-russias-deadliest-drone/?sh=6a29241f7355 пише :
Починаючи з вересня минулого року використання рашистськими військами БПЛА "Ланцет" проти ЗСУ різко скоротилося. Це сталось після вибуху на Загорському оптико-механічному заводі в Сєргієвом Посадє в московській області 9 серпня 2023 року.
Вибух на заводі був наслідком атаки українських БПЛА.
Зокрема, у березні та квітні 2023 року кількість ударів "Ланцетами" зросла до 50 на місяць, а в липні досягла піку - 135 ударів. У серпні було зафіксовано приблизно таку ж кількість - 126 ударів, проте потім вона почала різко знижуватися. У перші два місяці осені було 50 ударів на місяць, у листопаді відбулося зростання до 89, але вже у грудні знову зафіксовано зниження до 59.
Таким чином, ZALA - виробник даних ворожих баражуючих снарядів Lancet, суттєво скоротив своє виробництво через зрив поставок комплектуючих - оптики й відеокамер, які вироблялись на заводі.
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Можно ще завітати на Вологодський Оптико-механічний завод, 59°12'56.8"N 39°52'04.3"E ВОМЗ від кордону 870 км. Там виробляють коліматорні приіли і лінійку армійської снайперської оптики.
А ще у досяжності "Азовський оптико-механічний завод" (АО "АОМЗ") 47°05'44.4"N 39°24'40.4"E - одне з найбільших на росії оптико-механічних підприємств. До нього менше двохсот км, але через лінію фронту. Там теж виробляють прилади нічного бачення, оптико-механичні та оптико-электронні вироби для авіації та ракетної техніки.
У межах досяжності є ще багато цікавих підприємств. Але це складніше, ніж записувати ********* прогнози для піару.
От тільки зробив це не він, а прості Українці, які попри супротив державних органів, попри заборону заробляти бодай якісь гроші ( бо саме ота чиновнич'я братія чомусь вирішила, що тим самим державі вчиняється збиток!), все ж розвивають виробництво, залучують висококласних інженерів-розробників, і мастеровитих збирачів, і все ж намагаються допомогти своїй армії, яку ті самі чиновники обкрадають на кожному кроці!
Так і живемо...
Оце молодці: не в 82, не в 110 разів, а рівно в 100... Тепер зрозуміло, чому мелярд саджанців не прижився - державникам ніколи їх поливати, бо державники цихвірки малюють
Нарешті схаменулися...?)
Дело труба - это о Шмыгале, которые был главным менеджером дымовой трубы Бурштынской ТЭС. Дальше мозгов не хватило.
быть 200 проектов беспилотников, которые представлены на конкурс МО, согласно поданной заявки от Генштаба. И потом отобраны максимум четыре-пять для разных целей и диапазонов. И уже отобранные военными должны быть запущенными в массовое производство. Но зедебилам это не дано - у них в мозгах шаурма!
А 200 беспилотников - это свой личный источник отката у каждого сотрудника департамента закупок Министерства Обороны! Какой-то экономист МО договорился со своим знакомым по гаражу, чтобы тот покупал дроны на Алибабе и через него продавал в МО! А бабки пополам...
А Лукьяновский изолятор не резиновый - там места и для военнослужащих не хватает!